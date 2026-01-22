Ajker Patrika
আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
১০০ কোটি ডলার দিয়ে ট্রাম্পের গাজা পরিষদে থাকছে যেসব দেশ, ‘না’ বলল যারা
বোর্ড অব পিস সনদে স্বাক্ষরের পর হাস্যোজ্জ্বল ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

গাজায় যুদ্ধবিরতি তদারকির জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ‘বোর্ড অব পিস’ গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে এখন এর পরিধি আরও বাড়িয়ে একে একটি বৈশ্বিক সংঘাত নিরসনকারী সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছেন তিনি। আজ বৃহস্পতিবার সুইজারল্যান্ডের দাভোসে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে ট্রাম্পের এই বোর্ড অব পিস বা শান্তি পরিষদ।

শান্তি পরিষদের সনদ স্বাক্ষরের মূল পর্বে ট্রাম্পের পাশে এসে যোগ দেন হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান ও আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেই। ট্রাম্পের কট্টর মিত্র হিসেবে পরিচিত এই দুই নেতা দলিলে সই করার পর করমর্দন করেন এবং ক্যামেরার সামনে হাসিমুখে পোজ দেন। এ ছাড়া ট্রাম্পের পাশে ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ।

সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গেছে, এশীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্য থেকে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, কাতার ও আজারবাইজান এই শান্তিপ্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছে। ইউরোপের নবগঠিত রাষ্ট্র কসোভোও এই সনদে স্বাক্ষর করার মাধ্যমে ট্রাম্পের এই নতুন বৈশ্বিক জোটের প্রতি নিজেদের সমর্থন ব্যক্ত করেছে।

বার্তা সংস্থা এপি হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তার বরাতে জানিয়েছে, প্রায় ৫০টি দেশকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও শেষ পর্যন্ত ৩০টির মতো দেশ এই পরিষদে যোগ দিতে পারে।

ট্রাম্পের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ইতিমধ্যে ২৫টির বেশি দেশ এই বোর্ডে যোগদানের বিষয়ে নিশ্চিত করেছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মধ্যপ্রাচ্য ও আরব বিশ্বের সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, জর্ডান, মিসর ও তুরস্ক। এশিয়ার মধ্যে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, মঙ্গোলিয়া, কাজাখস্তান ও উজবেকিস্তান। ইউরোপ ও অন্য মহাদেশ থেকে আছে হাঙ্গেরি, আর্জেন্টিনা, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, আলবেনিয়া, বেলারুশ, বুলগেরিয়া ও কসোভো।

১০০ কোটি ডলার দিলেই কেবল মিলবে ট্রাম্পের শান্তি পরিষদের সদস্যপদ১০০ কোটি ডলার দিলেই কেবল মিলবে ট্রাম্পের শান্তি পরিষদের সদস্যপদ

তবে ইউরোপের বেশ কিছু প্রভাবশালী দেশ আপাতত ট্রাম্পের এই পরিষদে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এ তালিকায় প্রথমেই রয়েছে যুক্তরাজ্য। রাশিয়ার সম্ভাব্য অন্তর্ভুক্তি নিয়ে উদ্বেগের কারণে লন্ডন এই জোটে নেই। অন্যদিকে, ট্রাম্পের একতরফা নীতির বিরোধিতা করে প্যারিস যোগ দেয়নি। এ ছাড়া নরওয়ে, সুইডেন ও স্লোভেনিয়াও এই পরিষদে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো—বোর্ড অব পিস সনদে স্বাক্ষরের পর ট্রাম্পমধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো—বোর্ড অব পিস সনদে স্বাক্ষরের পর ট্রাম্প

সিদ্ধান্তহীন বা দোটানায় যারা

আমন্ত্রণ পেলেও অনেক দেশ এখনো তাদের অবস্থান পরিষ্কার করেনি বা ‘ধীরে চলো’ নীতি নিয়েছে। এ তালিকায় রয়েছে দুই বিশ্বশক্তি চীন ও রাশিয়া। এ ছাড়া আরও রয়েছে ভারত ও জার্মানি। কৌশলগত কারণে এই দুই দেশ এখনো সিদ্ধান্ত জানায়নি।

যুদ্ধের পরিস্থিতিতে ইউক্রেন এবং ইইউর নির্বাহী শাখা ইউরোপীয় কমিশন এখনো কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি। অন্যান্য দেশের মধ্যে সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ইতালি, গ্রিস ও প্যারাগুয়ে এখনো দোটানায় রয়েছে।

প্রসঙ্গত, ট্রাম্পের গাজা শাসনের জন্য প্রস্তাবিত বোর্ড অব পিস বা শান্তি পরিষদে যোগ দিতে ইচ্ছুক দেশগুলোকে এর সদস্যপদের জন্য ১ বিলিয়ন ডলার বা ১০০ কোটি ডলার দিতে হবে। এমন শর্ত দিয়েছেন ট্রাম্প নিজে এবং এই অর্থের নিয়ন্ত্রণ থাকবে তাঁর হাতে।

