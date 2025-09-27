Ajker Patrika
> স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে হাসপাতালে ভর্তি ছাড়িয়েছে ৪৫ হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ছবি: আজকের পত্রিকা
ছবি: আজকের পত্রিকা

ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে চলতি বছর এখন পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা ৪৫ হাজার ছাড়িয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত) সারা দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে নতুন করে ভর্তি হয়েছে ৫১৪ জন ডেঙ্গু রোগী। তবে ডেঙ্গু আক্রান্ত আর কেউ মারা যায়নি।

চলতি বছরে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হাসপাতালে মোট ভর্তি ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা দাঁড়াল ৪৫ হাজার ২০৬ জন। এ পর্যন্ত দেশে ডেঙ্গুতে মারা গেছে ১৮৮ জন।

সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালে ভর্তি নতুন রোগীদের মধ্যে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন এলাকায় ১৭৫ জন, ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় ১১১ জন, ময়মনসিংহে ১৫, চট্টগ্রামে ৯০, রাজশাহীতে ৮ এবং বরিশালে ১১৫ জন। বর্তমানে সারা দেশে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ২ হাজার ৪৭ জন ডেঙ্গু রোগী। তাদের মধ্যে ঢাকায় ৭৪৭ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, এ বছর চলতি সেপ্টেম্বরেই সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। সর্বশেষ আক্রান্তদের নিয়ে এ মাসে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩ হাজার ৭৩০ জন। এর আগে জুলাইয়ে এক মাসে ভর্তি হয়েছিলেন ১০ হাজার ৬৮৪ জন। জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪, মার্চে ৩৩৬, এপ্রিলে ৭০১, মে মাসে ১ হাজার ৭৭৩, জুনে ৫ হাজার ৯৫১ এবং আগস্টে ১০ হাজার ৪৯৬ জন ভর্তি হয়।

ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যাও বেশি সেপ্টেম্বরে। এ মাসে এখন পর্যন্ত মারা গেছে ৬৬ জন। এর আগে জুলাইয়ে ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এ ছাড়া জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩, এপ্রিলে ৭, মে মাসে ৩, জুনে ১৯ এবং আগস্টে ৩৯ জন মারা যায়। তবে মার্চে কারও মৃত্যু হয়নি।

বিষয়:

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরডেঙ্গুহাসপাতাল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় ওয়াকআউট করল কোন কোন দেশ, বাংলাদেশও কি ছিল

ভারতীয় সাংবাদিকের প্রশ্নে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর জবাব ভাইরাল

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডির সঙ্গে ড. ইউনূস, পাশে মেয়ে দীনা

জুনেও যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলাম, এবার বাধা দেওয়ায় বিস্মিত হয়েছি: সোহেল তাজ

ইসরায়েলকে তুলোধুনোর পর ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট, ভিসা বাতিলের ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

সম্পর্কিত

ডেঙ্গুতে হাসপাতালে ভর্তি ছাড়িয়েছে ৪৫ হাজার

ডেঙ্গুতে হাসপাতালে ভর্তি ছাড়িয়েছে ৪৫ হাজার

ঝাল মাংস ও দই একসঙ্গে খাওয়া শরীর-বিরুদ্ধ

ঝাল মাংস ও দই একসঙ্গে খাওয়া শরীর-বিরুদ্ধ

দাঁতের ইনফেকশন থেকে হতে পারে হৃদ্‌রোগ

দাঁতের ইনফেকশন থেকে হতে পারে হৃদ্‌রোগ

কর্মক্ষেত্রে চাপমুক্ত থাকবেন যেভাবে

কর্মক্ষেত্রে চাপমুক্ত থাকবেন যেভাবে