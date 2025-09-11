১৯ সেপ্টেম্বর দেশের হলে আসছে জয়া আহসানের ‘ফেরেশতে’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র উৎসব ঘুরে অবশেষে দেশের হলে মুক্তি পাচ্ছে জয়া আহসান অভিনীত ‘ফেরেশতে’। ১৯ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাবে বাংলাদেশ-ইরান যৌথ প্রযোজনার সিনেমাটি।
সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে ফেরেশতে। বানিয়েছেন ইরানি নির্মাতা মুর্তজা অতাশ জমজম। এতে আরও অভিনয় করেছেন সুমন ফারুক, শহীদুজ্জামান সেলিম, শাহেদ আলী, রিকিতা নন্দিনী শিমু, শাহীন মৃধা, শিশুশিল্পী সাথী প্রমুখ। সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছেন বাংলাদেশের মুমিত আল-রশিদ।
গত তিন বছর ধরে ‘ফেরেশতে’ নিয়ে নিয়মিত প্রশ্ন শুনতে হতো জয়া আহসানকে, কবে মুক্তি পাবে সিনেমাটি? মুক্তির তারিখ ঘোষণার পর এবার সেই অপেক্ষার অবসান ঘটতে যাচ্ছে।
জয়া আহসান এখন আছেন কলকাতায়। এ সপ্তাহেই ঢাকায় ফিরবেন। দেশে ফিরে ফেরেশতের প্রচারে অংশ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন অভিনেত্রী। সিনেমার প্রযোজনার সঙ্গেও যুক্ত আছেন জয়া আহসান।
২০২২ সালে নির্মাণ শেষে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে ফেরেশতে। সিনেমাটি গত বছর ইরানের ফজর চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয় এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পুরস্কার জেতে। এ ছাড়া গত বছর ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী সিনেমা ছিল এটি। এবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পালা।
বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র উৎসব ঘুরে অবশেষে দেশের হলে মুক্তি পাচ্ছে জয়া আহসান অভিনীত ‘ফেরেশতে’। ১৯ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাবে বাংলাদেশ-ইরান যৌথ প্রযোজনার সিনেমাটি।
সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে ফেরেশতে। বানিয়েছেন ইরানি নির্মাতা মুর্তজা অতাশ জমজম। এতে আরও অভিনয় করেছেন সুমন ফারুক, শহীদুজ্জামান সেলিম, শাহেদ আলী, রিকিতা নন্দিনী শিমু, শাহীন মৃধা, শিশুশিল্পী সাথী প্রমুখ। সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছেন বাংলাদেশের মুমিত আল-রশিদ।
গত তিন বছর ধরে ‘ফেরেশতে’ নিয়ে নিয়মিত প্রশ্ন শুনতে হতো জয়া আহসানকে, কবে মুক্তি পাবে সিনেমাটি? মুক্তির তারিখ ঘোষণার পর এবার সেই অপেক্ষার অবসান ঘটতে যাচ্ছে।
জয়া আহসান এখন আছেন কলকাতায়। এ সপ্তাহেই ঢাকায় ফিরবেন। দেশে ফিরে ফেরেশতের প্রচারে অংশ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন অভিনেত্রী। সিনেমার প্রযোজনার সঙ্গেও যুক্ত আছেন জয়া আহসান।
২০২২ সালে নির্মাণ শেষে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে ফেরেশতে। সিনেমাটি গত বছর ইরানের ফজর চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয় এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পুরস্কার জেতে। এ ছাড়া গত বছর ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী সিনেমা ছিল এটি। এবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পালা।
নতুন ওয়েব কনটেন্টে অভিনয় করেছেন এফ এস নাঈম। ‘খুব কাছেরই কেউ’ নামের এই কনটেন্টকে বলা হচ্ছে ফ্ল্যাশ ফিকশন। এতে নাঈমের সহশিল্পী সুনেরাহ বিনতে কামাল। রোমান্টিক ঘরানার কনটেন্টটি পরিচালনা করেছেন সুরকার, গীতিকার ও কণ্ঠশিল্পী আরাফাত মহসিন নিধি। এটি তাঁর দ্বিতীয় নির্মাণ।১৩ ঘণ্টা আগে
আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকার ফ্রাইডে থিয়েটার স্কুলের উদ্যোগে ১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ‘হ্যামেলিনের পাইড পাইপার’ শিরোনামের মঞ্চনাটক। আলিয়ঁস ফ্রঁসেজের ধানমন্ডি শাখার মিলনায়তনে ওই দিন দুটি প্রদর্শনী হবে নাটকটির। প্রথম প্রদর্শনী শুরু হবে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে, দ্বিতীয়টি সন্ধ্যা ৭টায়।১৩ ঘণ্টা আগে
ইতিহাস গড়তে চলেছে দক্ষিণি অভিনেত্রী কল্যাণী প্রিয়দর্শন অভিনীত মালয়ালম সিনেমা ‘লোকা: চ্যাপ্টার ওয়ান-চন্দ্রা’। ডমিনিক অরুণ পরিচালিত সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিল গত ২৮ আগস্ট। এই সুপারহিরো ফ্যান্টাসি গল্প দেখতে প্রথম দিন থেকেই প্রেক্ষাগৃহে ছিল উপচে পড়া ভিড়। প্রথম সপ্তাহেই শতকোটির ঘর পেরিয়ে যায়।১৩ ঘণ্টা আগে
১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার, রাজধানীর লো মেরিডিয়ান হোটেলে অনুষ্ঠিত হবে গ্লোবাল ব্র্যান্ডস ও মেগাস্টার ফিলিপাইন আয়োজিত ‘মিস অ্যান্ড মিসেস এলিগ্যান্স বাংলাদেশ’। অনুষ্ঠান শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টায়। সভাপতিত্ব করবেন সাংবাদিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং মিস অ্যান্ড মিসেস এলিগ্যান্স বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা রাজু আলীম।১৩ ঘণ্টা আগে