ভারত

৫২ বার 'স্যরি' বলেও মন গলল না প্রিন্সিপালের, তিনতলা থেকে লাফ শিক্ষার্থীর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
১৩ বছরের ওই শিক্ষার্থী জাতীয় পর্যায়ের স্কেটিং খেলোয়াড়। ছবি: এনডিটিভি
১৩ বছরের ওই শিক্ষার্থী জাতীয় পর্যায়ের স্কেটিং খেলোয়াড়। ছবি: এনডিটিভি

স্কুলে মোবাইল নিয়ে এসেছিল ৮ম শ্রেণীর এক শিক্ষার্থী। ক্লাসে একটি ভিডিও রেকর্ড করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপলোড করে। তা নজরে আসে স্কুল কর্তৃপক্ষের। নিয়মভঙ্গের অভিযোগ এনে অভিভাবককে আসতে বলা হয়। নিজের ভুল বুঝতে পেরে প্রিন্সিপালের কাছে ক্ষমা চায় ওই শিক্ষার্থী। প্রিন্সিপাল না মানায় স্কুল ভবন থেকে লাফ দেয় সে। এ ঘটনা ঘটেছে ভারতের মধ্যপ্রদেশের রতলাম জেলার দোংরে নগরের একটি বেসরকারি স্কুলে।

১৩ বছরের ওই শিক্ষার্থী জাতীয় পর্যায়ের স্কেটিং খেলোয়াড়। এ ঘটনার পর গুরুতর আহতাবস্থায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। বর্তমানে তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে,৮ম শ্রেণির ওই শিক্ষার্থী গত বৃহস্পতিবার স্কুলে মোবাইল নিয়ে এসেছিল। ভিডিও করে সেটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করেছে। বিষয়টি নজরে আসায় শুক্রবার তার অভিভাবককে আসতে বলা হয়। স্কুলের নিয়মভঙ্গের অভিযোগ নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়। এর মধ্যে ওই শিক্ষার্থী এই ঘটনা ঘটিয়েছে।

স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজে ওই শিক্ষার্থীকে প্রিন্সিপালের কক্ষে ঢুকতে দেখা যায়। সেখানে নিজের ভুলের জন্য বারবার ক্ষমা চাইছিল সে। চার মিনিটে প্রায় ৫২ বার ‘স্যরি’ বলে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে।

ওই শিক্ষার্থীর অভিযোগ, প্রিন্সিপাল তাকে তার ‘ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যেতে পারে’ এমন ইঙ্গিতসহ স্কুল থেকে সাময়িক বহিষ্কার ও তার অর্জিত মেডেলগুলো নিয়ে নেওয়ার কথা বলেন। এসব কথা শুনে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে এ কাজ করেছে বলে জানায় জাতীয় পর্যায়ে দুই দফায় প্রতিনিধিত্ব করা এই স্কেটিং খেলোয়াড় শিক্ষার্থী।

কিছুক্ষণ পরের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, ওই শিক্ষার্থী প্রিন্সিপালের কক্ষ থেকে দৌড়ে বের হয়ে দ্রুত করিডর পার হচ্ছে। এরপর হঠাৎ তৃতীয় তলায় থেকে নিচে পড়ে যায়।

একই সময় ওই শিক্ষার্থীর বাবা স্কুলের ওয়েটিং এরিয়ায় বসে ছিলেন।

শিক্ষার্থীর বাবা প্রীতম কাটারা বলেন, ‘আমাকে ছেলের স্কুলে ডাকা হয়েছিল। স্কুলে পৌঁছেই জানতে পারি, সে নিচে পড়ে গেছে। স্কেটিংয়ে সে দুই বার জাতীয় পর্যায়ে অংশ নিয়েছে। স্কুল থেকে একটি ফোন পাই, তারপর আবার ফোন আসে সরাসরি হাসপাতালে যেতে বলার জন্য।’

উপ-জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর্চি হারিত বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, ওই শিক্ষার্থী স্কুলে মোবাইল নিয়ে এসেছিল, যা স্কুল নীতির লঙ্ঘন। তবে এরপর পরিস্থিতি অপ্রত্যাশিতভাবে ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

