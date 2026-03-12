Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

হরমুজ প্রণালি বন্ধই থাকবে—প্রথম ভাষণে মোজতবা খামেনির হুঁশিয়ারি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
হরমুজ প্রণালি বন্ধই থাকবে—প্রথম ভাষণে মোজতবা খামেনির হুঁশিয়ারি
মোজতবা খামেনি। ছবি: এএফপি

ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনি তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম আনুষ্ঠানিক ভাষণ দিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার একটি রেকর্ড করা টেলিভিশন ভাষণে তিনি বলেছেন, শত্রুদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হরমুজ প্রণালি বন্ধ রাখা হবে। একই সঙ্গে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের সব মার্কিন ঘাঁটি অবিলম্বে বন্ধ করারও আলটিমেটাম দিয়েছেন।

নিজের প্রথম বিবৃতিতে মোজতবা খামেনি অত্যন্ত কঠোর অবস্থান ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, এই অঞ্চলে অবস্থিত সব মার্কিন ঘাঁটি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় সেগুলোতে হামলা অব্যাহত রাখা হবে। তিনি আরও বলেন, ইরান প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বে বিশ্বাসী এবং তাদের লক্ষ্য কেবল মার্কিন ঘাঁটিগুলো, যা ভবিষ্যতেও লক্ষ্যবস্তু করা হবে।

মোজতবা খামেনি বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতিতে জাতীয় ঐক্যের ডাক দেন।

জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রামে তাঁর বার্তাটি প্রকাশিত হয়। সেখানে তাঁর নিজের হাতের লেখা ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম’ (পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি) লেখা সংবলিত একটি ছবি শেয়ার করা হয়। এটিই ছিল দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর প্রথম জনসমক্ষে আসা বার্তা।

উল্লেখ্য, পিতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির মৃত্যুর পর দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে মোজতবা খামেনি কোথায় আছেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা কেমন, তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে নানা জল্পনা চলছিল। এই ভাষণের মাধ্যমে তিনি সেই নিরবতা ভাঙলেন এবং নিজের কট্টর রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থানের জানান দিলেন।

বিষয়:

হামলাইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রামপালে নৌবাহিনীর বাস-মাইক্রোর সংঘর্ষ, দুই শিশুসহ নিহত ১০

রামপালে নৌবাহিনীর বাস-মাইক্রোর সংঘর্ষ, দুই শিশুসহ নিহত ১০

দেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে ২০০১-এ বিদায় নেয় আওয়ামী লীগ: সংসদে রাষ্ট্রপতি

দেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে ২০০১-এ বিদায় নেয় আওয়ামী লীগ: সংসদে রাষ্ট্রপতি

১০ মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড তিস্তার চর

১০ মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড তিস্তার চর

ডেমু বদলে হচ্ছে কমিউটার, নতুন দুই আন্তনগর ট্রেন

ডেমু বদলে হচ্ছে কমিউটার, নতুন দুই আন্তনগর ট্রেন

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

সম্পর্কিত

শহীদদের রক্তের বদলা নেওয়া হবে: মোজতবা খামেনি

শহীদদের রক্তের বদলা নেওয়া হবে: মোজতবা খামেনি

ইরাকের আকাশসীমা ব্যবহার করে ইরানে ২০টি টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে যুক্তরাষ্ট্র: বেলিংক্যাট

ইরাকের আকাশসীমা ব্যবহার করে ইরানে ২০টি টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে যুক্তরাষ্ট্র: বেলিংক্যাট

ইথিওপিয়ায় ভূমি ধসে নিহত অন্তত ৫২, নিখোঁজ অর্ধশত

ইথিওপিয়ায় ভূমি ধসে নিহত অন্তত ৫২, নিখোঁজ অর্ধশত

হরমুজ প্রণালি বন্ধই থাকবে—প্রথম ভাষণে মোজতবা খামেনির হুঁশিয়ারি

হরমুজ প্রণালি বন্ধই থাকবে—প্রথম ভাষণে মোজতবা খামেনির হুঁশিয়ারি