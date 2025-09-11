Ajker Patrika
১৯ সেপ্টেম্বর দেশের হলে আসছে জয়া আহসানের ‘ফেরেশতে’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
'ফেরেশতে' সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত
‘ফেরেশতে’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র উৎসব ঘুরে অবশেষে দেশের হলে মুক্তি পাচ্ছে জয়া আহসান অভিনীত ‘ফেরেশতে’। ১৯ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাবে বাংলাদেশ-ইরান যৌথ প্রযোজনার সিনেমাটি।

সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে ফেরেশতে। বানিয়েছেন ইরানি নির্মাতা মুর্তজা অতাশ জমজম। এতে আরও অভিনয় করেছেন সুমন ফারুক, শহীদুজ্জামান সেলিম, শাহেদ আলী, রিকিতা নন্দিনী শিমু, শাহীন মৃধা, শিশুশিল্পী সাথী প্রমুখ। সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছেন বাংলাদেশের মুমিত আল-রশিদ।

গত তিন বছর ধরে ‘ফেরেশতে’ নিয়ে নিয়মিত প্রশ্ন শুনতে হতো জয়া আহসানকে, কবে মুক্তি পাবে সিনেমাটি? মুক্তির তারিখ ঘোষণার পর এবার সেই অপেক্ষার অবসান ঘটতে যাচ্ছে।

‘ফেরেশতে’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত
‘ফেরেশতে’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

জয়া আহসান এখন আছেন কলকাতায়। এ সপ্তাহেই ঢাকায় ফিরবেন। দেশে ফিরে ফেরেশতের প্রচারে অংশ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন অভিনেত্রী। সিনেমার প্রযোজনার সঙ্গেও যুক্ত আছেন জয়া আহসান।

২০২২ সালে নির্মাণ শেষে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে ফেরেশতে। সিনেমাটি গত বছর ইরানের ফজর চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয় এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পুরস্কার জেতে। এ ছাড়া গত বছর ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী সিনেমা ছিল এটি। এবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পালা।

