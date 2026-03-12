হরমুজ প্রণালি বন্ধই থাকবে—প্রথম ভাষণে মোজতবা খামেনির হুঁশিয়ারি

ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনি তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম আনুষ্ঠানিক ভাষণ দিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার একটি রেকর্ড করা টেলিভিশন ভাষণে তিনি বলেছেন, শত্রুদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হরমুজ প্রণালি বন্ধ রাখা হবে। একই সঙ্গে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের সব মার্কিন ঘাঁটি অবিলম্বে বন্ধ করারও আলটিমেটাম দিয়েছেন।
নিজের প্রথম বিবৃতিতে মোজতবা খামেনি অত্যন্ত কঠোর অবস্থান ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, এই অঞ্চলে অবস্থিত সব মার্কিন ঘাঁটি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় সেগুলোতে হামলা অব্যাহত রাখা হবে। তিনি আরও বলেন, ইরান প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বে বিশ্বাসী এবং তাদের লক্ষ্য কেবল মার্কিন ঘাঁটিগুলো, যা ভবিষ্যতেও লক্ষ্যবস্তু করা হবে।
মোজতবা খামেনি বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতিতে জাতীয় ঐক্যের ডাক দেন।
জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রামে তাঁর বার্তাটি প্রকাশিত হয়। সেখানে তাঁর নিজের হাতের লেখা ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম’ (পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি) লেখা সংবলিত একটি ছবি শেয়ার করা হয়। এটিই ছিল দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর প্রথম জনসমক্ষে আসা বার্তা।
উল্লেখ্য, পিতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির মৃত্যুর পর দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে মোজতবা খামেনি কোথায় আছেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা কেমন, তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে নানা জল্পনা চলছিল। এই ভাষণের মাধ্যমে তিনি সেই নিরবতা ভাঙলেন এবং নিজের কট্টর রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থানের জানান দিলেন।
