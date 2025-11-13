কোরবানির ঈদেও থাকবে শাকিব খানের সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ঈদ মানেই শাকিব খানের সিনেমা। প্রতি ঈদেই নতুন সিনেমা নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির হন এই নায়ক। আগামী বছরও এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। কয়েক মাস আগেই শাকিব খানের আগামী রোজার ঈদের সিনেমার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ নামের সিনেমাটি বানাবেন আবু হায়াত মাহমুদ। এবার জানা গেল শাকিবের কোরবানির ঈদের সিনেমার খবর।
সাম্প্রতিক সময়ে শাকিব খানকে দেখা গেছে অ্যাকশন সিনেমায়। ‘তুফান’, ‘বরবাদ’, ‘তাণ্ডব’-এ ধুন্ধুমার অ্যাকশনে মুগ্ধ করেছেন তিনি। প্রিন্স সিনেমাটিও নির্মিত হবে একই ঘরানায়। কয়েক দিন আগে এক অনুষ্ঠানে শাকিব জানিয়েছিলেন, রোমান্টিক গল্পে ফিরবেন তিনি। সত্যি হচ্ছে তাঁর কথা। শাকিবের নতুন সিনেমাটি তৈরি হবে রোমান্টিক গল্পে। বানাবেন আজমান রুশো। এটি রুশোর প্রথম সিনেমা। এর আগে বেশ কিছু বিজ্ঞাপন বানিয়ে হাত পাকিয়েছেন এই নির্মাতা। এবার বড় পর্দায় নিজেকে প্রমাণের পালা তাঁর।
জানা গেছে, একজন রকস্টারের জীবনের উত্থান-পতনের গল্প নিয়ে তৈরি হবে নতুন সিনেমাটি। যেখানে থাকবে ভালোবাসার অন্য এক অধ্যায়। তবে এখনো চূড়ান্ত হয়নি সিনেমার নাম। সিনেমাটি নির্মিত হবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেডের ব্যানারে।
নতুন এই সিনেমা নিয়ে জানতে যোগাযোগ করা হয়েছিল নির্মাতা আজমান রুশোর সঙ্গে। তিনি এ বিষয়ে এখনই কোনো তথ্য দিতে চাননি। তবে সিনেমাটি নির্মাণের কথাও অস্বীকার করেননি।
জানা গেছে, সবকিছু ঠিক থাকলে নতুন এই সিনেমার শুটিং শুরু হবে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে। দেশে ও দেশের বাইরে একটানা শুটিংয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হবে কাজ। শুটিং শুরুর আগে আনুষ্ঠানিকভাবে সিনেমা ও অভিনয়শিল্পীদের নাম ঘোষণা করা হবে।
শাকিব এখন ব্যস্ত ‘সোলজার’ সিনেমার শুটিংয়ে। এটি বানাচ্ছেন সাকিব ফাহাদ। এই নির্মাতারও এটি প্রথম সিনেমা। দেশপ্রেমকে উপজীব্য করে তৈরি হয়েছে সোলজার সিনেমার কাহিনি। বাস্তবতা, সংগ্রাম আর আশাবাদের গল্প বলবে সোলজার। এতে শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয় করছেন তানজিন তিশা ও জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী। আরও আছেন তারিক আনাম খান, তৌকীর আহমেদ প্রমুখ।
সোলজারের শুটিং শেষ করে শাকিব শুরু করবেন প্রিন্স সিনেমার শুটিং। এ সিনেমায় শাকিবকে দেখা যাবে নব্বইয়ের দশকের এক গ্যাংস্টারের চরিত্রে। আগামী মাসে শুরু হবে শুটিং। এরপর শাকিব শুরু করবেন আজমান রুশোর সিনেমার কাজ।
ঈদ মানেই শাকিব খানের সিনেমা। প্রতি ঈদেই নতুন সিনেমা নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির হন এই নায়ক। আগামী বছরও এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। কয়েক মাস আগেই শাকিব খানের আগামী রোজার ঈদের সিনেমার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ নামের সিনেমাটি বানাবেন আবু হায়াত মাহমুদ। এবার জানা গেল শাকিবের কোরবানির ঈদের সিনেমার খবর।
