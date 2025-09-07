কলকাতায় জন্মদিনের পার্টিতে গিয়ে দুই বন্ধুর ধর্ষণের শিকার তরুণী

কলকাতা প্রতিনিধি
গত শুক্রবার রাতে দক্ষিণ কলকাতার মালঞ্চ এলাকার একটি ফ্ল্যাটে এক জন্মদিনের পার্টিতে এক তরুণী (২০) দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ফ্ল্যাটে গেলেও সেখানে উপস্থিত দুই বন্ধু মিলে তাঁকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ করেন ওই তরুণী।
গতকাল শনিবার সকালে হরিদেবপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দেন ভুক্তভোগী। পুলিশ অভিযুক্ত দুই যুবকের বিরুদ্ধে এফআইআর গ্রহণ করলেও, ঘটনার পর থেকে তাঁরা পলাতক রয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের ধরতে জোর তল্লাশি চালানো হচ্ছে।
অভিযুক্তদের একজনের নাম চন্দন মল্লিক, অপরজনের নাম দ্বীপ। দ্বীপ সরকারি কর্মকর্তা বলে জানিয়েছে পুলিশ।
প্রাথমিকভাবে ভুক্তভোগী পুলিশকে জানিয়েছিলেন, তিনি নিজের ইচ্ছায় ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরে তিনি তাঁর বক্তব্য পরিবর্তন করে জানান, তাঁকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই অসংগতি তদন্তকে কিছুটা জটিল করে তুললেও, পুলিশ নিশ্চিত করেছে, নির্যাতিতার বয়ান এবং মেডিকেল পরীক্ষার রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
কলকাতায় এমন ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগে কসবার একটি কলেজ ক্যাম্পাসে এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেই মামলার আদালতে অভিযোগপত্রও দেওয়া হয়েছে। মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে শহরে আবারও একই ধরনের ঘটনা ঘটায় নারীর নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও কেন এমন অপরাধ ঠেকানো যাচ্ছে না, তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।
গত শুক্রবার রাতে দক্ষিণ কলকাতার মালঞ্চ এলাকার একটি ফ্ল্যাটে এক জন্মদিনের পার্টিতে এক তরুণী (২০) দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ফ্ল্যাটে গেলেও সেখানে উপস্থিত দুই বন্ধু মিলে তাঁকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ করেন ওই তরুণী।
গতকাল শনিবার সকালে হরিদেবপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দেন ভুক্তভোগী। পুলিশ অভিযুক্ত দুই যুবকের বিরুদ্ধে এফআইআর গ্রহণ করলেও, ঘটনার পর থেকে তাঁরা পলাতক রয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের ধরতে জোর তল্লাশি চালানো হচ্ছে।
অভিযুক্তদের একজনের নাম চন্দন মল্লিক, অপরজনের নাম দ্বীপ। দ্বীপ সরকারি কর্মকর্তা বলে জানিয়েছে পুলিশ।
প্রাথমিকভাবে ভুক্তভোগী পুলিশকে জানিয়েছিলেন, তিনি নিজের ইচ্ছায় ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরে তিনি তাঁর বক্তব্য পরিবর্তন করে জানান, তাঁকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই অসংগতি তদন্তকে কিছুটা জটিল করে তুললেও, পুলিশ নিশ্চিত করেছে, নির্যাতিতার বয়ান এবং মেডিকেল পরীক্ষার রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
কলকাতায় এমন ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগে কসবার একটি কলেজ ক্যাম্পাসে এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেই মামলার আদালতে অভিযোগপত্রও দেওয়া হয়েছে। মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে শহরে আবারও একই ধরনের ঘটনা ঘটায় নারীর নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও কেন এমন অপরাধ ঠেকানো যাচ্ছে না, তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।
ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের মিরাটে এখন থমথমে পরিবেশ। দাউরালা ও ভারালাসহ বিভিন্ন গ্রামে ‘ন্যুড গ্যাং’ নামে এক অদ্ভুত ও চাঞ্চল্যকর গোষ্ঠীর আতঙ্কে ভুগছে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে নারীরা। এই গোষ্ঠীর সদস্যরা আচমকা নগ্ন অবস্থায় জনসমক্ষে এসে সুযোগ বুঝে একা থাকা নারীদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে নির্জন স্থানে।৮ মিনিট আগে
কেন্দ্রে এনডিএর দাপট থাকলেও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঘিরে জমজমাট লড়াইয়ের আবহ। আগামী মঙ্গলবার ভোট। এর মধ্যে আলোচনায় এল বিরোধী শিবিরের নতুন চমক। বিরোধী শিবিরের প্রার্থী বি. সুদর্শন রেড্ডির প্রতি সমর্থন জানালেন অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের নেতা আসাদউদ্দিন ওয়েইসি।১৯ মিনিট আগে
জাপানের প্রিন্স হিসাহিতো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছেন। সম্প্রতি তিনি ১৮ বছর পার করে ১৯—এর কোটায় পা দিয়েছেন। বিগত ৪০ বছরের মধ্যে এই প্রথম কোনো প্রাপ্তবয়স্ক যুবরাজ পেল জাপানের রাজপরিবার। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান এই খবর দিয়েছে।৩৬ মিনিট আগে
লোহিত সাগরে সাবমেরিন ক্যাবল কাটা পড়ায় এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে ইন্টারনেট সেবা বিঘ্ন হচ্ছে। ইরান সমর্থিত ইয়েমেনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হুতিদের হামলায় ক্যাবলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে