Ajker Patrika
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আজিজুল হাকিমের ৫০ বছরের অভিনয়জীবন নিয়ে আসছে বই

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৬, ০৮: ১৩
আজিজুল হাকিমের ৫০ বছরের অভিনয়জীবন নিয়ে আসছে বই
আজিজুল হাকিম। ছবি: সংগৃহীত

পাঁচ দশক আগে মঞ্চনাটক দিয়ে অভিনয় শুরু করেছিলেন আজিজুল হাকিম। নাট্যজন মামুনুর রশীদের হাত ধরে শুরু হওয়া সেই পথচলা এখনো চলমান। দীর্ঘ এই যাত্রায় মঞ্চের পাশাপাশি টিভি নাটক ও সিনেমাতেও সমান সাফল্য পেয়েছেন। চলতি বছর অভিনয় ক্যারিয়ারের ৫০ বছরে পা দিয়েছেন এই গুণী অভিনেতা। এ উপলক্ষে তাঁর অভিনয়জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রকাশ হতে যাচ্ছে বই।

আজিজুল হাকিম জানান, একটি প্রকাশনা সংস্থা তাঁর অভিনয়জীবন নিয়ে বই প্রকাশের আগ্রহ দেখিয়েছে। বইটি কীভাবে সাজানো হবে, তা নিয়ে বর্তমানে আলোচনা চলছে।

এ প্রসঙ্গে অভিনেতা বলেন, ‘মামুনুর রশীদের হাত ধরে আমার নাট্যজীবনের পথচলা শুরু। মঞ্চ আমাকে অভিনয়শিল্পী হিসেবে তৈরি করেছে। একজন শিল্পীর দীর্ঘ অভিনয়জীবন নিয়ে গবেষণা করে বই প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়াটা সত্যিই সম্মানের। ৫০ বছর অনেক দীর্ঘ সময়। এই পথচলায় অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। মঞ্চে অভিনয়, নির্দেশনা, বিজ্ঞাপন, নাটক, সিনেমাসহ সব ক্ষেত্রই উঠে আসবে এই বইয়ে। এর মাধ্যমে আমার অভিজ্ঞতাগুলো নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছাবে। যেহেতু বই বারবার প্রকাশ করা যায় না, তাই একটু সময় নিয়ে ভালোভাবে কাজটি করতে চাই।’

অভিনয়ের সুবর্ণজয়ন্তী নিয়ে উচ্ছ্বসিত আজিজুল হাকিম বলেন, ‘অভিনয়ে ৫০ বছরে পদার্পণ—এটি আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া। সুস্থ থেকে এই দীর্ঘ সময় অভিনয় করে যাওয়া আল্লাহর অনেক বড় নিয়ামত। এই জার্নির অনুভূতি আসলে অন্য রকম। এত দীর্ঘ সময় অভিনয়ে নিয়মিত থাকতে পারব কি না, শুরুতে এসব নিয়ে ভাবিনি। শুধু অভিনয়কে ভালোবাসতাম, আর সেই ভালোবাসা থেকেই কাজ করতে করতে ৫০ বছর পার হয়ে গেল। এখন পেছনে তাকালে বিস্ময় জাগে। মূলত দর্শকের ভালোবাসাই আমাকে এত দীর্ঘ পথচলার শক্তি জুগিয়েছে।’

উল্লেখ্য, ১৯৭৭ সালে মামুনুর রশীদের হাত ধরে আরণ্যক নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত হন আজিজুল হাকিম। দলটির হয়ে বিভিন্ন প্রযোজনায় অভিনয়ের পাশাপাশি নির্দেশনাও দিয়েছেন তিনি। ১৯৮১ সালে ‘এখানে নোঙর’ নাটকের মাধ্যমে টেলিভিশনে তাঁর অভিষেক হয়। ১৯৮৪ সালে প্রচারিত ‘তবুও তো সে’ নাটকে প্রথমবারের মতো নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি। ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন নব্বইয়ের দশকের অন্যতম জনপ্রিয় টেলিভিশন অভিনেতা।

চলচ্চিত্রে তাঁর অভিষেক ঘটে ‘শঙ্খনীল কারাগার’ দিয়ে। এখনো নাটক, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ও সিনেমায় সমানতালে অভিনয় করে যাচ্ছেন আজিজুল হাকিম। নির্মাতা হিসেবেও তিনি সফল। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে বেশ কিছু জনপ্রিয় টেলিভিশন নাটক পরিচালনা করে প্রশংসিত হয়েছেন তিনি। তাঁর পরিচালিত কিছু নাটক ‘তবু হে রংধনু’, ‘সকাল সন্ধ্যা রাত’, ‘নিজ গৃহে পরবাসী’ ইত্যাদি।

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