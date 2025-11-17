Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

মৎস্যজীবী থেকে অভিবাসী শ্রমিক—এক বছরে শত শত মানুষকে ফাঁসি দিল সৌদি আরব

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সৌদি আরবের রিয়াদ শহর। ছবি: সিএনএন
সৌদি আরবের রিয়াদ শহর। ছবি: সিএনএন

২৮ বছর বয়সী মোহাম্মদ সাদ একজন মিশরীয় মৎস্যজীবী। প্রতিবারের মতোই শর্ম আল-শেখ উপকূলে গিয়েছিলেন মাছ ধরতে। কিন্তু তিনি আর ফিরে আসেননি। তাঁর পরিবার মাসের পর মাস খোঁজ করেও কোনো তথ্য পায়নি। এক বছর পর জানা যায়, সাদ সৌদি আরবের উত্তরাঞ্চলীয় তাবুক কারাগারে আটক। তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয় মাদক পাচারের অভিযোগ অভিযোগ।

আট বছর বন্দী থাকার পর গত ২১ অক্টোবর সাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। তবে এই বিষয়ে তাঁর পরিবারকে কিছুই জানানো হয়নি। পরিবারের লোকেরা খবরটি জানতে পেরেছে সাদের সঙ্গে কারাগারে থাকা এক ব্যক্তির কাছ থেকে।

শুধু তাই নয়, মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পর সাদকে কোথায় কবর দেওয়া হয়েছে—সেই বিষয়েও কোনো তথ্য নেই তাঁর পরিবারের কাছে।

রোববার (১৭ অক্টোবর) সিএনএন জানিয়েছে, সাদ ছিলেন সৌদি আরবে চলতি বছরে ফাঁসি হওয়া কয়েক শ মানুষের একজন। এর মধ্যে বেশির ভাগের বিরুদ্ধেই প্রাণঘাতী নয় এমন মাদক-সম্পর্কিত অভিযোগ ছিল।

বার্লিনভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন ‘ইএসওএইচআর’ এবং সৌদি গণমাধ্যমের খবর পর্যালোচনা করা সংগঠন ‘রিপ্রাইভ’ জানিয়েছে, ২০২৪ সালে দেশটিতে ৩৪৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে—যা গত কয়েক বছরের তুলনায় দ্বিগুণ। ফাঁসি হওয়া ব্যক্তিদের একটি বড় অংশই ছিলেন বিদেশি শ্রমিক। বিশেষ করে—মিশরীয়, সোমালি ও ইথিওপিয়ার নাগরিক। জীবিকার সন্ধানে তাঁরা সৌদি আরবে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে দেশটির কঠোর বিচার ব্যবস্থায় আটকে পড়েন।

জানা গেছে, বর্তমানে সৌদি আরবের তাবুক কারাগারে আরও বেশ কয়েকজন বিদেশি মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের অপেক্ষায় আছেন। তাঁদের একজন এসসাম আল-শাজলি। ২৭ বছর বয়সী শাজলি মিশরের একজন মৎস্যজীবী। তাঁর বিরুদ্ধে অ্যামফেটামাইন ও অল্প পরিমাণে ‘হেরোইন সদৃশ’ পদার্থ বহনের অভিযোগ আনা হয়েছিল। তবে তাঁর পরিবার দাবি করেছে, নৌকায় কী ছিল সেই শাজলি কিছুই জানতেন না।

এদিকে বিনা দোষে মৃত্যুদণ্ডের অভিযোগগুলো অস্বীকার করেছে সৌদি সরকার। জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধিদের পাঠানো এক চিঠির জবাবে সৌদি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে—কোনো গোপনীয়তা নেই, তিন ধাপের বিচার প্রক্রিয়া মানা হয়, বিদেশিদের কনস্যুলার সহায়তাও দেওয়া হয় এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পর দণ্ডপ্রাপ্তদের দেহ নিজ দেশের দূতাবাসে হস্তান্তর করা হয়। তবে বহু পরিবার ও অধিকারকর্মীর দাবি করেছেন—বিচারের ক্ষেত্রে অনেক সময় আইনজীবীর সহায়তা নিতে দেওয়া হয় না। আর দেওয়া হলেও বিচারের ফল বদলায় না।

তাবুক কারাগার থেকে পাওয়া বিবরণে বলা হয়েছে, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীরা প্রতিদিন সকালে আশঙ্কায় থাকেন—সেদিন তাঁদের নাম ডাকা হবে কি না।

সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান (এমবিএস) তাঁর দেশকে আধুনিকায়নের প্রচারণা চালাচ্ছেন। নারীদের গাড়ি চালানোর অনুমতি, ধর্মীয় নীতি-পুলিশের কার্যক্রম সীমিত করা, সাংস্কৃতিক উৎসব, বিশ্বকাপ আয়োজন ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্ব জুড়ে সৌদি আরবের ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে চাইছেন তিনি। এই সপ্তাহেই তিনি সাত বছর পর প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর অর্থনীতি ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা নিয়ে বৈঠক হবে। এই বৈঠকে মানবাধিকার ইস্যু আলোচনায় আসার সম্ভাবনা কম। তবে অধিকারকর্মীরা বলছেন—বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য, অস্ত্রচুক্তি ও কূটনৈতিক সম্পর্কের আড়ালে সৌদি আরবে চলছে ভয় দেখানোর নীতি।

রিপ্রাইভ-এর মধ্যপ্রাচ্যে মৃত্যুদণ্ড নিয়ে কাজ করা একটি দলের প্রধান জীদ বায়সিউনি বলেছেন, ‘এটি মিথ্যা ও নির্মমতার এক ব্যবস্থা। ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবকিছুই গোপন ও নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। তাই ভুক্তভোগীর পরিবারের জন্য অপেক্ষা আর আতঙ্ক ছাড়া কোনো পথই খোলা নেই।’

ইউরোপ

পোল্যান্ডে ইউক্রেনকে সহায়তা পাঠানোর রেললাইনে নাশকতা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৭ নভেম্বর ২০২৫, ১৯: ৪৫
নাশকতার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন পোলিশ প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক। ছবি: সিএনএন
নাশকতার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন পোলিশ প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক। ছবি: সিএনএন

পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশ ও পূর্বাঞ্চলীয় শহর লুবলিনের মধ্যবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ রেললাইন ভয়াবহ নাশকতার মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। রোববার (১৬ অক্টোবর) সংঘটিত এই ঘটনাটি সোমবার নিশ্চিত করেছেন পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক। তিনি জানান, এই রেলপথটি ইউক্রেনে সাহায্য ও সামগ্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ঘটনাটিকে তিনি ‘অভূতপূর্ব নাশকতা’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

এক্স মাধ্যমে পোস্ট করে ডোনাল্ড টাস্ক জানান, একটি বিস্ফোরক ডিভাইস ব্যবহার করে রেললাইন উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি এই ঘটনাটিকে পোল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার ওপর সরাসরি আঘাত হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

টাস্ক আরও জানান, একই ট্রেন লাইনের আরও কিছু অংশে ধ্বংসের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তবে কে বা কারা এই হামলার জন্য দায়ী—সেই বিষয়ে তিনি নিশ্চিতভাবে কিছু না বললেও অপরাধীদের ধরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

বিস্ফোরণে কেউ হতাহত হয়নি। তবে এই ঘটনাটি ইউরোপজুড়ে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া নাশকতা ও অবৈধ অনুপ্রবেশের ধারাবাহিকতার সঙ্গে মিল রয়েছে। বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ সাম্প্রতিক মাসগুলোতে তাদের আকাশসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছে। এ ক্ষেত্রে বেশির ভাগ দেশই রাশিয়াকে দায়ী করেছে। ক্রেমলিন অবশ্য এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর ইউরোপ জুড়ে নিরাপত্তা হুমকি বৃদ্ধি পাওয়ায় ইউরোপীয় কমিশন সম্প্রতি রাশিয়ান নাগরিকদের ভিসা জারিতে কঠোর নীতি গ্রহণ করেছে। ইইউ–এর পররাষ্ট্র নীতি প্রধান কায়া কালাস বলেছেন, ‘আমরা এখন আমাদের মাটিতে ড্রোন হামলা, নাশকতা—সবকিছুই দেখছি। নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়া এখন আমাদের কর্তব্য।’

আন্তর্জাতিক কৌশল গবেষণা সংস্থা আইআইএসএস-এর একটি গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, ইউরোপকে অস্থিতিশীল করতে রাশিয়া নাকি সমন্বিত নাশকতা, গুপ্তচরবৃত্তি এবং আন্ডারকভার অভিযান পরিচালনা করছে। সমুদ্রতলের কেবল কাটা, টেলিকম টাওয়ারকে লক্ষ্যবস্তু করা এবং অগ্নিসংযোগ—এসবই এই অভিযানের অংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