সাম্প্রতিক সময়ে শাকিব খানকে দেখা গেছে অ্যাকশন সিনেমায়। ‘তুফান’, ‘বরবাদ’, ‘তাণ্ডব’-এ ধুন্ধুমার অ্যাকশনে মুগ্ধ করেছেন তিনি। প্রিন্স সিনেমাটিও নির্মিত হবে একই ঘরানায়। কয়েক দিন আগে এক অনুষ্ঠানে শাকিব জানিয়েছিলেন, রোমান্টিক গল্পে ফিরবেন তিনি। সত্যি হচ্ছে তাঁর কথা। শাকিবের নতুন সিনেমাটি তৈরি হবে রোমান্টিক গল্পে। বানাবেন আজমান রুশো। এটি রুশোর প্রথম সিনেমা। এর আগে বেশ কিছু বিজ্ঞাপন বানিয়ে হাত পাকিয়েছেন এই নির্মাতা। এবার বড় পর্দায় নিজেকে প্রমাণের পালা তাঁর।
জানা গেছে, একজন রকস্টারের জীবনের উত্থান-পতনের গল্প নিয়ে তৈরি হবে নতুন সিনেমাটি। যেখানে থাকবে ভালোবাসার অন্য এক অধ্যায়। তবে এখনো চূড়ান্ত হয়নি সিনেমার নাম। সিনেমাটি নির্মিত হবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেডের ব্যানারে।
নতুন এই সিনেমা নিয়ে জানতে যোগাযোগ করা হয়েছিল নির্মাতা আজমান রুশোর সঙ্গে। তিনি এ বিষয়ে এখনই কোনো তথ্য দিতে চাননি। তবে সিনেমাটি নির্মাণের কথাও অস্বীকার করেননি।
জানা গেছে, সবকিছু ঠিক থাকলে নতুন এই সিনেমার শুটিং শুরু হবে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে। দেশে ও দেশের বাইরে একটানা শুটিংয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হবে কাজ। শুটিং শুরুর আগে আনুষ্ঠানিকভাবে সিনেমা ও অভিনয়শিল্পীদের নাম ঘোষণা করা হবে।
শাকিব এখন ব্যস্ত ‘সোলজার’ সিনেমার শুটিংয়ে। এটি বানাচ্ছেন সাকিব ফাহাদ। এই নির্মাতারও এটি প্রথম সিনেমা। দেশপ্রেমকে উপজীব্য করে তৈরি হয়েছে সোলজার সিনেমার কাহিনি। বাস্তবতা, সংগ্রাম আর আশাবাদের গল্প বলবে সোলজার। এতে শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয় করছেন তানজিন তিশা ও জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী। আরও আছেন তারিক আনাম খান, তৌকীর আহমেদ প্রমুখ।
সোলজারের শুটিং শেষ করে শাকিব শুরু করবেন প্রিন্স সিনেমার শুটিং। এ সিনেমায় শাকিবকে দেখা যাবে নব্বইয়ের দশকের এক গ্যাংস্টারের চরিত্রে। আগামী মাসে শুরু হবে শুটিং। এরপর শাকিব শুরু করবেন আজমান রুশোর সিনেমার কাজ।
প্রকাশ পেল যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী সংগীতশিল্পী মুজার নতুন গান। ‘মাইয়া’ শিরোনামের গানটিতে মুজার সঙ্গে গেয়েছেন লন্ডনপ্রবাসী শিল্পী সানজানা। ‘মাইয়ার কথা আমার এত ভালো লাগিল/ পোলা আমার কথা শুইনা প্রেম জাগিল’—এমন কথার গানটি যৌথভাবে লিখেছেন বাঁধন ও মুজা। সংগীত আয়োজন করেছেন মুজা।৩ ঘণ্টা আগে
আজ কথাসাহিত্যিক ও নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদের ৭৭তম জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে আয়োজন করা হয়েছে নানা অনুষ্ঠান। পাশাপাশি হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তথ্যচিত্র, স্টার সিনেপ্লেক্সে চলছে সিনেমা।৩ ঘণ্টা আগে
একটি অনলাইন ফ্যাশন হাউস থেকে শাড়ি নিয়ে প্রচার না করার অভিযোগে চলতি মাসের শুরুতে তানজিন তিশার নামে মামলা করেছে ফ্যাশন হাউস অ্যাপোনিয়া। এবার শাড়ি নিয়ে ফেরত না দেওয়ার পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার নতুন অভিযোগ উঠল তিশার বিরুদ্ধে।১৩ ঘণ্টা আগে