তিনি বলেন, ‘শিশুটি অষ্টম শ্রেণির। সে একজন স্কেটার এবং জাতীয় পর্যায়ে খুব ভালো অবস্থানে আছে। সে মোবাইল ফোন নিয়ে এসেছিল। সে দৌড়ে এসে লাফ দিয়ে নিচে পড়ে যায়। তার অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। এ বিষয়ে তদন্ত চলেছ। স্কুলে মোবাইল ফোন রাখা নিষিদ্ধ, এমনকি শিক্ষকদের ফোনও বাজেয়াপ্ত করা হয়।’

অন্যদিকে স্কুল কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার আগে তারা শিক্ষার্থীর বাবার সঙ্গে কথা বলার পরিকল্পনা করেছিল।

বিষয়:

শিক্ষার্থীস্কুলবিদ্যালয়মোবাইল ফোনভারত
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ক্যালিফোর্নিয়ায় জন্মদিনের পার্টিতে বন্দুক হামলা, নিহত ৪

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তরাঞ্চলে গতকাল শনিবার রাতে এক জন্মদিনের পার্টিতে ১৪ জনকে গুলি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কমপক্ষে চারজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে দ্য গার্ডিয়ান।

সান হোয়াকিন কাউন্টি শেরিফ কার্যালয়ের মুখপাত্র হিদার ব্রেন্ট বলেন, একটি ব্যাংকোয়েট হলে অনুষ্ঠানটি চলছিল। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পাশাপাশি কিশোরও রয়েছে। সবাইকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গতকাল স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টার একটু আগে তারা গুলির খবর পায়। ঘটনাটি ক্যালিফোর্নিয়ার স্টকটন শহরের লুসিল অ্যাভিনিউয়ের ১৯০০ ব্লকের কাছে ঘটে। এটি সান ফ্রান্সিসকো থেকে প্রায় ৫০ মাইল পূর্বে।

স্টকটনের ভাইস মেয়র জেসন লি ফেসবুকে বলেন, ‘ঘটনাটি এক শিশুর জন্মদিনের পার্টিতে ঘটেছে। আমি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি, কীভাবে এটি ঘটল তা জানার জন্য। আমি অবশ্যই এর ব্যাখ্যা চাইব।’

বিষয়:

নিহতজন্মদিনযুক্তরাষ্ট্রক্যালিফোর্নিয়াবন্দুক হামলা
পাকিস্তান

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ: পাকিস্তান রাষ্ট্রে নিজেদের উপেক্ষিত মনে করছে তরুণেরা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিকে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বিখ্যাত চিন্তা-পরীক্ষা ‘শ্ৰোডিঙ্গারের বিড়াল’-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের এক নিবন্ধে। ১৯৩৫ সালে অস্ট্রিয়ান পদার্থবিজ্ঞানী আর্ভিন শ্রোডিঙ্গার এই পরীক্ষার ধারণা দেন। ‘শ্রোডিঙ্গারের বিড়াল’ এক বিরোধপূর্ণ অবস্থাকে বোঝায়; যেখানে সিল করা বাক্সে থাকা কাল্পনিক বিড়ালকে একই সময়ে জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় ভাবা হয়, যতক্ষণ না বাক্সটি খুলে সরাসরি দেখা হয়।

পাকিস্তানও যেন ঠিক এমনই এক দ্বৈত বাস্তবতায় আটকে আছে; যেখানে দুই বিপরীত সত্য একই সময়ে চলছে। দেশটি গণতান্ত্রিক, আবার নয়ও; বেসামরিক সরকার ক্ষমতায় আছে, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা সেনাবাহিনীর হাতে। প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকর, আবার ব্যর্থও।

পাকিস্তানে ক্ষমতা সাধারণ মানুষের জন্য নয়, বরং নিজের স্বার্থেই কাজ করে—এমন ধারণা রয়েছে। তাই নতুন সাংবিধানিক সংস্কারকে তারা খুব উৎসাহের সঙ্গে নয়, বরং না পারতে মেনে নিয়েছে।

