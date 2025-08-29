‘থান্ডারবোল্টস’, ‘মেট্রো ইন দিনো’সহ ওটিটিতে এল চার সিনেমা

বিনোদন ডেস্ক
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
পক্ষীরাজের ডিম (শিশুতোষ বাংলা সিনেমা)
মেট্রো ইন দিনো (হিন্দি সিনেমা)
থান্ডারবোল্টস (ইংরেজি সিনেমা)
সংস অব প্যারাডাইস (হিন্দি ও কাশ্মীরি সিনেমা)
জয় চৌধুরী ও কাজী জারাকে নিয়ে মোহাম্মদ ইসলাম মিয়া বানিয়েছেন ‘আমার শেষ কথা’। সচেতন ফিল্ম মিডিয়ার ব্যানারে সিনেমাটি প্রযোজনাও করছেন ইসলাম মিয়া। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সিনেমাটি। ফেসবুকে চলচ্চিত্র গ্রুপে সিনেমার ট্রেলার প্রকাশ পেলেও এখনো কোনো ধরনের প্রচারে১২ মিনিট আগে
২০১০-১১ সালে প্রকাশিত হয় শিশুশিল্পী শামীম হোসেনের প্রথম অডিও অ্যালবাম ‘মেম্বারের মাইয়া’। প্রথম অ্যালবামেই পরিচিতি পেয়ে যান। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর গাওয়া ‘উদলা ঘরের ছাউনি’, ‘ও আমার প্রেম সোহাগী’, ‘তুমি কার লাগিয়া’, ‘তুমি জ্বালাইয়া গেলা প্রেমের আগুন’ গানগুলো। একে একে প্রকাশ পায় তাঁর ১০টি অ্যালবাম।২১ মিনিট আগে
এক দম্পতির সংসার জীবনের টানাপোড়েনের গল্প নিয়ে জোবায়ের আহসান রচনা করেছেন ‘সহযাত্রী’ নামের ইউটিউব ফিল্ম। গল্প ও পরিচালনায় মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ। দম্পতির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জোভান ও নিহা।১৩ ঘণ্টা আগে
বৃষ্টি নিয়ে গান গাইলেন ফাহমিদা নবী। শিরোনাম ‘মেঘলা আকাশ’। ‘মেঘলা আকাশ ভেঙে পড়ে আমার জানালায়, সময়গুলো থমকে যেন যায়’—এমন কথায় গানটি লিখেছেন আব্দুল ও সোহানা দম্পতি। আগামী মাসের শুরুতে সিলেটে গানটির ভিডিওর শুটিং হবে।১৩ ঘণ্টা আগে