সৌদি আরবের রিয়াদ শহরে ষষ্ঠবারের মতো শুরু হয়েছে রিয়াদ সিজন। গত ১০ অক্টোবর শুরু হওয়া এই আয়োজনে অংশ নিচ্ছে ১৪টি দেশ। প্রতিটি দেশের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে বিশেষ কয়েকটি দিন। ওই দিনগুলোয় নির্দিষ্ট দেশ তাদের সংগীত, নৃত্য, ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও খাবার উপস্থাপন করবে।১ দিন আগে
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রকাশ পেল যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী সংগীতশিল্পী মুজার নতুন গান। ‘মাইয়া’ শিরোনামের গানটিতে মুজার সঙ্গে গেয়েছেন লন্ডনপ্রবাসী শিল্পী সানজানা। ‘মাইয়ার কথা আমার এত ভালো লাগিল/ পোলা আমার কথা শুইনা প্রেম জাগিল’—এমন কথার গানটি যৌথভাবে লিখেছেন বাঁধন ও মুজা। সংগীত আয়োজন করেছেন মুজা।
মুজা জানান, গানের কথায় একজন নারীর সৌন্দর্যের চেয়ে ব্যক্তিত্বকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা রয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমরা সাধারণত কারও সৌন্দর্যে আবিষ্ট হই। কথা বলার পর সেই ভালো লাগা আরও বেড়ে যেতে পারে ব্যক্তিত্বের কারণে। সেটাই গানের কথায় রাখতে চেয়েছি আমরা।’
মাইয়া গানের নির্মাণ প্রসঙ্গে মুজা বলেন, ‘বিভিন্ন উৎসব, বিশেষ করে বিয়ের মৌসুমের কথা চিন্তা করেই গানটি করা। এটি আমার কাছে খুবই স্পেশাল, কারণ গানটিতে আমার কণ্ঠে কোনো প্রতিধ্বনি বা রিভার্ব ইফেক্ট ব্যবহার করা হয়নি। নতুন আওয়াজটা শ্রোতাদের শোনাতে চেয়েছি। গানটি পপ জনরার, সঙ্গে কাওয়ালির ভাবটা আছে।’
সানজানা বলেন, ‘মুজার প্রথম গান প্রকাশের সময় থেকেই আমরা পরিচিত। মাইয়া গান তৈরির শুরুটা সিনেমার দৃশ্যের মতোই। হঠাৎ কেউ অন্ধকার স্টুডিওর দরজা খুলে বের হলেন, আমাদের শুভেচ্ছা বিনিময় হলো, তারপরই আমরা গানটি নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছি।’
মাইয়া গানের কোরিওগ্রাফি করেছেন হৃদি শেখ। ২০১৮ সালে মুজার প্রথম গানের কোরিওগ্রাফি করেছিলেন তিনি। সাত বছর পর আবার একসঙ্গে কাজ করলেন তাঁরা। হৃদি শেখ বলেন, ‘যেহেতু বিয়ের মৌসুমের গান, তাই পরিকল্পনাটাও ওই রকমভাবে করেছি। এখানে শুধু নৃত্যের মুদ্রাগুলোই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং সেট ডিজাইন, পোশাক, আলো, নৃত্যশিল্পীর সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাই সবকিছুর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।’ গানটি প্রকাশ করা হয়েছে মুজার ইউটিউব চ্যানেলে।
প্রকাশ পেল যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী সংগীতশিল্পী মুজার নতুন গান। ‘মাইয়া’ শিরোনামের গানটিতে মুজার সঙ্গে গেয়েছেন লন্ডনপ্রবাসী শিল্পী সানজানা। ‘মাইয়ার কথা আমার এত ভালো লাগিল/ পোলা আমার কথা শুইনা প্রেম জাগিল’—এমন কথার গানটি যৌথভাবে লিখেছেন বাঁধন ও মুজা। সংগীত আয়োজন করেছেন মুজা।
