আসাদের আশ্রয়দাতা পুতিনের সঙ্গে কেন সাক্ষাৎ করলেন আল-শারা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন সিরিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা। বৈঠকে শারা বলেছেন, মস্কোর সঙ্গে সম্পর্ক ‘পুনর্গঠন ও নতুনভাবে’ শুরু করতে চায় দামেস্ক। পুতিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিলেন বাশার আল-আসাদ। তাঁর উৎখাতের পর শারার এমন মন্তব্য সিরিয়া-রাশিয়া সম্পর্কের নতুন অধ্যায়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এটি ছিল প্রেসিডেন্ট হিসেবে আল-শারার প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর। আজ বুধবার মস্কোতে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে আল-শারা বলেন, ‘আমরা এমনভাবে সম্পর্ক পুনর্গঠন করতে চাই, যাতে সিরিয়া স্বাধীন ও সার্বভৌম থাকে। আমাদের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও নিরাপত্তাও নিশ্চিত হয়।’
গত বছরের ডিসেম্বরে আহমেদ আল-শারার ‘হায়াত তাহরির আল-শামের’ নেতৃত্বে ক্ষমতাচ্যুত হয় বাশার আল-আসাদের সরকার। তারপর থেকে আসাদ রাশিয়ায় নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন।
আসাদের পতনের পরই সিরিয়া-রাশিয়া সম্পর্ক নড়বড়ে হয়ে যায়। ধারণা করা হয়েছিল, যেহেতু আসাদকে পুতিন আশ্রয় দিয়েছেন, তাই কখনো আর এই সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে না। তবে সবাইকে অবাক করে দিয়ে প্রথম রাষ্ট্রীয় সফরে মস্কো গেছেন শারা।
বৈঠকে আল-শারা আরও বলেন, ‘রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ও পারস্পরিক স্বার্থ রয়েছে। মস্কোর সঙ্গে পূর্ববর্তী সব চুক্তিই আমরা নতুন করে শুরু করব।’
বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শারা এই সফরে রাশিয়ার কাছ থেকে আসাদকে হস্তান্তরের অনুরোধ করবেন। সিরিয়ার কিছু সরকারি কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন। তবে ক্রেমলিনে টেলিভিশনে সম্প্রচারিত সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেননি শারা।
বৈঠকের শুরুতে পুতিন বলেন, রাশিয়া ও সিরিয়ার মধ্যে বহু দশকের ‘বিশেষ সম্পর্ক’ রয়েছে, যা সব সময় সিরীয় জনগণের স্বার্থে পরিচালিত হয়েছে। তিনি জানান, এই সম্পর্ককে আরও সম্প্রসারণ করতে চায় মস্কো।
পুতিন সিরিয়ার সাম্প্রতিক সংসদ নির্বাচন নিয়েও প্রশংসা করেন। এটি ছিল আসাদের পতনের পর দেশটিতে প্রথম নির্বাচন। তাঁর ভাষায়, ‘এই নির্বাচন আপনার জন্য একটি বড় সাফল্য, যা দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করবে। কঠিন সময়ের মধ্যেও এটি দেশের সব রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে সম্পর্ক ও সহযোগিতা আরও জোরদার করবে।’
১৩ বছর ধরে চলেছে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ। একসময় বিপরীত শিবিরে থাকা দামেস্ক এখন মস্কোর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাস্তববাদী নীতি গ্রহণ করেছে; যেমনটি তারা অন্য বিদেশি শক্তির সঙ্গেও করছে। তবে কৌশলগতভাবেও দামেস্কের জন্য রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির পুনর্গঠন ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বৈধতা পুনরুদ্ধারের জন্য।
রাশিয়া এখনো সিরিয়ার উপকূলে তাদের বিমান ও নৌঘাঁটি ধরে রেখেছে। ক্রেমলিন জানিয়েছে, তারা এসব ঘাঁটি রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করতে চায়। তা ছাড়া রাশিয়া সম্প্রতি সিরিয়ায় তেল সরবরাহও পাঠিয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদ সংস্থাগুলো।
