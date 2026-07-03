Ajker Patrika
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পরিবেশ

৯ অঞ্চলে ঝড়-বৃষ্টির আভাস, ঢাকায় বাড়বে গরম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
৯ অঞ্চলে ঝড়-বৃষ্টির আভাস, ঢাকায় বাড়বে গরম
ফাইল ছবি

ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গতকাল বৃহস্পতিবার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম ছিল। সবচেয়ে বেশি ৫২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে নোয়াখালীর মাইজদিকোর্টে। রাজধানী ঢাকায় যা ছিল ৩ মিলিমিটার। এর সঙ্গে তাপমাত্রাও বেড়েছে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ শুক্রবার দুপুরের মধ্যে ৯টি অঞ্চলে ঝড় ও বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্রের পূর্বাভাসে বলা হয়, দুপুর ১টার মধ্যে ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা বা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। একই সঙ্গে বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। এ কারণে এসব এলাকার নদীবন্দরগুলোকে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানায়, আজ চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

তবে ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলে তাপমাত্রা বাড়তে পারে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ সকাল ৭টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলে দুপুর ১টা পর্যন্ত আকাশ আংশিক মেঘলা থেকে অস্থায়ীভাবে মেঘলা থাকতে পারে। এ সময় বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টির সঙ্গে দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার গতিতে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানায়, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৮ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা গতকাল একই সময়ে ছিল ২৭ দশমিক ৩।

অন্যদিকে আজ ঢাকায় সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে, এবং আগামীকাল শনিবার সূর্যোদয় ভোর ৫টা ১৬ মিনিটে।

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