পোল্যান্ডের উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাজেই দুজচিক জানিয়েছেন, পোল্যান্ড গত কিছু সময় ধরে নানা ধরনের নাশকতার মুখোমুখি হচ্ছে। গত বছর ওয়ারশতে এক বিশাল অগ্নিকাণ্ডে একটি শপিং সেন্টার পুড়ে যায়; পরে পোলিশ কর্তৃপক্ষ জানায় এটি রুশ গোয়েন্দাদের নির্দেশে সংঘটিত হয়েছে। তবে দুজচিক সতর্ক করে বলেছেন—‘প্রতিটি ঘটনা রাশিয়া ঘটাচ্ছে এমন ভাবা বাস্তব নয়, যদিও এটি সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দেওয়াও ঠিক নয়।’

ঘটনাটি তদন্তে পোল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থা, পুলিশ, প্রসিকিউটর অফিস এবং রেল কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন রাজনৈতিক নেতা তোমাজ শিয়েমনিয়াক।

মধ্যপ্রাচ্য

স্টারলিংকের ইন্টারনেট চালু হবে এমিরেটসের বিমানগুলোতে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
উড়োজাহাজে স্টারলিংক ইন্টারনেটের যন্ত্র স্থাপন করছেন এমিরেটসের একজন ইঞ্জিনিয়ার। ছবি: দ্য ন্যাশনাল
উড়োজাহাজে স্টারলিংক ইন্টারনেটের যন্ত্র স্থাপন করছেন এমিরেটসের একজন ইঞ্জিনিয়ার। ছবি: দ্য ন্যাশনাল

বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা এমিরেটস তাদের বহরে থাকা সব বিমানে স্টারলিংক স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সেবা যুক্ত করতে যাচ্ছে। এই উদ্যোগের ফলে যাত্রীরা আকাশপথে উড়ন্ত বিমানের মধ্যেই বিনামূল্যে উপভোগ করতে পারবেন ভূমির মতো দ্রুতগতির ইন্টারনেট। সোমবার (১৭ অক্টোবর) দুবাই এয়ার শোর প্রথম দিনেই এমিরেটস এই ঘোষণা দিয়েছে।

আমিরাতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘দ্য ন্যাশনাল’ জানিয়েছে, এই মাস থেকেই এমিরেটস তাদের ওয়াইড-বডি বিমানগুলোতে স্টারলিংকের প্রযুক্তি স্থাপন শুরু করবে। ২৩ নভেম্বর একটি বোয়িং ৭৭৭ ফ্লাইটে প্রথমবার এই সেবা চালু হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে ২০২৭ সালের মধ্যভাগে মোট ২৩২টি বোয়িং ও এয়ারবাস বিমানে স্টারলিংক স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে। মাসে প্রায় ১৪টি বিমান এই সেবার আওতায় আসবে বলে সংস্থাটি জানিয়েছে। এ ছাড়া ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে বিশ্বের প্রথম স্টারলিংক-সজ্জিত এয়ারবাস এ৩৮০ বিমানও যাত্রী পরিবহনে নামবে।

এমিরেটসের প্রেসিডেন্ট টিম ক্লার্ক এই কার্যক্রমকে ‘গ্রাহকসেবায় আরেকটি মাইলফলক’ বলে উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষায়, ‘আমরা বিশ্বের দ্রুততম ইন-ফ্লাইট ওয়াই-ফাই নিয়ে আসছি। এতে যাত্রীরা আকাশে থেকেও নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে পারবেন, পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবেন, কিংবা ডিজিটাল দুনিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন।’

নিরবচ্ছিন্ন মান বজায় রাখতে এমিরেটস তাদের পুনর্গঠন কর্মসূচিতে মোট ৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বোয়িং ও এয়ারবাসের পুরোনো বিমানগুলোতে আধুনিক কানেকটিভিটি এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন করা হবে। ক্লার্ক বলেন, ‘আমরা চাই প্রতিটি যাত্রী, প্রতিটি রুটে, একই মানের অভিজ্ঞতা পান। এ জন্যই আমরা বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করছি।’