মুজা জানান, গানের কথায় একজন নারীর সৌন্দর্যের চেয়ে ব্যক্তিত্বকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা রয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমরা সাধারণত কারও সৌন্দর্যে আবিষ্ট হই। কথা বলার পর সেই ভালো লাগা আরও বেড়ে যেতে পারে ব্যক্তিত্বের কারণে। সেটাই গানের কথায় রাখতে চেয়েছি আমরা।’
মাইয়া গানের নির্মাণ প্রসঙ্গে মুজা বলেন, ‘বিভিন্ন উৎসব, বিশেষ করে বিয়ের মৌসুমের কথা চিন্তা করেই গানটি করা। এটি আমার কাছে খুবই স্পেশাল, কারণ গানটিতে আমার কণ্ঠে কোনো প্রতিধ্বনি বা রিভার্ব ইফেক্ট ব্যবহার করা হয়নি। নতুন আওয়াজটা শ্রোতাদের শোনাতে চেয়েছি। গানটি পপ জনরার, সঙ্গে কাওয়ালির ভাবটা আছে।’
সানজানা বলেন, ‘মুজার প্রথম গান প্রকাশের সময় থেকেই আমরা পরিচিত। মাইয়া গান তৈরির শুরুটা সিনেমার দৃশ্যের মতোই। হঠাৎ কেউ অন্ধকার স্টুডিওর দরজা খুলে বের হলেন, আমাদের শুভেচ্ছা বিনিময় হলো, তারপরই আমরা গানটি নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছি।’
মাইয়া গানের কোরিওগ্রাফি করেছেন হৃদি শেখ। ২০১৮ সালে মুজার প্রথম গানের কোরিওগ্রাফি করেছিলেন তিনি। সাত বছর পর আবার একসঙ্গে কাজ করলেন তাঁরা। হৃদি শেখ বলেন, ‘যেহেতু বিয়ের মৌসুমের গান, তাই পরিকল্পনাটাও ওই রকমভাবে করেছি। এখানে শুধু নৃত্যের মুদ্রাগুলোই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং সেট ডিজাইন, পোশাক, আলো, নৃত্যশিল্পীর সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাই সবকিছুর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।’ গানটি প্রকাশ করা হয়েছে মুজার ইউটিউব চ্যানেলে।
ঈদ মানেই শাকিব খানের সিনেমা। প্রতি ঈদেই নতুন সিনেমা নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির হন এই নায়ক। আগামী বছরও এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। কয়েক মাস আগেই শাকিব খানের আগামী রোজার ঈদের সিনেমার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ নামের সিনেমাটি বানাবেন আবু হায়াত মাহমুদ। এবার জানা গেল শাকিবের কোরবানির২ ঘণ্টা আগে
আজ কথাসাহিত্যিক ও নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদের ৭৭তম জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে আয়োজন করা হয়েছে নানা অনুষ্ঠান। পাশাপাশি হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তথ্যচিত্র, স্টার সিনেপ্লেক্সে চলছে সিনেমা।৩ ঘণ্টা আগে
একটি অনলাইন ফ্যাশন হাউস থেকে শাড়ি নিয়ে প্রচার না করার অভিযোগে চলতি মাসের শুরুতে তানজিন তিশার নামে মামলা করেছে ফ্যাশন হাউস অ্যাপোনিয়া। এবার শাড়ি নিয়ে ফেরত না দেওয়ার পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার নতুন অভিযোগ উঠল তিশার বিরুদ্ধে।১৩ ঘণ্টা আগে
সৌদি আরবের রিয়াদ শহরে ষষ্ঠবারের মতো শুরু হয়েছে রিয়াদ সিজন। গত ১০ অক্টোবর শুরু হওয়া এই আয়োজনে অংশ নিচ্ছে ১৪টি দেশ। প্রতিটি দেশের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে বিশেষ কয়েকটি দিন। ওই দিনগুলোয় নির্দিষ্ট দেশ তাদের সংগীত, নৃত্য, ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও খাবার উপস্থাপন করবে।১ দিন আগে
বিনোদন ডেস্ক