দেশটির পার্লামেন্টে প্রায় কোনো বিরোধিতা ছাড়াই ১৩ নভেম্বর পাস হওয়া ১৯৭৩ সালের সংবিধানের ২৭তম সংশোধনীতে দুটি বড় পরিবর্তন এনেছে। সুপ্রিম কোর্টকে দুটি পৃথক বেঞ্চ—আপিল ও সাংবিধানিকে ভাগ করা এবং সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফকে উন্নীত করে পুরো পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ডারের মর্যাদা দেওয়া।

আলাদাভাবে দেখা হলে উভয় পরিবর্তনেরই যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। পাকিস্তানের উচ্চ আদালত বহু দশক ধরে মামলার চাপে ডুবে আছে। এ চাপ আরও বেড়েছে ‘অ্যাকটিভিস্ট’ বিচারপতিদের কারণে; যাঁরা ২০০৮ সালে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর রাজনীতিসংক্রান্ত শুনানিতে অস্বাভাবিক পরিমাণ সময় ব্যয় করেছেন।

একই সময়ে সরকার যুক্তি দেখিয়েছে, আধুনিক যুদ্ধ মোকাবিলায় আরও সমন্বিত সামরিক কাঠামো দরকার; বিশেষ করে, গত মে মাসে ভারতের সঙ্গে স্বল্পমেয়াদি কিন্তু প্রাণঘাতী এক আকাশযুদ্ধের পর।

ফলে আনুষ্ঠানিক পদ ‘চেয়ারম্যান অব দ্য জয়েন্ট চিফস’-এর পরিবর্তে বাস্তব ক্ষমতাসম্পন্ন ‘চিফ অব ডিফেন্স ফোর্সেস’ নিয়োগ করা হয়েছে।

কিন্তু পাকিস্তানের দীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই সংশোধনীগুলো কার্যকর প্রশাসনিক সংস্কারের চেয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পদক্ষেপ হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে।

সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা কাজে লাগিয়ে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের বহুদলীয় জোট এমন এক সুযোগ নিয়েছে, যা দিয়ে তারা সুপ্রিম কোর্টকে দুর্বল করতে পারে। যে আদালত বিভিন্ন সময়ে জনপ্রিয়তা ও পক্ষপাতের ঝোঁকে নির্বাচিত সরকারগুলোর স্থিতি নষ্ট করেছে। একই সঙ্গে সেনাবাহিনীর প্রভাব বিস্তারের চাহিদাও মেটাচ্ছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাকিস্তানের শীর্ষ বিচারপতিরা বারবার রাজনৈতিক অঙ্গনে হস্তক্ষেপ করেছেন। কখনো প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণ করে; কখনো আবার পছন্দের নেতাদের রক্ষা করতে এগিয়ে এসে।

২০১২ সালে ইউসুফ রাজা গিলানি এবং ২০১৭ সালে নওয়াজ শরিফকে যে আইনি ভিত্তিতে অপসারণ করা হয়, তা ব্যাপকভাবে সন্দেহজনক বলে দেখা হয়।

এ ছাড়া সাবেক এক প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি ইমরান খানকে বিশেষ সুবিধা দিয়েছেন। বর্তমানে দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অভিযোগে মোট ১৪ বছর কারাদণ্ড ভোগ করছেন সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী।

সুপ্রিম কোর্টকে ভাগ করে দিয়ে শাহবাজ শরিফের জোটকে অনেকে মনে করছেন, সেনাবাহিনীর ইচ্ছাই তারা পূরণ করছে। পাকিস্তানের জেনারেলরা প্রকাশ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, ইমরান খানকে জেলে রাখা হবে যতক্ষণ না তিনি নতি স্বীকার করেন; যেমনটা এরই মধ্যে দেশটির বেশির ভাগ রাজনৈতিক নেতৃত্ব করেছে।

কিন্তু লড়াকু স্বভাবের প্রতি অনুগত থেকে মাথা নোয়াতে অস্বীকার করেছেন ইমরান। তিনি নির্ভর করছেন তাঁর ব্যাপক জনসমর্থন ও সময়ের ওপর, যা একসময় পাকিস্তানের ‘হাইব্রিড গণতন্ত্র’-কে চ্যালেঞ্জ করতে পারে বলে মনে করছেন সমালোচকেরা।

