বাংলাদেশের ‘পূর্ব এশীয় মডেলের’ অর্থনৈতিক রূপান্তর পাকিস্তানের জন্য উদাহরণ

বাংলাদেশ সফলভাবে সাধারণ দক্ষিণ এশীয় অর্থনীতি থেকে রপ্তানি-নির্ভর, পূর্ব এশীয় মডেলের শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তর ঘটিয়েছে, যা পাকিস্তান ও এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হতে পারে। এমন মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানি বিশেষজ্ঞরা। গতকাল সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট পলিসি ইনস্টিটিউট (এসডিপিআই) ও পাকিস্তানে জাপান দূতাবাসের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ সেমিনারে এসব কথা বলেন তাঁরা।
পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য নেশনের খবরে বলা হয়েছে, ‘বাংলাদেশ অ্যাজ অ্যান ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রি: ইটস প্যাটার্ন অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট’—এই বক্তব্য দেন রিতসুমেইকান এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির খ্যাতনামা জাপানি উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ইয়ামাগাতা তাতসুফুমি। তিনি এর আগে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের (বিআইডিএস) ভিজিটিং ফেলো হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
অনুষ্ঠানে নীতিনির্ধারক, গবেষক ও উন্নয়নকর্মীরা সরাসরি এবং অনলাইনে অংশ নেন। আলোচনায় দক্ষিণ এশিয়ায় শিল্পায়নের পথ, রপ্তানি প্রতিযোগিতা এবং শ্রমঘন প্রবৃদ্ধির বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়।
অনুষ্ঠানের সূচনা বক্তব্যে এসডিপিআইয়ের নির্বাহী পরিচালক ড. আবিদ কাইয়ুম সুলেরি বলেন, অর্থনৈতিক কাঠামো ও সম্পদ প্রাপ্যতার দিক থেকে মিল থাকার কারণে বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা পাকিস্তানের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, পূর্ব এশীয় উন্নয়ন মডেলের দিকে বাংলাদেশের কৌশলগত ঝুঁকে পড়া দেশটির রপ্তানি অংশ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে এবং শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করেছে। ড. সুলেরি স্মরণ করিয়ে দেন, একসময় সাইকেল রপ্তানির মতো খাতে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ প্রতিযোগী ছিল, কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশ সেই বাজারের বড় অংশ দখল করে নিয়েছে।
মূল প্রবন্ধে অধ্যাপক ইয়ামাগাতা বলেন, ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অংশ হলেও এর উন্নয়ন কাঠামো ক্রমেই পূর্ব এশীয় অর্থনীতিগুলোর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে উঠছে। বাংলাদেশে তাঁর গবেষণা অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বলেন, বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, বিশেষ করে পোশাক খাতে শুধু কম মজুরি বা শ্রম শোষণের ফল, এই ধারণা সঠিক নয়। তাঁর মতে, তৈরি পোশাক খাত বৈচিত্র্য আনার একটি প্ল্যাটফর্ম এবং বিস্তৃত শিল্পোন্নয়নের একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে।
ইয়ামাগাতা বলেন, পাকিস্তানের জন্য বাংলাদেশ একটি স্বাভাবিক তুলনামূলক উদাহরণ। ঐতিহাসিকভাবে টেক্সটাইল ভ্যালু চেইনে দুই দেশের মধ্যে পরিপূরক সম্পর্ক রয়েছে, যেখানে পাকিস্তান উজানভিত্তিক খাতে শক্তিশালী, আর বাংলাদেশ ভাটিভিত্তিক উৎপাদনে প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা গড়ে তুলেছে। অধ্যাপক ইয়ামাগাতার মতে, বিভিন্ন অর্থনৈতিক সূচকে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে তুলনীয় অবস্থানে রয়েছে, ধীরে ধীরে ভারতের কাছাকাছি যাচ্ছে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে পোশাক রপ্তানিতে চীনের সঙ্গে ব্যবধান কমাচ্ছে।
ইয়ামাগাতা জানান, বাংলাদেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮০ শতাংশই আসে পোশাক খাত থেকে। যুক্তরাষ্ট্রে টেক্সটাইল রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন চীন ও ভিয়েতনামের পর তৃতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক। তিনি আরও বলেন, পোশাক খাতে ন্যূনতম মজুরি ১৯৮৫ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে কমলেও ২০০৫ সালের পর থেকে তা ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে এবং প্রকৃত মজুরি ২০২৩ সাল পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে।
অধ্যাপক ইয়ামাগাতা বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতার পেছনে দেশটির শ্রমপ্রাচুর্য ও ভূমিস্বল্পতার অর্থনৈতিক কাঠামোকে দায়ী করেন। তাঁর মতে, এই বৈশিষ্ট্য দক্ষিণ এশিয়ার তুলনায় পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বেশি সাযুজ্যপূর্ণ। এর ফলে বাংলাদেশ শ্রমঘন শিল্পে সফল হয়েছে এবং ধীরে ধীরে নতুন খাতে বৈচিত্র্য আনতে পেরেছে।
ইয়ামাগাতা উল্লেখ করেন, বর্তমানে বাংলাদেশে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সংযোজন বাড়ছে, ইউরোপে রেফ্রিজারেটর ও এয়ারকন্ডিশনারের কম্প্রেসর রপ্তানি হচ্ছে এবং পরিবহন সরঞ্জাম খাতে সম্প্রসারণ ঘটছে, যার মধ্যে সাইকেল, জাহাজ নির্মাণ ও ড্রোন উৎপাদন রয়েছে। তিনি জানান, বাংলাদেশ এখন ইউরোপে সাইকেল রপ্তানিতে চতুর্থ বৃহত্তম দেশ।
