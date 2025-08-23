Ajker Patrika
> বিনোদন
> গান

গল্পে গানে নকীব খানের সংগীতজীবনের ৫০ বছর

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
নকীব খান। ছবি: সংগৃহীত
নকীব খান। ছবি: সংগৃহীত

স্বাধীনতার পরপরই জন্মস্থান চট্টগ্রামে শুরু হয় নকীব খানের সংগীতের যাত্রা। বালার্ক ব্যান্ডের গায়ক, পিয়ানিস্ট ও শিল্পী হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ। ১৯৭৪ সালে যোগ দেন সোলসে। এ ব্যান্ডে প্রায় ১০ বছর ছিলেন নকীব খান। বাবা মারা যাওয়ার পর চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে আসেন ঢাকায়।

১৯৮৫ সালে গড়ে তোলেন নিজের ব্যান্ড রেনেসাঁ। সেই থেকে রেনেসাঁ নিয়েই শ্রোতাদের ভালোবাসা কুড়িয়ে যাচ্ছেন নকীব খান। এ বছর সংগীতজীবনের ৫০ বছর পূর্ণ করেছেন তিনি।

নকীব খানের ক্যারিয়ারের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ অনুষ্ঠানের। আজ বিকেল সাড়ে ৪টায় রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের ক্রিস্টাল বলরুমে হবে এই অনুষ্ঠান। আয়োজন করেছে টেলিভিশন জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ (টিজেএফবি)।

‘নকীব খান ফিফটি ইয়ারস সেলিব্রেশন’ শীর্ষক আয়োজনে উপস্থিত থাকবেন নকীব খানের দীর্ঘদিনের সহকর্মীরা। নকীব খানকে নিয়ে কথা বলবেন সংগীতশিল্পী খুরশীদ আলম, ফেরদৌস ওয়াহিদ, নাসিম আলী খান, রবি চৌধুরী, মনির খান, গীতিকার রিটন অধিকারী রিন্টু, সুরকার মিল্টন খন্দকারসহ অনেকে।

অনুষ্ঠানে নকীব খান তাঁর দীর্ঘ ক্যারিয়ারের পথচলা নিয়ে কথা বলবেন। গেয়ে শোনাবেন নিজের জনপ্রিয় কিছু গান। পাশাপাশি অন্য শিল্পীরাও গাইবেন তাঁর গান। এর মধ্যে রয়েছেন হুমায়রা বশির, আঁখি আলমগীর প্রমুখ।

নকীব খানের ক্যারিয়ারের ৫০ বছর পূর্তির এই আয়োজন নিয়ে টিজেএফবির সভাপতি রেদুয়ান খন্দকার বলেন, ‘নকীব খান আমাদের সংগীতজগতের একজন কিংবদন্তি। তাঁর ক্যারিয়ারের ৫০ বছর উদ্‌যাপনের এই আয়োজন করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আশা করছি গান, গল্পে উপভোগ্য একটি আয়োজন হবে।’

এর আগে গত জানুয়ারিতে নকীব খানের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অবস্থিত ইয়ামাহা ফ্ল্যাগশিপ সেন্টারে আরেকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সে সময় নকীব খান বলেছিলেন, ‘৫০ বছর ধরে টিকে থাকা এবং মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেওয়াটা অনেক বড় ব্যাপার। গান দিয়ে আমি সেই জায়গাটা পেয়েছি। সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হচ্ছে, মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি, শ্রদ্ধা পেয়েছি। এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আমার কাছে আর কিছু নেই।’

বিষয়:

চট্টগ্রামছাপা সংস্করণসংগীতবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশের হাতে দেওয়ার রাতেই থানা-হাজতে স্কুলের অফিস সহকারীর ‘আত্মহত্যা’

পুলিশের হাতে দেওয়ার রাতেই থানা-হাজতে স্কুলের অফিস সহকারীর ‘আত্মহত্যা’

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ মিলছে না

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ মিলছে না

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

দনবাস চান পুতিন—ন্যাটো তো নয়ই, পশ্চিমা সেনাও থাকবে না ইউক্রেনে

দনবাস চান পুতিন—ন্যাটো তো নয়ই, পশ্চিমা সেনাও থাকবে না ইউক্রেনে

তথ্য যাচাইয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করবেন—ইউটিউব চ্যানেলে সিইসির বার্তা

তথ্য যাচাইয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করবেন—ইউটিউব চ্যানেলে সিইসির বার্তা

সম্পর্কিত

গল্পে গানে নকীব খানের সংগীতজীবনের ৫০ বছর

গল্পে গানে নকীব খানের সংগীতজীবনের ৫০ বছর

অশালীন মন্তব্য করে সমালোচনার মুখে স্বাধীন খসরু

অশালীন মন্তব্য করে সমালোচনার মুখে স্বাধীন খসরু

নতুন গান নিয়ে ফিরছেন হাশিম মাহমুদ, সঙ্গে ইমন

নতুন গান নিয়ে ফিরছেন হাশিম মাহমুদ, সঙ্গে ইমন

বাতিল হয়নি অক্ষয়-সোনাক্ষীর ‘রাউডি রাঠোর’-এর সিকুয়েল

বাতিল হয়নি অক্ষয়-সোনাক্ষীর ‘রাউডি রাঠোর’-এর সিকুয়েল