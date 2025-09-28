Ajker Patrika
হাসিনের সুরে কনার নতুন গান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
হৃদয় হাসিন ও কনা। ছবি: সংগৃহীত
সম্প্রতি প্রকাশিত হলো সংগীতশিল্পী কনার নতুন গান ‘নীরবে’। ‘হৃদয় হাসিন ফিচারিং ভ্যারিয়াস আর্টিস্টস’ নামে একটি প্রজেক্ট শুরু করেছেন নতুন প্রজন্মের সংগীত পরিচালক হৃদয় হাসিন। কনার গাওয়া নীরবে গানটি প্রজেক্টের প্রথম প্রকাশিত গান। এটি লিখেছেন সৈয়দা হেমা এবং সুর ও সংগীত আয়োজন করেছেন হৃদয় হাসিন।

গানটি নিয়ে কনা বলেন, ‘নীরবে গানটি গেয়ে ভালো লেগেছে। সুরটাও দারুণ হয়েছে। অনেকটা নব্বইয়ের দশকের ব্যান্ডের গানগুলোর মতো। সুন্দর কথার সঙ্গে সুরটা দারুণ মানিয়েছে। তা ছাড়া, হাসিনের কাজ আমার বরাবরই পছন্দের। দারুণ মিউজিক করে সে। সব মিলিয়ে তাই আমি আশাবাদী, গানটি শ্রোতাদের ভালো লাগবে।’

হাসিন বলেন, ‘কনা আপু আমার খুব পছন্দের একজন শিল্পী ও মানুষ। রেট্রো ক্ল্যাসিক ধরনের এই গানটা তাঁর কথা ভেবেই করা। আমি আশা করছি, শ্রোতারা আমাদের এই চেষ্টাকে সাদরে গ্রহণ করবেন।’

নীরবে গানের ভিডিওতে কনা। ছবি: সংগৃহীত
হাসিন আরও বলেন, ‘হৃদয় হাসিন ফিচারিং ভ্যারিয়াস আর্টিস্টস আমার ড্রিম প্রজেক্ট। বহু বছর ধরে আমি এটার পরিকল্পনা সাজিয়েছি। অবশেষে এই প্রজেক্টের প্রথম সিজনের প্রথম গানটি প্রকাশিত হলো। প্রথম সিজনে কনা আপু ছাড়া আরও গেয়েছেন সংগীতশিল্পী লিজা ও নদী। আরও অনেকেই গাইবেন একে একে। প্রতিটা গানই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের করার চেষ্টা করছি। আশা করছি, শ্রোতাদের ভালো লাগবে।’

নীরবে গানটি প্রকাশিত হয়েছে হৃদয় হাসিনের ইউটিউব চ্যানেলে। পর্যায়ক্রমে প্রজেক্টের অন্য গানগুলোও একই ইউটিউব চ্যানেল থেকে প্রকাশ করা হবে।