এই ব্যবস্থায় নির্বাচিত রাজনীতিক ও সামরিক নেতৃত্ব যৌথভাবে দেশ চালালেও শেষ পর্যন্ত ভেটো ক্ষমতা থাকে জেনারেলদের হাতে।

‘শ্রোডিঙ্গারের পাকিস্তান’

সংসদে সম্প্রতি পাস হওয়া ১৯৭৩ সালের সংবিধানের ২৭তম সংশোধনী পাকিস্তানজুড়ে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। ইসলামাবাদ, লাহোরের মতো বড় শহর থেকে শুরু করে খাইবার পাখতুনখাওয়া ও পাঞ্জাবের গ্রামীণ এলাকার ২২ থেকে ৫১ বছর বয়সী কয়েকজন পাকিস্তানির সঙ্গে কথা হয় দিস উইক ইন এশিয়ার। সবার মধ্যেই কমবেশি হতাশা স্পষ্ট।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তুরস্কের একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য স্নাতক পাস করে এখন ইসলামাবাদের বাসিন্দা ২৪ বছর বয়সী আজলান আলী।

আজলান বলেন, সংসদ, সেনাবাহিনী ও বিচার বিভাগ—এই তিনের মধ্যে যেন এক নীরব ক্ষমতার লড়াই চলছে। সহাবস্থান করার বদলে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই পাকিস্তানের ওপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর জন্য লড়াই করছে বলে মনে হয়।

লাহোর ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সেসের স্নাতক শিক্ষার্থী মারুখ খালিদের কাছে সমস্যা শুধু একটি সংশোধনীতে সীমাবদ্ধ নয়।

২২ বছর বয়সী এই তরুণ বলেন, ‘পাকিস্তানের সব প্রতিষ্ঠানই ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে এবং সাধারণ মানুষের জন্য তারা প্রায় কিছুই করছে না। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান শেষ পর্যন্ত ক্ষমতাধরদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী হওয়ার চেষ্টা করছে, যা দেশের মানুষ দেখতে বাধ্য হচ্ছে। ২৭তম সংশোধনীর মাধ্যমে আমরা সেটিই দেখছি।’

লাহোরের ফরম্যান ক্রিশ্চিয়ান কলেজ ইউনিভার্সিটিতে গবেষণা প্রকল্প ও জনসংযোগের কাজ করা ৩০ বছর বয়সী আয়েশা সিদ্দিকা সংস্কারগুলোতে দেখছেন ‘ক্ষমতার নগ্ন প্রদর্শন’।

আয়েশা বলেন, প্রতিষ্ঠানগুলো এখন খোলাখুলিভাবে পাকিস্তানের মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছে—কারা কীভাবে দেশ চালায়।

সেনাবাহিনীর সমর্থন হারানোর পর ইমরান খানকে যেভাবে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়, এর পর থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থায় ‘উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন’ লক্ষ করেছেন এই তরুণী।

আয়েশা বলেন, নিজেদের সুনাম বাঁচানোর পরিবর্তে জেনারেলরা রাজনীতিক, বিচার বিভাগ ও সংসদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে নিজেদের আরও শক্তিশালী করে তুলেছে, যা অন্যদের মেনে নেওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।

বিষয়:

পাকিস্তানএশিয়াইমরান খানসেনাবাহিনী
চীন

কূটনৈতিক উত্তাপ চরমে: সাংহাইয়ের মঞ্চে গানের মাঝখানে থামিয়ে দেওয়া হলো জাপানি শিল্পীকে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গত শুক্রবার সাংহাইয়ে মাকি ওৎসুকি পারফর্ম করার সময় হঠাৎ অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়। ছবি: ফেসবুক
গত শুক্রবার সাংহাইয়ে মাকি ওৎসুকি পারফর্ম করার সময় হঠাৎ অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়। ছবি: ফেসবুক

জাপান এবং চীনের মধ্যে চলমান কূটনৈতিক বিরোধের আঁচ এসে পড়ল সাংস্কৃতিক মঞ্চেও। এই টানাপোড়েনের সর্বশেষ শিকার হলেন জনপ্রিয় অ্যানিমে ‘ওয়ান পিস’-এর থিম সং-এর জন্য সুপরিচিত জাপানি গায়িকা মাকি ওৎসুকি। সাংহাইয়ের মঞ্চে হঠাৎ করেই তাঁর পারফরম্যান্স বন্ধ করে দিতে বাধ্য করা হয়েছে। তাঁর ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে এ খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।