সংযুক্ত আরব আমিরাত এখনো স্টারলিংকের মতো স্যাটেলাইট সেবার আনুষ্ঠানিক অনুমোদন ঘোষণা না করলেও এমিরেটস জানিয়েছে, উড়োজাহাজ উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরই যাত্রীরা বিনামূল্যের এই সেবাটি ব্যবহার করতে পারবেন। স্টারলিংক ইতিমধ্যেই কাতার, ওমান, বাহরাইন, জর্ডানসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে চালু হয়েছে এবং লেবাননেও অনুমোদন পেয়েছে।

কাতার এয়ারওয়েজ ২০২৪ সালের অক্টোবরেই তাদের বোয়িং ৭৭৭ বহরে স্টারলিংক সেবা চালু করে মধ্যপ্রাচ্যে প্রথম হিসেবে নজর কাড়ে। এবার এমিরেটস যুক্ত হওয়ায় আকাশপথে উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্যবহার আরও জনপ্রিয় হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

স্টারলিংক যুক্ত হওয়ার ফলে এমিরেটস যাত্রীরা ফ্লাইট চলাকালে ভিডিও কনটেন্ট স্ট্রিমিং, অনলাইন গেমিং, ভয়েস কল, অফিসের কাজ এবং সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার—সবই এক ক্লিকেই করতে পারবেন। এই সেবার জন্য কোনো স্কাইওয়ার্ডস সদস্যপদ লাগবে না।

বিশ্বের সবচেয়ে লাভজনক বিমান সংস্থা এমিরেটস সম্প্রতি ঘোষণা করেছে, চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে তাদের কর-পরবর্তী মুনাফা ১৩ শতাংশ বেড়ে ৯.৯ বিলিয়ন দিরহামে পৌঁছেছে। সংস্থাটি আশা করছে, পুরো অর্থবছর জুড়েই ভ্রমণ চাহিদা চাঙা থাকবে।

ভারত

শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ের প্রতিক্রিয়া জানাল ভারত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৭ নভেম্বর ২০২৫, ১৯: ৪০
শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ের প্রতিক্রিয়া জানাল ভারত
ভারতের জাতীয় পতাকা।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারত। আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) রায় ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিষয়ে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ঘোষিত রায় আমাদের নজরে এসেছে।’

এতে আরও বলা হয়, ‘ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশের জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থ—শান্তি, গণতন্ত্র, অন্তর্ভুক্তি ও স্থিতিশীলতা—অক্ষুণ্ন রাখতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই লক্ষ্য অর্জনে আমরা সব অংশীজনের সঙ্গে সব সময় গঠনমূলকভাবে সম্পৃক্ত থাকব।’

এর আগে আজ দুপুরে জুলাই–আগস্ট অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের দায়ে শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দেন বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল–১।

একই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলেও রাজসাক্ষী হওয়ায় পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের সাজা নমনীয় করে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকারমৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

এই মামলার তিন আসামির মধ্যে কেবল সাবেক আইজিপি আল-মামুন রায় ঘোষণার সময় আদালতে হাজির ছিলেন। প্রধান আসামি শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান পলাতক; তাঁরা ভারতে অবস্থান করছেন।

রায়ের পর পর ভারতের কাছে প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে আনুষ্ঠানিকভাবে ফেরত চেয়েছে বাংলাদেশ সরকার। ২০১৬ সালে সংশোধিত এ চুক্তি অনুযায়ী, ‘প্রত্যর্পণযোগ্য অপরাধের মামলা’য় অভিযুক্ত আসামি ও বন্দীদের একে অপরের কাছে হস্তান্তর করবে ভারত ও বাংলাদেশ।

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ডশেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আজকের রায়ে পলাতক আসামি শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামাল জুলাই হত্যাকাণ্ডের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত ও দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন। মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত এই ব্যক্তিদের দ্বিতীয় কোনো দেশ আশ্রয় দিলে তা হবে অত্যন্ত অবন্ধুসুলভ আচরণ এবং ন্যায়বিচারের প্রতি অবজ্ঞার শামিল।’

এতে আরও বলা হয়, ‘আমরা ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই, তারা যেন অবিলম্বে দণ্ডপ্রাপ্ত এই দুই ব্যক্তিকে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে। দুই দেশের মধ্যে বিরাজমান প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুসারে এটি ভারতের জন্য অবশ্য পালনীয় দায়িত্বও বটে।’

