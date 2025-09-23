হোমায়রা বশির গাইলেন রোকেয়া সিদ্দিকার গান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
কানিজ নীরার উপস্থাপনায় বিটিভিতে প্রচারিত হচ্ছে বাংলা গানের বিবর্তন নিয়ে অনুষ্ঠান ‘স্মৃতিময় গানগুলো’। অনুষ্ঠানের গবেষক ও আলোচক হিসেবে থাকছেন সংগীতশিল্পী সৈয়দ আব্দুল হাদী। গত রোববার বিটিভির স্টুডিওতে হয়ে গেল অনুষ্ঠানটির নতুন পর্বের শুটিং। এবারের অনুষ্ঠানে হোমায়রা বশির গাইলেন রোকেয়া সিদ্দিকার গাওয়া গান ‘আরও সহজে তুমি আমাকে কাঁদাতে পারতে’। গানটি লিখেছেন প্রয়াত নূরুজ্জামান, সুর ও সংগীত করেছেন প্রয়াত স্বপন সাহা। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গানটি কণ্ঠে তুলেছেন প্রয়াত সংগীতশিল্পী বশির আহমেদের মেয়ে কণ্ঠশিল্পী হোমায়রা বশির।
হোমায়রার কণ্ঠে গানটি শুনে প্রশংসা করেছেন সৈয়দ আব্দুল হাদী। হোমায়রা বশির বলেন, ‘আমি গানটি সহজ করে আমার মতো গাওয়ার চেষ্টা করেছি। হাদী চাচা বলেছেন, আমি ভালো গেয়েছি। তাঁর এই প্রশংসা আমার জন্য বড় প্রাপ্তি। আমার গাওয়া পর্বটি শিগগির প্রচার হওয়ার কথা বিটিভিতে। আশা করছি, গানটি শ্রোতা-দর্শকদের ভালো লাগবে।’
স্মৃতিময় গানগুলো অনুষ্ঠানটির গবেষণা ও গ্রন্থনা করেছেন মুনশী ওয়াদুদ। প্রযোজক মাহবুবা জ্যামিন।
এছাড়া বিটিভির ‘সুরের ছোঁয়া’ অনুষ্ঠানে একটি মৌলিক গান গেয়েছেন হোমায়রা বশির। এই গানটিও শিগগিরই প্রচারে আসবে বলে জানান তিনি। হোমায়রা বশির এখন ব্যস্ত আছেন নিজের নতুন গান নিয়ে। গানগুলোর সংগীত আয়োজন করছেন তাঁর ছোট ভাই রাজা বশির।
