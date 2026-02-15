থ্রি ইডিয়টস ও মুন্না ভাইয়ের সিকুয়েলের খবর নিশ্চিত করলেন হিরানি

শাহরুখ খানকে নিয়ে ২০২৩ সালে ‘ডানকি’ বানানোর পর থেকে কৌতূহল ছিল, রাজকুমার হিরানির পরবর্তী প্রজেক্ট কী হবে! মাঝে শোনা গিয়েছিল, ‘থ্রি ইডিয়টস’-এর সিকুয়েল বানাতে চলেছেন তিনি। ‘মুন্না ভাই’-এর তৃতীয় পর্ব তৈরির পরিকল্পনা করছেন, এমন খবরও এসেছিল। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এসব গুঞ্জনের বিষয়ে মুখ খুলেছেন এই জনপ্রিয় বলিউড নির্মাতা। জানিয়েছেন, বর্তমানে একাধিক আইডিয়া নিয়ে কাজ করছেন তিনি। এর মধ্যে রয়েছে থ্রি ইডিয়টসের সিকুয়েল ও মুন্না ভাইয়ের তৃতীয় পর্ব।
ভ্যারাইটি ইন্ডিয়াকে রাজকুমার হিরানি বলেন, ‘এই মুহূর্তে একাধিক আইডিয়া আছে মাথায়। প্রধানত দুটি সিনেমার চিত্রনাট্য নিয়ে কাজ করছি। মুন্না ভাইয়ের আইডিয়া ডেভেলপ করছি। এ ছাড়া থ্রি ইডিয়টসের সিকুয়েলের কাজও চলছে।’
নব্বইয়ের দশকে এডিটর হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন রাজকুমার হিরানি। ২০০৩ সালে ‘মুন্না ভাই এমবিবিএস’ দিয়ে পরিচালনায় আসেন তিনি। সিনেমাটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হওয়ার পর ২০০৬ সালে নির্মাণ করেন এর সিকুয়েল ‘লাগে রাহো মুন্না ভাই’। এ দুই সিনেমায় চিকিৎসাব্যবস্থার অসংগতির চিত্র ফুটিয়ে তোলেন তিনি। দ্বিতীয় পর্ব মুক্তির এক দশক পর এর তৃতীয় পর্ব নিয়ে কাজ শুরু করেছেন হিরানি। তিনি বলেন, ‘আমার কাছে মুন্না ভাইয়ের তৃতীয় পর্বের একটি প্রাথমিক আইডিয়া আছে, যা আরও বৃহত্তর পরিসরে। তবে গল্পটির সমাপ্তি এখনো খুঁজে পাইনি।’
অন্যদিকে, ২০০৯ সালে মুক্তি পাওয়া থ্রি ইডিয়টসে উঠে এসেছিল প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অসংগতি। এর সিকুয়েল ‘ফোর ইডিয়টস’ বানাতে চলেছেন তিনি। তাতে প্রধান তিন চরিত্র র্যাঞ্চো, ফারহান ও রাজু ছাড়াও আসবে নতুন আরেক চরিত্র। নির্মাতা হিরানি জানান, এই আইডিয়া হঠাৎ একদিন মাথায় আসে। বর্তমানে সেটা নিয়ে কাজ করছেন। তবে থ্রি ইডিয়টস নাকি মুন্না ভাই; কোনটির সিকুয়েল আগে আসবে, সে সিদ্ধান্ত এখনো চূড়ান্ত হয়নি।
বাংলাদেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী তপন চৌধুরী। সোলস ব্যান্ডের কণ্ঠশিল্পী ছিলেন তিনি, এককভাবেও গেয়েছেন অসংখ্য গান, প্লেব্যাক করেছেন সিনেমার গানে। অনেক দিন পর আবারও গান নিয়ে আসছেন তপন চৌধুরী। তবে কণ্ঠশিল্পী নয়, সুরকার হিসেবে। সংগীতশিল্পী প্রিয়াঙ্কা গোপের জন্য একটি গানের সুর করেছেন তপন চৌধুরী। গানটি লিখেছেন১৪ মিনিট আগে
কোভিডের সময়েই লম্বা একটা বিরতি নেন শাকিব খান। চলে যান যুক্তরাষ্ট্রে। দীর্ঘ ৯ মাস যুক্তরাষ্ট্রে থাকার পর ২০২২ সালে দেশে ফেরেন। সেই থেকে একের পর এক হিট সিনেমা উপহার দিয়ে এখনো ধরে রেখেছেন শীর্ষস্থান। শুধু ব্যবসায়িক সাফল্য নয়, লুক ও অভিনয় দিয়ে নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন ঢাকাই সিনেমার এই নায়ক।২৫ মিনিট আগে
গাজা ইস্যুতে বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জুরিবোর্ডের সদস্যদের বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে উৎসব বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন ভারতীয় লেখিকা অরুন্ধতী রায়। গতকাল শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) ভারতের সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়্যারে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তিনি এ সিদ্ধান্তের কথা জানান।১৬ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষে সরকার গঠন করছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। আগামী পাঁচ বছর দলটি নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশকে। নতুন সরকারের কাছে প্রত্যাশার কথা জানালেন শোবিজ তারকারা।১ দিন আগে