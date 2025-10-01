Ajker Patrika
> বিনোদন
> সিনেমা

ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত ইলিয়াস কাঞ্চন, লন্ডনে চলছে চিকিৎসা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ইলিয়াস কাঞ্চন। ছবি: সংগৃহীত
ইলিয়াস কাঞ্চন। ছবি: সংগৃহীত

ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হয়েছেন চলচ্চিত্র অভিনেতা ও নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস কাঞ্চন। পাঁচ মাস ধরে লন্ডনে চিকিৎসা চলছে তাঁর। আজ জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০২৫ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এক ভিডিও বার্তায় এই তথ্য জানান ইলিয়াস কাঞ্চনের ছেলে মিরাজুল ইসলাম মইন জয়।

এ বছরের শুরু থেকে শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছিলেন ইলিয়াস কাঞ্চন। অবস্থার অবনতি হলে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। সেখানে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায়, ইলিয়াস কাঞ্চনের মাথায় টিউমার হয়েছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ২৬ এপ্রিল লন্ডনে যান ইলিয়াস কাঞ্চন। সেখানে চলছে তাঁর চিকিৎসা।

কানাডা থেকে ভিডিও বার্তায় মিরাজুল ইসলাম মইন জয় বলেন, ‘কথা বলার সময় মাঝেমধ্যে আটকে যেতেন আমার বাবা। কখনো কখনো আগের কথা মনে করতে তাঁর কষ্ট হতো। এমআরআই করার পর জানা যায়, টিউমারের কারণে তাঁর এমন সমস্যা হচ্ছে। আমি আমার বাবার সুস্থতার জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া প্রার্থনা করছি।’

মিরাজুল ইসলাম আরও বলেন, ‘গত ১৩ এপ্রিল আগারগাঁওয়ের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সসে নিয়ে যাই বাবাকে। সেখানে চিকিৎসকেরা একটি বোর্ড গঠন করেন। তাঁরা জানান, টিউমারটি ব্রেনের গুরুত্বপূর্ণ নার্ভের সংযোগস্থলে স্পর্শকাতর জায়গায় অবস্থান করছে। আমরা পারিবারিকভাবে সিদ্ধান্ত নিই তাঁকে লন্ডনে পাঠানোর, যেখানে আমার বোন থাকে। ২৬ এপ্রিল তিনি লন্ডনের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।’

মিরাজ জানিয়েছেন, লন্ডনে পৌঁছানোর পর হারলি স্ট্রিট ক্লিনিকে চিকিৎসা শুরু হয় ইলিয়াস কাঞ্চনের। দীর্ঘ দুই মাস নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গত ৫ আগস্ট লন্ডনের উইলিংটন হাসপাতালে অধ্যাপক ডিমিট্রিয়াসের নেতৃত্বে তাঁর মাথায় অস্ত্রোপচার করা হয়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, পুরো টিউমার অপসারণ করা যাবে না। এতে জীবনহানিসহ প্যারালাইসিসের আশঙ্কা আছে। চলনশক্তি ও কথা বলার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারেন অভিনেতা। তাই পরিবারের সদস্যদের অনুমতি সাপেক্ষে টিউমারের কিছু অংশ অপসারণ করেন চিকিৎসকেরা। বাকি চিকিৎসা রেডিয়েশন ও ক্যামোথেরাপির মাধ্যমে করা হবে বলে জানানো হয়।

ইলিয়াস কাঞ্চনের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে মিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘এখন আমার বাবার ক্যামোথেরাপি চলবে। ৩০ দিন রেডিয়েশন ও ক্যামোথেরাপি দিতে হবে।’

মিরাজুল ইসলাম মইন জানান, সপ্তাহে পাঁচ দিন করে মোট ছয় সপ্তাহ চলবে ক্যামোথেরাপি। এরপর আরও চার সপ্তাহ চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে তাঁকে। পরে তাঁর শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে চিকিৎসকেরা অনুমতি দিলে তিনি দেশে ফিরবেন।

বিষয়:

অভিনেতালন্ডনচিকিৎসাসিনেমাবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭৫ বছরের বর ও ৩৫ বছরের কনে, বাসররাতের পরদিনই মৃত্যু

‘বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তি হিন্দু ঐতিহ্য’: তসলিমা নাসরিনের মন্তব্যের জবাব দিলেন জাভেদ আখতার

‘দুবাই শেখ সেক্স পার্টনার খুঁজছেন’, ‘দিল্লি বাবা’র চাঞ্চল্যকর হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট

সোনার দাম বেড়েই চলেছে, নতুন রেকর্ড

গাজাগামী ফ্লোটিলা থেকে যুদ্ধজাহাজ প্রত্যাহারের পর যা বললেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

আপনাদের অফিসেই নেটওয়ার্ক নাই নাকি স্যার? কথা আসতেছে না কেন—টেলিটকের গণশুনানিতে গ্রাহক

‘কারেন্ট গেলেই টেলিটকের নেটওয়ার্ক হাওয়া’

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

সম্পর্কিত

পাকিস্তানি শিল্পী আলী আজমতের কনসার্টের তারিখ ঘোষণা

পাকিস্তানি শিল্পী আলী আজমতের কনসার্টের তারিখ ঘোষণা

ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত ইলিয়াস কাঞ্চন, লন্ডনে চলছে চিকিৎসা

ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত ইলিয়াস কাঞ্চন, লন্ডনে চলছে চিকিৎসা

শারদীয় দুর্গোৎসবে টিভি আয়োজন

শারদীয় দুর্গোৎসবে টিভি আয়োজন

মুখার্জিবাড়ি আর মল্লিকবাড়ির পূজার উৎসব

মুখার্জিবাড়ি আর মল্লিকবাড়ির পূজার উৎসব