মাকির ম্যানেজমেন্ট গতকাল শনিবার তাঁর অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে এক পোস্টে জানিয়েছে, গত শুক্রবার সাংহাইয়ে অনুষ্ঠিত বান্দাই নামকো ফেস্টিভ্যাল-২০২৫-এ পারফর্ম করার কথা ছিল মাকির। কিন্তু শুক্রবার পারফরম্যান্সের মাঝপথে তাঁকে ‘অনিবার্য পরিস্থিতির কারণ দেখিয়ে হঠাৎ করে পারফরম্যান্স বন্ধ করতে হয়’।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে এশিয়ার সবচেয়ে বড় দুই অর্থনীতির মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাতিলের ঘটনা এটি সর্বশেষ উদাহরণ। চলতি মাসের শুরুর দিকে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানাই তাকাইচির তাইওয়ানে সামরিক হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত মন্তব্যের পরেই বেইজিং ও টোকিওর মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে।

তাইওয়ানকে নিজেদের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবি করে চীন। তাকাইচির মন্তব্যে চীন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে টোকিওর রাষ্ট্রদূতকে তলব করে এবং চীনা নাগরিকদের জাপান ভ্রমণ না করার পরামর্শ দেয়।

কিয়োদো নিউজের খবর অনুসারে, বান্দাই নামকো ফেস্টিভ্যাল আজ রোববার পর্যন্ত চলার কথা ছিল। আয়োজকেরা চীনা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম উইচ্যাটে ঘোষণা করেছে, বিভিন্ন বিষয় সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে পুরো ইভেন্টটি বাতিল করা হয়েছে। একই ইভেন্টে গতকাল শনিবার জনপ্রিয় জাপানি গার্ল ব্যান্ড মোমিরো ক্লোভার জি-এর পারফর্ম করার কথা ছিল। তাদের অনুষ্ঠানও বাতিল হয়ে গেছে।

কিয়োদো আরও জানিয়েছে, পপ গায়িকা আয়ুমি হামাসাকি এবং জ্যাজ পিয়ানোবাদক হিরোমি উয়েহারা-সহ অন্য শিল্পীদের অনুষ্ঠানও চীনে বাতিল করতে বাধ্য করা হয়েছে।

সাংহাই সফর বাতিল হওয়ার একদিন পরে হামাসাকি তাঁর ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লেখেন: ‘আমি এখনো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বিনোদন আমাদের সংযোগ করার জন্য একটি সেতু হওয়া উচিত। আমার সেই সেতুর নির্মাতা হওয়া উচিত।’

চীনজাপান
মধ্যপ্রাচ্য

গাজার পুলিশ বাহিনী গঠনে হাজারো ফিলিস্তিনিকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে মিসর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গাজার নিরাপত্তায় হাজার হাজার পুলিশ সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ছবি: এএফপি
গাজার নিরাপত্তায় হাজার হাজার পুলিশ সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ছবি: এএফপি

গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলার লক্ষ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে মিসর কয়েক হাজার ফিলিস্তিনি পুলিশ সদস্যকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। একজন ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা এএফপিকে এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, গত আগস্ট মাসে ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মোস্তফার সঙ্গে বৈঠকে মিসরীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বদর আবদেলাত্তি এই পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী, গাজার জন্য মোট ৫ হাজার কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা এএফপিকে জানিয়েছেন, প্রথম দফায় ৫০০ জনেরও বেশি সদস্যকে একটি দলকে গত মার্চে কায়রোতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। এরপর সেপ্টেম্বর থেকে দুই মাসের এই প্রশিক্ষণ কোর্স পুনরায় শুরু হয়েছে এবং বর্তমানে শত শত নতুন সদস্যকে সেখানে যোগ দিয়েছেন।

