ন্যান্সির কণ্ঠে সাবিনা ইয়াসমীনের গান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘জীবন নৌকা’ সিনেমায় সাবিনা ইয়াসমীন গেয়েছিলেন ‘তুমি তো এখন আমারই কথা ভাবছো’ গানটি। আলম খানের সহধর্মিণী গুলবানু খানের লেখা ও আলম খানের সুর করা গানটি দারুণ জনপ্রিয় হয়। এবার সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া সেই গান নতুন করে কণ্ঠে তুললেন নাজমুন মুনিরা ন্যান্সি। নতুন করে সংগীত আয়োজন করেছেন বাপ্পা মজুমদার।
ন্যান্সির গাওয়া গানটির একটি মিউজিক ভিডিও তৈরি হয়েছে। ভিডিওটির নির্দেশনা দিয়েছেন চন্দন রায় চৌধুরী। এতে মডেল হয়েছেন শেখ সাদি ও প্রথমা দাশ। অনুপম মিউজিক ইউটিউব চ্যানেলে ১ অক্টোবর প্রকাশ পেয়েছে গানের ভিডিওটি।
এবারই প্রথম নয়, এর আগেও সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া গানে নতুন করে কণ্ঠ দিয়েছেন ন্যান্সি। ন্যান্সি জানিয়েছেন, শুধু অনুষ্ঠানেই নয়, ছোটবেলা থেকে সাবিনা ইয়াসমীন, রুনা লায়লাদের গান শুনে ও গেয়ে বেড়ে উঠেছেন তিনি। জানা গেছে, আরও বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় গান নতুন করে গাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ন্যান্সির। পর্যায়ক্রমে সেই গানগুলোও প্রকাশ করা হবে।
‘জীবন নৌকা’ সিনেমায় সাবিনা ইয়াসমীন গেয়েছিলেন ‘তুমি তো এখন আমারই কথা ভাবছো’ গানটি। আলম খানের সহধর্মিণী গুলবানু খানের লেখা ও আলম খানের সুর করা গানটি দারুণ জনপ্রিয় হয়। এবার সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া সেই গান নতুন করে কণ্ঠে তুললেন নাজমুন মুনিরা ন্যান্সি। নতুন করে সংগীত আয়োজন করেছেন বাপ্পা মজুমদার।
ন্যান্সির গাওয়া গানটির একটি মিউজিক ভিডিও তৈরি হয়েছে। ভিডিওটির নির্দেশনা দিয়েছেন চন্দন রায় চৌধুরী। এতে মডেল হয়েছেন শেখ সাদি ও প্রথমা দাশ। অনুপম মিউজিক ইউটিউব চ্যানেলে ১ অক্টোবর প্রকাশ পেয়েছে গানের ভিডিওটি।
এবারই প্রথম নয়, এর আগেও সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া গানে নতুন করে কণ্ঠ দিয়েছেন ন্যান্সি। ন্যান্সি জানিয়েছেন, শুধু অনুষ্ঠানেই নয়, ছোটবেলা থেকে সাবিনা ইয়াসমীন, রুনা লায়লাদের গান শুনে ও গেয়ে বেড়ে উঠেছেন তিনি। জানা গেছে, আরও বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় গান নতুন করে গাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ন্যান্সির। পর্যায়ক্রমে সেই গানগুলোও প্রকাশ করা হবে।
সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে প্রথমবারের মতো আয়োজন করা হয়েছে স্ট্যান্ডআপ কমেডি অনুষ্ঠান। এই ‘রিয়াদ কমেডি ফেস্টিভ্যালে’ মানুষ অভূতপূর্ব কিছু ঘটনার সাক্ষী হচ্ছে। রক্ষণশীল দেশটির সামাজিক কাঠামোতে নতুন পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত দিচ্ছে এমন আয়োজন। তবে এমন আয়োজনের রাজনৈতিক ও নৈতিক ভিত্তি নিয়ে বিশ্বজুড়ে তীব্র...৮ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম আলোচিত জুটি রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবেরাকোন্ডা অবশেষে তাঁদের বহু বছরের প্রেমের সম্পর্কে নতুন মাত্রা দিলেন। একাধিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, এই দুই তারকা আনুষ্ঠানিকভাবে বাগদান সম্পন্ন করেছেন।১১ ঘণ্টা আগে
প্রখ্যাত অসমিয়া গায়ক জুবিন গার্গের রহস্যজনক মৃত্যুতে চাঞ্চল্যকর মোড় এসেছে। তাঁর ব্যান্ড সদস্য এবং মূল সাক্ষী শেখর জ্যোতি গোস্বামী জুবিনকে বিষ প্রয়োগে হত্যার অভিযোগ এনেছেন। গোস্বামী তাঁর ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা এবং ইভেন্ট ম্যানেজার শ্যামকানু মহন্তের বিরুদ্ধে এই হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগ...১৪ ঘণ্টা আগে
শোবিজ তারকাদের নামের আগে-পরে নানা ধরনের বিশেষণ যুক্ত করেন ভক্তরা। অনেক তারকা সেসব উপভোগও করেন। তবে বিষয়টি একেবারেই পছন্দ নয় মোশাররফ করিমের। ইদানীং অনেকেই তাঁর নামের আগে ‘কিংবদন্তি’ শব্দটি বসিয়ে দেন। এ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন মোশাররফ।১৫ ঘণ্টা আগে