Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

ট্রাম্পের ধমকেই কি লেবাননের সঙ্গে আলোচনায় বসছেন নেতানিয়াহু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

লেবাননের সঙ্গে সরাসরি শান্তি আলোচনার ঘোষণা দিয়েছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তবে তাঁর সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তটি মূলত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ধমকেই নিতে হয়েছে বলে জানা গেছে। ট্রাম্প প্রশাসনের এক কর্মকর্তা এবং এই বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রের বরাত দিয়ে সিএনএন বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) এই তথ্য জানিয়েছে।

সূত্রমতে, স্থানীয় সময় বুধবার (৮ এপ্রিল) ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর মধ্যে ফোনালাপ হয়। সেই ফোনালাপে ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে লেবাননে হামলার তীব্রতা কমিয়ে আনতে এবং হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করার বিষয়ে বৈরুতের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসতে বলেন। ট্রাম্পের এই বার্তার পরই নেতানিয়াহু তাঁর মন্ত্রিসভাকে আলোচনার প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেন।

তবে ট্রাম্পের কথায় নেতানিয়াহু লেবাননে হামলার মাত্রা কমাতে সম্মত হয়েছেন কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। একজন ইসরায়েলি কর্মকর্তা সিএনএনকে জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে কোনো যুদ্ধবিরতি নেই। তিনি আরও বলেন, লেবাননের সঙ্গে আলোচনা চললেও সামরিক অভিযান বা ‘হামলা’ বন্ধ হবে না। অর্থাৎ ইসরায়েল ‘আগুনের মধ্যেই আলোচনা’ চালিয়ে যাওয়ার নীতি গ্রহণ করেছে।

যদিও বুধবার মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স দাবি করেছিলেন, ইসরায়েলিরা লেবাননে হামলা সীমিত রাখার কথা দিয়েছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্ন। আজ বৃহস্পতিবারও ইসরায়েলি বাহিনী লেবাননে হামলা অব্যাহত রেখেছে এবং দক্ষিণ বৈরুতের বেশ কিছু এলাকা থেকে সাধারণ মানুষকে সরে যাওয়ার নতুন নির্দেশ জারি করেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র ও একজন ইসরায়েলি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, লেবাননের সঙ্গে আসন্ন এই আলোচনায় ইসরায়েলের প্রতিনিধিত্ব করবেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত ইয়েচিয়েল লেইটার।

ধারণা করা হচ্ছে, পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে হওয়া যুদ্ধবিরতির প্রেক্ষাপটে লেবানন সীমান্তকেও শান্ত করার জন্য ট্রাম্পের এই সরাসরি হস্তক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তবে হিজবুল্লাহর নিরস্ত্রীকরণের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে দুই পক্ষ শেষ পর্যন্ত কোনো সমঝোতায় পৌঁছাতে পারবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

বিষয়:

লেবাননবেনিয়ামিন নেতানিয়াহুযুক্তরাষ্ট্রযুদ্ধবিরতিহিজবুল্লাহইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জামুকা সংশোধনে বিল পাস, জামায়াতের আপত্তি, এনসিপির সমর্থন

নীরবতার চরম মূল্য: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেভাবে হারিয়ে গেল উপসাগরীয় অঞ্চলে

কর্মস্থল খাগড়াছড়ির পানছড়ি, চিকিৎসাসেবা দেন টাঙ্গাইলের ক্লিনিকে ক্লিনিকে

‘বিসিবিতে স্ত্রী কোটায় রাখা হয়েছে রাশনা ইমামকে’

নির্যাতনে স্ত্রীর আত্মহনন, স্বামী গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

টিকিট না কেটে ট্রেন ভ্রমণ, ৫০ বছর পর সেই ভাড়া ফেরত দিলেন বৃদ্ধ

টিকিট না কেটে ট্রেন ভ্রমণ, ৫০ বছর পর সেই ভাড়া ফেরত দিলেন বৃদ্ধ

জামুকা সংশোধনে বিল পাস, জামায়াতের আপত্তি, এনসিপির সমর্থন

জামুকা সংশোধনে বিল পাস, জামায়াতের আপত্তি, এনসিপির সমর্থন

নির্যাতনে স্ত্রীর আত্মহনন, স্বামী গ্রেপ্তার

নির্যাতনে স্ত্রীর আত্মহনন, স্বামী গ্রেপ্তার

ভারত থেকে ২০০ ব্রডগেজ কোচ আসবে: সংসদে রেলপথমন্ত্রী

ভারত থেকে ২০০ ব্রডগেজ কোচ আসবে: সংসদে রেলপথমন্ত্রী

নীরবতার চরম মূল্য: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেভাবে হারিয়ে গেল উপসাগরীয় অঞ্চলে

নীরবতার চরম মূল্য: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেভাবে হারিয়ে গেল উপসাগরীয় অঞ্চলে

সম্পর্কিত

ট্রাম্পের ধমকেই কি লেবাননের সঙ্গে আলোচনায় বসছেন নেতানিয়াহু

ট্রাম্পের ধমকেই কি লেবাননের সঙ্গে আলোচনায় বসছেন নেতানিয়াহু

হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করার শর্তে লেবাননের সঙ্গে আলোচনার ঘোষণা দিলেন নেতানিয়াহু

হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করার শর্তে লেবাননের সঙ্গে আলোচনার ঘোষণা দিলেন নেতানিয়াহু

ফ্রান্সের সম্ভাব্য প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ইতালির রাজকুমারীর প্রেমের গুঞ্জন

ফ্রান্সের সম্ভাব্য প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ইতালির রাজকুমারীর প্রেমের গুঞ্জন

ইরানের ‘হরমুজ প্রটোকল’ কী, অন্যরা কি মেনে নেবে

ইরানের ‘হরমুজ প্রটোকল’ কী, অন্যরা কি মেনে নেবে