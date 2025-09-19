Ajker Patrika
> বিশ্ব
> আফ্রিকা

চুরির পর গলিয়ে ফেলা হলো মিসরের ৩ হাজার বছরের পুরোনো ব্রেসলেট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
চুরি যাওয়া ব্রেসলেট খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ সালে ফারাও (প্রাচীন মিসরীয় সম্রাট) আমেনেমোপের আমলের। ছবি: মিসরের পর্যটন ও পুরাকীর্তি মন্ত্রণালয়
চুরি যাওয়া ব্রেসলেট খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ সালে ফারাও (প্রাচীন মিসরীয় সম্রাট) আমেনেমোপের আমলের। ছবি: মিসরের পর্যটন ও পুরাকীর্তি মন্ত্রণালয়

কায়রোর একটি জাদুঘর থেকে চুরি হওয়া তিন হাজার বছরের পুরোনো একটি সোনার ব্রেসলেট গলিয়ে ফেলা হয়েছে বলে জানিয়েছে মিসরের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ব্রেসলেটটি খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ সালে ফারাও (প্রাচীন মিসরীয় সম্রাট) আমেনেমোপের আমলের। ৯ দিন আগে জাদুঘরের সিন্দুক থেকে ঐতিহাসিক বস্তুটি চুরি করেন এক পুনরুদ্ধার বিশেষজ্ঞ।

মিসরের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ওই নারী তাঁর পরিচিত এক রুপার গয়নার কারিগরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, যিনি ব্রেসলেটটি ৩ হাজার ৭৩৫ ডলারে এক সোনার কারিগরের কাছে বিক্রি করেন। এরপর সেই কারিগর ৪ হাজার ২৫ ডলারে এক সোনার কারখানার শ্রমিকের কাছে সেটি বিক্রি করে দেন। এই শ্রমিকই অন্যান্য গয়নার সঙ্গে ব্রেসলেটটি গলিয়ে ফেলেন।

এই চার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার পর তাঁরা তাঁদের অপরাধ স্বীকার করেছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে ব্রেসলেট বিক্রিবাবদ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

গত মঙ্গলবার মিসরের পর্যটন ও পুরাকীর্তি মন্ত্রণালয় জানায়, কায়রোর ইজিপশিয়ান মিউজিয়ামের পুনরুদ্ধার গবেষণাগার থেকে ব্রেসলেটটি উধাও হওয়ার পর তারা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয় এবং ঘটনাটি পুলিশকে জানায়।

গোলাকার নীলকান্তমণি পুঁতি দিয়ে সজ্জিত ব্রেসলেটটির ছবি তখন মিসরের সব বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর এবং স্থল সীমান্ত ক্রসিংগুলোতে পাঠানো হয়, যাতে এটি দেশ থেকে পাচার করা না যায়।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, সম্প্রতি ইজিপশিয়ান মিউজিয়ামের কর্মীরা যখন রোমে একটি প্রদর্শনীর জন্য কয়েক ডজন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন এই চুরির ঘটনা ধরা পড়ে।

কায়রোর ইজিপশিয়ান মিউজিয়াম মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে পুরোনো প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর। এখানে ১ লাখ ৭০ হাজারের বেশি ঐতিহাসিক নিদর্শন সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে আছে ফারাও আমেনেমোপের কাঠের মুখোশও।

তথ্যসূত্র: বিবিসি

বিষয়:

চুরিমিসরআফ্রিকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আফগানিস্তানের বাগরাম ঘাঁটি ফেরত চান ট্রাম্প, লক্ষ্য চীনের পারমাণবিক স্থাপনা

শেষ ওভারে নবির ছক্কাবৃষ্টি, বাংলাদেশের সমীকরণ কী দাঁড়াল

দিয়াবাড়ির কাশবনে নারীর অর্ধগলিত লাশ, মৃত্যু ১০-১২ দিন আগে: পুলিশ

সেনা আশ্রয় ছেড়ে ভাড়া বাড়িতে নেপালের সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী

স্ত্রী পুরুষ নন—আদালতে প্রমাণ করতে হবে মাখোঁকে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সম্পর্কিত

বেইজিংয়ে চীনা অধ্যাপক ও ইসরায়েলি কর্মকর্তার মধ্যে গাজা নিয়ে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়

বেইজিংয়ে চীনা অধ্যাপক ও ইসরায়েলি কর্মকর্তার মধ্যে গাজা নিয়ে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়

চুরির পর গলিয়ে ফেলা হলো মিসরের ৩ হাজার বছরের পুরোনো ব্রেসলেট

চুরির পর গলিয়ে ফেলা হলো মিসরের ৩ হাজার বছরের পুরোনো ব্রেসলেট

তুর্কি ব্যবসায়ীর ইয়টে প্রমোদভ্রমণে ট্রাম্পের কন্যা–জামাতা, নেপথ্যে বেয়াইয়ের লিবিয়া তেলচুক্তির সমীকরণ

তুর্কি ব্যবসায়ীর ইয়টে প্রমোদভ্রমণে ট্রাম্পের কন্যা–জামাতা, নেপথ্যে বেয়াইয়ের লিবিয়া তেলচুক্তির সমীকরণ

যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তিতে ষষ্ঠবারের মতো আটকে গেল গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব

যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তিতে ষষ্ঠবারের মতো আটকে গেল গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব