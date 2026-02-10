দেশের সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পেল হলিউডের তিন সিনেমা

এ বছর প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা মুক্তির সংখ্যা অনেক কম। বছরের প্রথম ছয় সপ্তাহে আলোর মুখ দেখেছে মাত্র দুটি সিনেমা। বিদেশি সিনেমার অবস্থাও নাজুক, জানুয়ারিতে শুধু মুক্তি পেয়েছে স্প্যানিশ নির্মাতা ইসাবেল হারগুয়েরার অ্যানিমেশন সিনেমা ‘সুলতানাস ড্রিম’। গতকাল সিনেপ্লেক্সে একসঙ্গে মুক্তি পেল হলিউডের তিন সিনেমা—‘টোয়েন্টি এইট ইয়ার্স লেটার: দ্য বোন টেম্পল’, ‘মার্সি’ ও ‘প্রাইমেট’। সাধারণত সারা বিশ্বের সঙ্গে একই দিনে সিনেপ্লেক্সে হলিউড সিনেমা মুক্তি পায়। তবে এই সিনেমাগুলো দেশের হলে এল বেশ দেরিতে।
টোয়েন্টি এইট ইয়ার্স লেটার: দ্য বোন টেম্পল
‘টোয়েন্টি ডেজ লেটার’ ফ্র্যাঞ্চাইজির চতুর্থ সিনেমা ‘টোয়েন্টি ইয়ার্স লেটার: দ্য বোন টেম্পল’। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে কিশোর স্পাইক, যে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের খোঁজে একটি শক্তিশালী ও রহস্যময় গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এই গোষ্ঠীর নেতা সার জিমি ক্রিস্টাল ভীতিকর কাল্ট-লিডার, যার শাসন চলে ভয় আর সহিংসতার মাধ্যমে। একই সময়ে ড. ইয়ন কেলসন নামের এক বিজ্ঞানী এমন এক ধারণা বা প্রকল্পে কাজ করছে, যা মানবজাতির ভবিষ্যৎ বদলে দিতে পারে। নিয়া ডাকস্টা পরিচালিত এ সিনেমায় অভিনয় করেছেন রাফ ফিয়েনেস, জ্যাক ও’কনেল, আলফি উইলিয়ামস, এরিন কেলিম্যান, চি লুইস-প্যারি প্রমুখ। গত ১৬ জানুয়ারি বিশ্বব্যাপী মুক্তি পায় সিনেমাটি।
মার্সি
বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিভিত্তিক থ্রিলার সিনেমা মার্সি। মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন ক্রিস প্র্যাট ও রেবেকা ফার্গুসন। পরিচালনা করেছেন তৈমুর বেকমাম্বেটভ। প্রযোজনায় চার্লস রোভেন ও বেকমাম্বেটভ। এতে দেখা যাবে ভবিষ্যতের গল্প। প্রধান চরিত্র ক্রিস রাভেন নামে একজন ডিটেকটিভ। তার স্ত্রী মারা যায়, সেই হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয় রাভেন। অত্যাধুনিক এআই বিচারকের সামনে তার বিরুদ্ধে মামলা চলে। বিচারপ্রক্রিয়া আরও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে; কারণ, রাভেনের কাছে মাত্র ৯০ মিনিট সময় আছে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে। বিশ্বজুড়ে সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিল গত ২৩ জানুয়ারি।
প্রাইমেট
ভৌতিক ঘরানার এ সিনেমার গল্পে দেখা যাবে, লুসি পিনবোরো নামের এক কলেজছাত্রী বাড়িতে ফিরে আসে তার বন্ধুদের সঙ্গে অবকাশ যাপনের জন্য। বাড়িতে তার শ্রবণপ্রতিবন্ধী বাবা আর একটি ছোট বোন আছে। তাদের সঙ্গে থাকে এক শিম্পাঞ্জি। একসময় শিম্পাঞ্জিটি একটি রেবিস প্রাণীর কামড়ে আক্রান্ত হয়। আচরণ বদলে যায় তার। সে সবাইকে আক্রমণ শুরু করে। লুসি ও তার বন্ধুরা তাকে থামাতে ও বাঁচতে সংগ্রাম শুরু করে। প্রাইমেট সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন জোহানেস রবার্টস। এতে অভিনয় করেছেন জনি সিকোইয়া, জেসিকা আলেকজান্ডার, গিয়া হান্টারসহ অনেকে। গত ৯ জানুয়ারি বিশ্বজুড়ে মুক্তি পেয়েছিল সিনেমাটি।
প্রায় তিন বছর যুক্তরাষ্ট্রে আছেন চিত্রনায়িকা মৌসুমী। সেখানে এই অভিনেত্রীকে নিয়ে সৈয়দ আর ইমন বানিয়েছেন ‘অর্ধাঙ্গিনী’ নামের সিনেমা। যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি বাংলাদেশেও সিনেমাটি মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন নির্মাতা। তবে কোনো দেশেই হলমালিকদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাননি তিনি।১ ঘণ্টা আগে
পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত আমার ভাষার চলচ্চিত্র উৎসব শেষ হলো গত রোববার। ছয় দিনব্যাপী এই উৎসবের সমাপনী দিনে সর্বোচ্চ সম্মাননা ‘হীরালাল সেন পদক’ জিতেছে তরুণ নির্মাতা মনিরুল হকের ‘দ্য ইউনিভার্সিটি অব চানখাঁরপুল’।১ ঘণ্টা আগে
প্লেব্যাক থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণার রেশ এখনো কাটেনি। তার মধ্যেই আবার শোনা গেল অরিজিৎ সিংয়ের কণ্ঠ। কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে গত রোববার রাতে ছিল সেতারবাদক আনুশকা শঙ্করের অনুষ্ঠান। পারফরম্যান্সের একপর্যায়ে হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে আনুশকা ঘোষণা দেন, মঞ্চে উঠবেন অরিজিৎ।১ ঘণ্টা আগে
‘মাস্টার’ নিয়ে নেদারল্যান্ডসের ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল রটারড্যামের ৫৫তম আসরের শুরু থেকেই উপস্থিত ছিলেন নির্মাতা রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত ও তিন অভিনয়শিল্পী আজমেরী হক বাঁধন, জাকিয়া বারী মম ও নাসির উদ্দিন খান। উৎসবের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও ছিলেন তাঁরা। আজ দেশে ফেরার কথা তাঁদের।১ দিন আগে