এর পর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এই বিবৃতি এল। তবে বিবৃতিতে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে ফেরত দেওয়ার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে গত বছরের ৫ আগস্ট ক্ষমতা ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। তাকে ফেরত দিতে অন্তর্বর্তী সরকার আগেও ভারতের কাছে একাধিকবার অনুরোধ জানিয়েছে। তবে ভারত সরকার সাড়া দেয়নি।

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

এপস্টেইন ফাইল প্রকাশ নিয়ে কংগ্রেসে ভোটাভুটিতে রাজি ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টেইন-সম্পর্কিত ফাইল প্রকাশের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য নিজ দলের আইনপ্রণেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রোববার রাতে ট্রুথ সোশ্যালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প লিখেছেন, হাউস রিপাবলিকানদের এই বিলের পক্ষে ভোট দেওয়া উচিত, ‘কারণ, আমাদের লুকানোর কিছু নেই।’

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এটি তাঁর আগের অবস্থানের স্পষ্ট পরিবর্তন। কারণ, কিছুদিন আগে মামলাটির কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন। তাদের দাবি, এই মামলার বিষয়ে আর কোনো তথ্য প্রকাশ করার নেই। কিন্তু এর ঠিক চার মাস পর এই নতুন তথ্য সামনে এল।

সাম্প্রতিক সময়ে ডেমোক্র্যাট সদস্যরা এপস্টেইন-সম্পর্কিত বিভিন্ন নথি প্রকাশ করছেন, যার কিছুতে ট্রাম্পের নামও উল্লেখ আছে। তবে ট্রাম্প বরাবরই এপস্টেইনের যৌন নিপীড়ন ও নারী পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করে আসছেন।

ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, ‘বিচার বিভাগ ইতিমধ্যে এপস্টেইন ফাইল-সম্পর্কিত কয়েক হাজার পৃষ্ঠা নথি প্রকাশ করেছেন। তারা বিভিন্ন ডেমোক্র্যাট নেতার (বিল ক্লিনটন, রেইড হফম্যান, ল্যারি সামার্স) সঙ্গে এপস্টেইনের সম্পর্ক খতিয়ে দেখছেন। প্রতিনিধি পরিষদের ওভারসাইট কমিটি আইনের আওতায় যা পাওয়ার অধিকার রাখে, সবই তারা পেতে পারে—আমি পরোয়া করি না!’

তিনি আরও বলেন, রিপাবলিকানদের উচিত ‘আবার মূল কাজে ফিরে আসা’।

জানা গেছে, সম্ভাব্য কয়েক ডজন রিপাবলিকান সদস্য এপস্টেইন ফাইল প্রকাশের পক্ষে ভোট দিতে প্রস্তুত। এই বিলটি সরকারকে এপস্টেইন ও তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধ তদন্ত-সম্পর্কিত সব নথি প্রকাশে বাধ্য করবে।

প্রস্তাবটি চলতি সপ্তাহেই প্রতিনিধি পরিষদে পাস হওয়ার মতো সমর্থন পেয়েছে। তবে বিলটি সিনেটে পাস হবে কি না, তা এখনো পরিষ্কার নয়।

হাউস স্পিকার রিপাবলিকান মাইক জনসন ফক্স নিউজকে জানান, নথি প্রকাশ হলে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এপস্টেইন-সম্পর্কিত অভিযোগগুলো চিরতরে মিটে যাবে।

গর্ভবতী ছিলেন ট্রাম্পের স্ত্রী, বাজিতে হেরে ১০ হাজার ডলারের শিশুখাদ্য পাঠান এপস্টেইনগর্ভবতী ছিলেন ট্রাম্পের স্ত্রী, বাজিতে হেরে ১০ হাজার ডলারের শিশুখাদ্য পাঠান এপস্টেইন

ট্রাম্প অতীতে বলেছেন, আরও নথি প্রকাশের প্রয়োজন নেই। তিনি এপস্টেইনের সঙ্গে সামাজিক অনুষ্ঠানে ছবি তুললেও দাবি করেছেন, ২০০৮ সালের মামলার আগেই তিনি এপস্টেইনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন এবং তাঁর অপরাধ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।

উল্লেখ্য, জেফরি এপস্টেইনকে ২০১৯ সালে নিউইয়র্কের একটি কারাগারে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। চিকিৎসকের রিপোর্টে এটি আত্মহত্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। তিনি যৌন অপরাধ ও নারী পাচারের অভিযোগে আটক ছিলেন। এর আগে ২০০৮ সালে এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন।

