এইচ-১বি ভিসা ফি বাড়ার পর জাতিসংঘে জয়শঙ্কর—রুবিওর সাইডলাইন বৈঠক

জাতিসংঘের ৮০তম সাধারণ অধিবেশনের ফাঁকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গে বৈঠক করেছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আলোচনায় এইচ-১বি ভিসা ইস্যু ও বাণিজ্যিক টানাপোড়েন প্রধানত গুরুত্ব পেয়েছে।
চলতি বছরের জুলাইয়ে ওয়াশিংটনে দশম কোয়াড পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের সময় দুজনের সর্বশেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল। এর আগে জানুয়ারিতেও তাঁরা বৈঠক করেছিলেন।
ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সময়ে ভারতের ওপর শুল্ক আরোপ ও এইচ-১বি ভিসা ফি ১ লাখ ডলার বাড়ানোর পদক্ষেপ দুই দেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি করেছে; বিশেষ করে জুলাই মাসে ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন, পাশাপাশি রাশিয়ার তেল কেনার কারণে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ কর আরোপ করা হয়।
এই প্রেক্ষাপটে নয়াদিল্লি এবং ওয়াশিংটন একটি দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি এগিয়ে নিতে পুনরায় আলোচনা শুরু করেছে। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়ালের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ইতিমধ্যে ওয়াশিংটনে আলোচনায় অংশ নিয়েছে।
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, দুই দেশের মধ্যে চুক্তি করতে কোনো সমস্যা হবে না। ট্রুথ সোশালে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে প্রশংসা করে ইউক্রেন শান্তি প্রচেষ্টায় সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। জবাবে মোদি ভারত-মার্কিন সম্পর্ক আরও মজবুত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ও জানিয়েছে, ১৬ সেপ্টেম্বর ভারতে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদের সফরে ‘ইতিবাচক আলোচনা’ হয়েছে।
ট্রাম্প প্রশাসনের ঘোষণায় এইচ-১বি ভিসার নতুন আবেদন ফি ১ লাখ ডলার হওয়ায় হাজারো দক্ষ কর্মী, বিশেষত ভারতীয়দের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য পরে হোয়াইট হাউস জানায়, এই ফি বৃদ্ধি কেবল নতুন আবেদনকারীদের জন্য প্রযোজ্য, বর্তমান ভিসাধারীদের জন্য নয়।
সম্প্রতি সিনেট শুনানিতে ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গরকে ঘিরে আলোচনার সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন, ‘বর্তমানে বিশ্বে যে কয়টি দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের গভীর সম্পর্ক রয়েছে, ভারত তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান।’
