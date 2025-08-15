Ajker Patrika
> বিনোদন
> হলিউড

ছেলের হাত ধরে ৮ বছর পর ফিরছেন অস্কারজয়ী অভিনেতা

বিনোদন ডেস্ক
‘আনেমোনি’ সিনেমায় ড্যানিয়েল ডে-লুইস। ছবি: সংগৃহীত
‘আনেমোনি’ সিনেমায় ড্যানিয়েল ডে-লুইস। ছবি: সংগৃহীত

২০১৭ সালে অভিনয় থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন অস্কারজয়ী অভিনেতা ড্যানিয়েল ডে-লুইস। এমন খবরে সিনেমাপ্রেমীদের হৃদয় ভেঙে গিয়েছিল। আট বছর বিরতির পর আবার পর্দায় ফিরছেন ড্যানিয়েল। দেখা যাবে ‘আনেমোনি’ সিনেমায়। এটি পরিচালনা করেছেন ড্যানিয়েলের ছেলে রোনান ডে-লুইস।

গত বছর জানা গিয়েছিল আনেমোনি সিনেমায় ড্যানিয়েল ডে-লুইসের অভিনয়ের কথা। এবার জানা গেল প্রিমিয়ারের দিনক্ষণ। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া দ্য নিউইয়র্ক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রিমিয়ার হবে আনেমোনি সিনেমার। সম্প্রতি সিনেমার ফার্স্ট লুক পোস্টার প্রকাশ করে প্রিমিয়ারের ঘোষণা দেন নির্মাতারা।

উত্তর ইংল্যান্ডের প্রেক্ষাপটে নির্মিত হয়েছে আনেমোনি। গল্পে দেখা যাবে, শহরের এক বাসিন্দা শন বিন, যিনি বহুদিনের বিচ্ছিন্ন সন্ন্যাসী ভাইয়ের (ডে-লুইস) সঙ্গে দেখা করতে বনে যায়। অনেক বছর আগে কোনো এক ঘটনার কারণে দুই ভাইয়ের সম্পর্কে তিক্ততা তৈরি হয়েছিল। রহস্যময় ও জটিল অতীতে বাঁধা এই দুই ভাইয়ের সম্পর্ক তিক্ত হলেও মাঝে মাঝে কোমল হয়ে ওঠে। এতে আরও অভিনয় করেছেন সামান্থা মর্টন, স্যামুয়েল বটমলি প্রমুখ। প্রযোজনা করছে ফোকাস ফিচার।

দীর্ঘ অভিনয় ক্যারিয়ারে তিনবার সেরা অভিনেতা হিসেবে অস্কার পুরস্কার জিতেছেন ড্যানিয়েল ডে-লুইস। ১৯৮৯ সালে ‘মাই লেফট ফুট’ সিনেমার জন্য প্রথমবার অস্কার জেতেন তিনি। এরপর ‘দেয়ার উইল বি ব্লাড’ (২০০৭) ও ‘লিঙ্কন’ (২০১২)-এর জন্য সেরা অভিনেতা হিসেবে ঘরে তোলেন অস্কার। সর্বশেষ থমাস অ্যান্ডারসনের ‘ফ্যান্টম থ্রেড’ সিনেমায় দেখা গিয়েছিল ড্যানিয়েলকে। এটি মুক্তি পেয়েছিল ২০১৭ সালে।

বিষয়:

অভিনেতাছাপা সংস্করণসিনেমাহলিউডবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জোরপূর্বক অপুর স্বীকারোক্তি নিয়েছেন বিএনপির ইশরাক, এনসিপির ব্যবস্থা করা সংবাদ সম্মেলনে দাবি স্ত্রীর

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

ভোররাতে হাঁসের মাংস খেতে ৩০০ ফুটে যান আসিফ মাহমুদ, না পেয়ে যান ওয়েস্টিনে

উপদেষ্টা ফরিদা আখতার ভুলভাবে কথা বলেছেন: প্রেস সচিব

নীলা মার্কেটের হাঁসের মাংস নাকি ওয়েস্টিনের—কোনটি সেরা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

সম্পর্কিত

অচিন্ত্য আইচ, সুপারম্যানসহ যা থাকছে ওটিটিতে

অচিন্ত্য আইচ, সুপারম্যানসহ যা থাকছে ওটিটিতে

ছেলের হাত ধরে ৮ বছর পর ফিরছেন অস্কারজয়ী অভিনেতা

ছেলের হাত ধরে ৮ বছর পর ফিরছেন অস্কারজয়ী অভিনেতা

ছয়টি জ্যান্ত সাপের সঙ্গে কবরে শুয়ে শুটিং করলেন তৌসিফ

ছয়টি জ্যান্ত সাপের সঙ্গে কবরে শুয়ে শুটিং করলেন তৌসিফ

‘ধূমকেতু’ মুক্তির দিনে প্রকাশ পেল দেবের ‘রঘু ডাকাত’-এর ফার্স্ট লুক

‘ধূমকেতু’ মুক্তির দিনে প্রকাশ পেল দেবের ‘রঘু ডাকাত’-এর ফার্স্ট লুক