এই নতুন বাহিনীর সব সদস্যই হবেন গাজা উপত্যকার বাসিন্দা। তাঁদের বেতন দেবে পশ্চিম তীর-ভিত্তিক ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ (পিএ), যার সদর দপ্তর হবে রামাল্লায়।

প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এমন একজন ২৬ বছর বয়সী ফিলিস্তিনি পুলিশ কর্মকর্তা এএফপিকে বলেন, ‘আমরা এই প্রশিক্ষণ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা যুদ্ধ ও আগ্রাসনের স্থায়ী অবসান চাই এবং আমাদের দেশ ও নাগরিকদের সেবা করার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।’ তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই নিরাপত্তা বাহিনী হবে ‘স্বাধীন, কেবল ফিলিস্তিনের প্রতি অনুগত এবং কোনো বাহ্যিক জোট বা উদ্দেশ্যের অধীন নয়’।

আরেকজন লেফটেন্যান্ট, যিনি নিরাপত্তার কারণে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, জানান যে প্রশিক্ষণে সীমান্ত নজরদারির জন্য আধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে চমৎকার অপারেশনাল প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ২০২৩ সালের অক্টোবরে হামাসের ইসরায়েল আক্রমণের পরবর্তী পরিস্থিতি এবং ফিলিস্তিনি লক্ষ্যের ওপর এর প্রভাব নিয়েও আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণে ফিলিস্তিনি জনগণের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও)-এর ভূমিকা তুলে ধরা হয় এবং একটি সম্পূর্ণ সার্বভৌম ও স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নকে রক্ষা করার ওপর জোর দেওয়া হয়। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের একজন ঊর্ধ্বতন নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন, প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী জিয়াদ হাব আল-রিহকে এই প্রশিক্ষণের বিষয়ে মিসরের সঙ্গে সমন্বয় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

গত বছরের শেষের দিকে মিসরের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত আলোচনায়, হামাস এবং আব্বাসের ফাতাহ সহ প্রধান ফিলিস্তিনি গ্রুপগুলো প্রায় ১০ হাজার পুলিশ কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি বাহিনী গঠনে সম্মত হয়েছিল। এই চুক্তির অধীনে, মিসর অর্ধেক অর্থাৎ ৫ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ দেবে এবং বাকি ৫ হাজার জন আসবে গাজার বিদ্যমান পুলিশ বাহিনী থেকে। গাজা ২০০৭ সাল থেকে হামাসের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এই নিরাপত্তা বাহিনী ফিলিস্তিনি দলগুলোর অনুমোদিত টেকনোক্র্যাটদের একটি কমিটির তত্ত্বাবধানে থাকবে। হামাসের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এএফপিকে নিশ্চিত করেছেন, তাঁরা আলোচনায় সম্মত হওয়া ‘গাজা উপত্যকার নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিস্তারিত বিষয়গুলোকে’ সমর্থন করে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নও পশ্চিম তীরে বর্তমানে চালু একটি প্রকল্পের অনুরূপ একটি পরিকল্পনার অধীনে গাজা উপত্যকায় ৩ হাজার পর্যন্ত ফিলিস্তিনি পুলিশ সদস্যকে প্রশিক্ষণ দিতে আগ্রহী।

যদিও এই পরিকল্পনাগুলো তৈরি হচ্ছে, তবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে এখনো অনেক বাধা রয়েছে। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকার যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে গাজায় হামাস বা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কোনো ভূমিকাকেই সমর্থন করছে না।

অন্যদিকে, হামাসের একজন কর্মকর্তা গাজায় পুলিশ বাহিনী গঠনের বিষয়ে ইসরায়েলের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। যদিও হামাস জানিয়েছে, তারা আর গাজা শাসন করতে চায় না, তবে তারা ফিলিস্তিনের রাজনীতিতে একটি কেন্দ্রীয় অংশ হিসেবে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। নিরস্ত্রীকরণের জটিলতা বিষয়ে, হামাস জানিয়েছে, তারা তাদের অস্ত্রের অংশবিশেষ সমর্পণ করতে প্রস্তুত, তবে তা কেবল একটি ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই তারা করতে রাজি আছে।

বিষয়:

গাজা উপত্যকাইউরোপীয় ইউনিয়নমধ্যপ্রাচ্যফিলিস্তিন
