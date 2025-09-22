Ajker Patrika
নতুন করে র‍্যাম্বো হওয়া হলো না সিলভেস্টার স্ট্যালোনের

সিলভেস্টার স্ট্যালোন প্রথমবার র‍্যাম্বো হয়ে পর্দায় আসেন ১৯৮২ সালে। চরিত্রটি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি এনে দেয় স্ট্যালোনকে। এরপর আরও চারবার এ চরিত্রে দেখা দিয়েছেন তিনি। তবে তাতেও মন ভরেনি স্ট্যালোনের। র‍্যাম্বো চরিত্রে আরও একবার অভিনয়ের ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু বয়স বেড়েছে। ৭৯ বছর বয়সী স্ট্যালোন চেয়েছিলেন, এআই প্রযুক্তির সাহায্যে বয়স কমিয়ে যুবক র‍্যাম্বো হবেন। তবে তাতে সম্মতি দেননি নির্মাতারা।

১৯৮২ সালে ‘ফার্স্ট ব্লাড’-এর পর ১৯৮৫ সালে ‘র‍্যাম্বো: ফার্স্ট ব্লাড পার্ট টু’, ১৯৮৮ সালে ‘র‍্যাম্বো থ্রি’, ২০০৮ সালে ‘র‍্যাম্বো’তে অভিনয়ের পর ২০১৯ সালে ‘র‍্যাম্বো: লাস্ট ব্লাড’ দিয়ে শেষ হয় এ চরিত্রের সঙ্গে সিলভেস্টার স্ট্যালোনের যাত্রা। এরমধ্যে র‍্যাম্বো সিরিজের একটি সিনেমা পরিচালনাও করেছেন তিনি। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ফার্স্ট ব্লাডের আগের র‍্যাম্বো, অর্থাৎ এ চরিত্রের কিশোর বয়সের গল্প নিয়ে প্রিকুয়েল তৈরি করার।

‘জন র‍্যাম্বো’ নামের ওই সিনেমায় দেখা যাবে ১৮ বছর বয়সী র‍্যাম্বোকে। নির্মাতারা তাই নতুন মুখ খুঁজেছেন। তাতে মন ভেঙেছে সিলভেস্টার স্ট্যালোনের। সম্প্রতি এক পডকাস্টে স্ট্যালোন জানান, নির্মাতাদের তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে পর্দায় তাঁকে কিশোর র‍্যাম্বো করা যায় কিনা, সেটা ভেবে দেখার। অভিনেতা বলেন, ‘এআই এখন অনেক উন্নত। এটি ব্যবহার করে ১৮ বছর বয়সী হিসেবে আমাকে দেখানো সম্ভব। এটা খুব জটিল কোনো বিষয় নয়। এ প্রস্তাব দেওয়ার পর সবাই ভেবেছে, আমি বোধহয় পাগল হয়ে গেছি!’

র‍্যাম্বোর প্রিকুয়েলে এ চরিত্রে নোয়াহ সেন্টিনিও অভিনয় করবেন বলে জানা গেছে। তবে র‍্যাম্বো যেহেতু তাঁর আইকনিক চরিত্র, তাই এতে অভিনয় করা অতটা সহজ হবে না বলে মত সিলভেস্টার স্ট্যালোনের। এ বিষয়ে তিনি নির্মাতাদের সতর্কও করে দিয়েছেন।

অভিনেতা বলেন, ‘এটা খুবই কঠিন। সে হয়তো খুব ভালো অভিনয় করবে। তারপরও কিছু বিষয় থাকে। মূল সিনেমার প্রতি মানুষের আলাদা আবেগ কাজ করে। দর্শকদের ওই ধারণাকে সহজে টপকানো যায় না। ‘‘গেট কার্টার’’ করতে গিয়ে আমি এটা ফেস করেছি।’ উল্লেখ্য, মাইকেল কেইন অভিনীত ১৯৭১ সালের আলোচিত ব্রিটিশ গ্যাংস্টার থ্রিলার সিনেমা গেট কার্টারের রিমেক তৈরি হয়েছিল হলিউডে। তাতে অভিনয় করেছিলেন স্ট্যালোন।

শুধু র‍্যাম্বো নয়, সিলভেস্টার স্ট্যালোনের আরও একটি আইকনিক চরিত্র নতুনভাবে ফিরছে। এক আন্ডারডগ বক্সারের গল্প নিয়ে স্ট্যালোন অভিনীত জনপ্রিয় সিনেমা ‘রকি’ ফ্রাঞ্চাইজির নতুন পর্ব বানাচ্ছেন পিটার ফ্যারেলি। ‘আই প্লে রকি’ নামের সেই সিনেমায় মূল চরিত্রে অভিনয় করবেন অ্যান্থনি ইপ্পোলিতো। খবরটি শোনার পর হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন স্ট্যালোন। ভেবেছিলেন, গল্পে খুঁটিনাটি উপাদান যোগ করতে নির্মাতাদের সাহায্য করবেন। কিন্তু এখন কিছু করার নেই। কারণ, এরইমধ্যে চিত্রনাট্য লেখার কাজ শেষ।

