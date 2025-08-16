Ajker Patrika
ডেনজেল ওয়াশিংটনের কাছে অস্কারের কোনো গুরুত্ব নেই

বিনোদন ডেস্ক
ডেনজেল ওয়াশিংটন। ছবি: সংগৃহীত
ডেনজেল ওয়াশিংটন। ছবি: সংগৃহীত

৯টি নমিনেশন ও দুটি অস্কার পুরস্কার আছে হলিউড অভিনেতা ডেনজেল ওয়াশিংটনের ঝুলিতে। ১৯৮৯ সালে ‘গ্লোরি’ সিনেমার জন্য সেরা সহ-অভিনেতা এবং ২০০১ সালে ‘ট্রেনিং ডে’ সিনেমার জন্য জিতেছেন সেরা অভিনেতার পুরস্কার। সেই অভিনেতা এবার জানালেন, তাঁর কাছে অস্কারের কোনো গুরুত্ব নেই। ডেনজেল ওয়াশিংটন জানান, তিনি তাঁর ক্যারিয়ারে কখনোই অস্কার পাওয়ার আশায় কোনো চরিত্র বাছাই করেননি।

গতকাল হলিউডে মুক্তি পেয়েছে ডেনজেল ওয়াশিংটন অভিনীত ‘হাইয়েস্ট টু লোয়েস্ট’ সিনেমাটি। সিনেমার প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি। সম্প্রতি এ উপলক্ষে এসেছিলেন জ্যাকস টকস নামের এক শোতে। সেখানেই অস্কার প্রসঙ্গে নিজের মনের কথা জানান অভিনেতা।

ডেনজেল ওয়াশিংটন বলেন, ‘আমি অস্কারের আশায় কোনো কাজ করিনি। এগুলো নিয়ে কখনো ভাবিনি। অনেক দিন ধরে অভিনয় করছি। এমন সময় এসেছে, যখন আমি জিতেছি, কিন্তু আমার জেতার কথা ছিল না। আবার এমন সময় ছিল, যখন আমার জেতার কথা ছিল, কিন্তু আমি জিতিনি। আসলে আমি বিশ্বাস করি মানুষ পুরস্কার দেয়, আর সৃষ্টিকর্তা দেন প্রতিদান।’

অভিনেতা আরও বলেন, ‘অস্কার নিয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই। এটা আমার কাছে মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি অহংকার করছি না! শুধু এ বিষয়ে আমার উপলব্ধিটা বলছি। আমি জানি, শেষ দিনগুলোতে অস্কার আমার কোনো উপকারে আসবে না।’

গত অস্কারে ‘গ্ল্যাডিয়েটর ২’ সিনেমার জন্য অভিনেতা হিসেবে মনোনয়নটাও জোটেনি ডেনজেল ওয়াশিংটনের। এই ঘটনায় অবাক হয়েছেন অনেকে, সমালোচনাও করেছেন কেউ কেউ। অনেকে ধরে নিয়েছিলেন, মনোনয়ন না পাওয়ায় মন খারাপ হয়েছে ওয়াশিংটনের। কিন্তু তখনো বিষয়টিকে পাত্তা দেননি ওয়াশিংটন। সে সময় দ্য নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেছিলেন, ‘ভেবেছ আমার খুব মন খারাপ? মোটেও না। আমি যা করেছি তা নিয়ে যেমন খুব আনন্দিত, যা করছি তা নিয়েও বেশ সন্তুষ্ট।’

বিষয়:

অভিনেতাছাপা সংস্করণহলিউডবিনোদন
