যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

উইটকফ-কুশনারের পাকিস্তান সফর বাতিল করলেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৫ এপ্রিল ২০২৬, ২২: ৩৭
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে পাকিস্তানে নির্ধারিত আলোচনায় অংশ নিতে নিজের বিশেষ প্রতিনিধিদের পাকিস্তান সফর বাতিল করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ শনিবার ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর প্রতিনিধিরা এই আলোচনার জন্য পাকিস্তান সফরে যাচ্ছেন না।

বার্তা সংস্থা এএফপি ফক্স নিউজের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প টেলিফোনে ফক্স নিউজকে বলেন, ‘কিছুক্ষণ আগে আমি আমার প্রতিনিধিদের বলেছি—না, দীর্ঘ ১৮ ঘণ্টার পথ পাড়ি দিয়ে তোমাদের সেখানে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।’

এর আগে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং জামাতা জ্যারেড কুশনার আলোচনার জন্য ইসলামাবাদে যাচ্ছেন। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে ট্রাম্প বলেন, ‘সব তাস (সুযোগ) এখন আমাদের হাতে। তারা (ইরান) চাইলে যেকোনো সময় আমাদের ফোন করতে পারে। কিন্তু ১৮ ঘণ্টার ফ্লাইটে সেখানে গিয়ে তোমরা আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে ফালতু কথা বলবে না।’

যুদ্ধের অবসান হয়, পাকিস্তানের কাছে এমন প্রস্তাবই দেওয়া হয়েছে: আরাঘচি

ট্রাম্পের এই অবস্থানের ফলে ইসলামাবাদে শুরু হওয়া সম্ভাব্য শান্তি আলোচনা বড় ধরনের ধাক্কা খেল। যদিও ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি আজই পাকিস্তানের নেতাদের কাছে তাঁদের দাবি-সংবলিত একটি তালিকা জমা দিয়ে তেহরান ফিরে গেছেন, কিন্তু ট্রাম্পের এই অনমনীয় মনোভাব সংকট আরও দীর্ঘায়িত করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিষয়:

পাকিস্তানযুদ্ধডোনাল্ড ট্রাম্পইরানইরান-ইসরায়েল সংঘাত
