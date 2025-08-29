Ajker Patrika
‘থান্ডারবোল্টস’, ‘মেট্রো ইন দিনো’সহ ওটিটিতে এল চার সিনেমা

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।

পক্ষীরাজের ডিম (শিশুতোষ বাংলা সিনেমা)

  • অভিনয়: অনির্বাণ ভট্টাচার্য, মহাব্রত বসু, অনুমেঘা বন্দ্যোপাধ্যায়
  • মুক্তি: হইচই (২৯ আগস্ট)
  • গল্পসংক্ষেপ: সৌকর্ণ ঘোষাল পরিচালিত ‘রেনবো জেলি’ সিনেমার সিকুয়েল ‘পক্ষীরাজের ডিম’। হঠাৎ একদিন একটা পক্ষীরাজের ডিম পায় ঘোতন। তারপর সেই ডিমকে কীভাবে সে রক্ষা করবে সব রকম বাধা-বিপত্তি থেকে, তা নিয়েই সিনেমার গল্প। গোয়েন্দা ও রহস্য গল্পের যুগে পক্ষীরাজের ডিম ফিরিয়ে নিয়ে যাবে রূপকথার জগতে।

মেট্রো ইন দিনো (হিন্দি সিনেমা)

  • অভিনয়: অনুপম খের, পঙ্কজ ত্রিপাঠী, আদিত্য রায় কাপুর, সারা আলী খান
  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (২৯ আগস্ট)
  • গল্পসংক্ষেপ: বিভিন্ন বয়সী চার দম্পতির গল্প। বিভিন্ন শহরে থাকে তারা। তাদের জীবনের আনন্দ ও বেদনার উপলক্ষ আলাদা, তবে একটি বিষয়ে আছে মিল। আপাতদৃষ্টিতে সুখী মনে হলেও প্রত্যেকে নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে আছে দ্বিধায়। শহুরে জীবনের সীমাহীন ব্যস্ততা এবং নানা রকম হাতছানি কীভাবে মানুষের সম্পর্ককে প্রভাবিত করছে, তা উঠে এসেছে গল্পে।

থান্ডারবোল্টস (ইংরেজি সিনেমা)

  • অভিনয়: ফ্লোরেন্স পিউ, সেবাস্টিয়ান স্ট্যান, ওয়াট রাসেল
  • মুক্তি: জিও হটস্টার (২৭ আগস্ট)
  • গল্পসংক্ষেপ: অ্যান্টিহিরোদের একটি দল মারাত্মক ফাঁদে পড়ে যায়। এই ফাঁদ থেকে বাঁচতে তারা একটি বিপজ্জনক মিশনে অংশ নিতে বাধ্য হয়, যেখানে তাদের নিজেদের অতীতের অন্ধকার দিকগুলোর মুখোমুখি হতে হয়। পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়লেও একপর্যায়ে তারা একত্র হওয়ার চেষ্টা করে।

সংস অব প্যারাডাইস (হিন্দি ও কাশ্মীরি সিনেমা)

  • অভিনয়: সাবা আজাদ, সোনি রাজদান, শিবা চাড্ডা
  • মুক্তি: আমাজন প্রাইম (২৯ আগস্ট)
  • গল্পসংক্ষেপ: ভূস্বর্গ কাশ্মীরের প্রথম নারী প্লেব্যাক শিল্পী রাজ বেগম। যাকে বলা হয় কাশ্মীরের ‘কুইন অব মেলোডি’। পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত এ শিল্পীর জীবনের আখ্যান নিয়ে তৈরি হয়েছে সিনেমাটি। রাজ বেগমের বেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে কীভাবে তিনি হয়ে উঠেছিলেন কাশ্মীরের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির অন্যতম প্রতিনিধি, সেসব ঘটনা উঠে এসেছে সিনেমায়।

