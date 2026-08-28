২৫০ মাইল দূরেও ভেসে উঠছে নেপালের বন্যায় নিহতদের মরদেহ

নেপালে ভয়াবহ আকস্মিক বন্যায় ভেসে যাওয়া মানুষের মরদেহ দুর্যোগকবলিত এলাকা থেকে কয়েক শ মাইল দূরে গিয়েও পাওয়া যাচ্ছে। গত বুধবার (২৬ আগস্ট) সকালে বরফ, কাদা ও পানির প্রায় ৭০ ফুট উঁচু ঢলের আঘাতে নেপালের রাসুওয়া অঞ্চল ব্যাপকভাবে বিধ্বস্ত হয়। ওই দুর্যোগে ভেসে যাওয়া এক ব্যক্তির মরদেহ পাওয়া গেছে লুম্বিনি প্রদেশে, যা রাসুওয়া থেকে প্রায় ২৫০ মাইল দূরে।
এ ছাড়া নেপালের সীমান্তবর্তী ভারতের উত্তরাঞ্চলীয় দুই রাজ্য—উত্তরপ্রদেশ ও বিহারেও তিনটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। অঞ্চলগুলো বন্যার মূল কেন্দ্র থেকে ১০০ মাইলেরও বেশি দূরে অবস্থিত।
এখন পর্যন্ত অন্তত ৫৭৯ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এখনো নিখোঁজ রয়েছেন ১ হাজার ৪০০ জনের বেশি মানুষ, যাদের মধ্যে ৩৩ জন ব্রিটিশ নাগরিকও রয়েছেন। আকস্মিক এই ভয়াবহ ঢলে গ্রামের পর গ্রাম তলিয়ে গেছে এবং ধ্বংস হয়ে গেছে।
নিখোঁজ ও জীবিতদের সন্ধানে নেপালজুড়ে ব্যাপক উদ্ধার অভিযান চলছে। সেনাবাহিনী ও পুলিশের অন্তত ৫ হাজার সদস্য এই অভিযানে অংশ নিয়েছেন।
তবে নতুন করে সৃষ্ট বিপদের আশঙ্কায় শুক্রবার (২৮ আগস্ট) উদ্ধার অভিযান সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়। ভূমিধস ও ধ্বংসাবশেষে উপত্যকার নদীর প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়ে দুটি হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, হ্রদ দুটির পানি উপচে পড়লে তা পাহাড় বেয়ে নিচের দিকে নেমে এসে নতুন বিপর্যয় ঘটাতে পারে।
এদিকে রাসুওয়ার উপত্যকার উঁচু এলাকায় অবস্থিত ত্রিশূলী বাজারে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কাও রয়েছে। উদ্ধারকর্মীরা জানিয়েছেন, প্রতিকূল আবহাওয়া ও অব্যাহত বৃষ্টির কারণে জীবিতদের খুঁজে বের করার কাজ আরও কঠিন হয়ে পড়ছে।
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