আজ কথাসাহিত্যিক ও নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদের ৭৭তম জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে আয়োজন করা হয়েছে নানা অনুষ্ঠান। পাশাপাশি হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তথ্যচিত্র, স্টার সিনেপ্লেক্সে চলছে সিনেমা।
সিক্রেট রেসিপি হুমায়ূন আহমেদ
হোয়াট দ্য স্টোরি নামের একটি সোশ্যাল মিডিয়া পেজ থেকে প্রকাশিত হয়েছে হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে ১০ মিনিটের তথ্যচিত্র। নাম দেওয়া হয়েছে ‘সিক্রেট রেসিপি হুমায়ূন আহমেদ’। এতে হুমায়ূন আহমেদের লেখা, তাঁর সৃষ্ট চরিত্র আর গল্প বলার ধরন নিয়ে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআইয়ের সহযোগিতায় তৈরি তথ্যচিত্রটিতে দেখা গেছে হুমায়ূন আহমেদের নানা বয়সের ভিডিওচিত্র। হোয়াট দ্য স্টোরি বলছে, এটা ১০ মিনিটের ছোট্ট গল্প। ১০ মিনিটের ছোট্ট ফিল্ম। ১০ মিনিটে হুমায়ূন আহমেদকে বোঝার চেষ্টা। ১০ মিনিটের হুমায়ূন আহমেদ হওয়ার কোর্স। গল্প রচনার পাশাপাশি তথ্যচিত্রটির নির্দেশনা দিয়েছেন আশীফ এন্তাজ রবি, স্কেচ করেছেন শাকিব মুহাম্মদ আসাদ আল-দীন, গবেষণা করেছেন নুহিয়াতুল ইসলাম লাবিব। তথ্যচিত্রটি প্রকাশিত হয়েছে গতকাল ১২ নভেম্বর।
চ্যানেল আইয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠান
হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন উপলক্ষে প্রতিবারের মতো এবারও চ্যানেল আইয়ের পর্দাজুড়ে থাকছে নানা আয়োজন। আজ সকালে ‘গান দিয়ে শুরু’ অনুষ্ঠানে মুগ্ধ, অনন্যা আচার্য ও প্রান্তি গাইবেন হুমায়ূন আহমেদ পরিচালিত সিনেমার গান। অন্যপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত হুমায়ূন আহমেদের বই নিয়ে চ্যানেল আই প্রাঙ্গণে বেলা ১১টা থেকে চলবে দিনব্যাপী বইমেলা। দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে তারকাকথনের বিশেষ আয়োজনে থাকবেন অভিনেতা ও আবৃত্তিশিল্পী জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়। হুমায়ূন আহমেদের নাটক ও সিনেমায় অভিনয়ের অভিজ্ঞতা জানাবেন তিনি। বেলা ৩টা ৫ মিনিটে প্রচারিত হবে হুমায়ূন আহমেদ পরিচালিত সিনেমা ‘নয় নম্বর বিপদ সংকেত’।
দুরন্ত টিভিতে ‘বোতল ভূত’
দুরন্ত টিভিতে আজ রাত ১০টায় প্রচারিত হবে হুমায়ূন আহমেদের গল্প অবলম্বনে শিশুতোষ সিনেমা ‘বোতল ভূত’। হুমায়ূন নামের এক দুষ্টু ছেলে এই গল্পের কেন্দ্রবিন্দু। সে ছাত্র হিসেবে ভালো নয়। তার ক্লাসের বন্ধু মুনির একদিন বোতলে ভরা এক ভূত উপহার দেয় তাকে। যেই ভূত দেখতে অবিকল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মামুনুর রশীদ, ঝুনা চৌধুরী, আজাদ আবুল কালাম, আব্দুল্লাহ রানা, খলিলুর রহমান কাদেরী, ঋত, জয়েত, নীল, জারিফ, অনিন্দ্য, নির্জন, আনন প্রমুখ।
ডা. এজাজের স্মৃতিতে হুমায়ূন
হুমায়ূন আহমেদের হাত ধরে পরিচিতি পেয়েছেন অনেক অভিনয়শিল্পী। তাঁদের মধ্যে ডা. এজাজুল ইসলাম অন্যতম। হুমায়ূন আহমেদের অসংখ্য কাজে দেখা গেছে অভিনেতাকে। কাজ করার সুবাদে হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে বিচিত্র অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। রয়েছে আনন্দ-বেদনার স্মৃতি। লেখক কিংবা নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদের বাইরে একজন মানুষ হিসেবেও তাঁকে কাছ থেকে দেখেছেন। প্রিয় এই মানুষটির জন্মদিনে মাছরাঙা টেলিভিশনের ‘রাঙা সকাল’ অনুষ্ঠানে সেইসব স্মৃতিকথা বলেছেন ডা. এজাজ। হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়, প্রথম ও শেষ কাজ, শুটিংয়ে মজার ঘটনা, আড্ডা, গল্প, শেষ দেখা এবং তাঁর শূন্যতা নিয়ে বলেছেন এই অভিনেতা। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে আজ সকাল ৭টায়।
স্টার সিনেপ্লেক্সে সিনেমা
হুমায়ূন আহমেদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ৭ থেকে ১৩ নভেম্বর ‘হুমায়ূন আহমেদ সপ্তাহ’ উদ্যাপন করছে স্টার সিনেপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ। সপ্তাহজুড়ে প্রদর্শিত হচ্ছে হুমায়ূন আহমেদের গল্পে নির্মিত চারটি সিনেমা। আগামী সপ্তাহেও স্টার সিনেপ্লেক্সে দেখা যাবে দুটি সিনেমা ‘দারুচিনি দ্বীপ’ ও ‘আমার আছে জল’। দারুচিনি দ্বীপ পরিচালনা করেছেন তৌকীর আহমেদ, আমার আছে জল বানিয়েছেন হুমায়ূন আহমেদ। সিনেমাগুলো দেখা যাবে ঢাকার বসুন্ধরা সিটি মল ও চট্টগ্রামের বালি আর্কেড শাখায়।
শিল্পকলায় স্থগিত হুমায়ূন উৎসব
গত মাসে সোশ্যাল মিডিয়ায় সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী জানিয়েছিলেন ১৩ নভেম্বর শিল্পকলা একাডেমিতে ‘সেলিব্রেটিং বাংলাদেশি লেজেন্ডস’ সিরিজে আয়োজন করা হবে ‘হুমায়ূন উৎসব’। যেখানে গান হবে, সিনেমা দেখানো হবে, আলোচনা হবে। শিল্পকলা একাডেমির ফেসবুক পেজে গত ৩০ অক্টোবর জানানো হয়, হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন উপলক্ষে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় সেলিব্রেটিং বাংলাদেশি লিজেন্ডস সিরিজ কর্মসূচির আওতায় আয়োজিত হচ্ছে হুমায়ূন উৎসব। ওই পোস্টে হুমায়ূন ভক্তদের কাছে প্রিয় লেখক ও নির্মাতাকে নিয়ে লেখা পাঠানোর আহ্বান করা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে না হুমায়ূন উৎসব। শিল্পকলা একাডেমির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে কর্তৃপক্ষ জানায়, অনিবার্য কারণবশত আয়োজনটি স্থগিত করা হয়েছে। নতুন তারিখ পরে জানিয়ে দেওয়া হবে।
আজ কথাসাহিত্যিক ও নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদের ৭৭তম জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে আয়োজন করা হয়েছে নানা অনুষ্ঠান। পাশাপাশি হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তথ্যচিত্র, স্টার সিনেপ্লেক্সে চলছে সিনেমা।
সিক্রেট রেসিপি হুমায়ূন আহমেদ
হোয়াট দ্য স্টোরি নামের একটি সোশ্যাল মিডিয়া পেজ থেকে প্রকাশিত হয়েছে হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে ১০ মিনিটের তথ্যচিত্র। নাম দেওয়া হয়েছে ‘সিক্রেট রেসিপি হুমায়ূন আহমেদ’। এতে হুমায়ূন আহমেদের লেখা, তাঁর সৃষ্ট চরিত্র আর গল্প বলার ধরন নিয়ে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআইয়ের সহযোগিতায় তৈরি তথ্যচিত্রটিতে দেখা গেছে হুমায়ূন আহমেদের নানা বয়সের ভিডিওচিত্র। হোয়াট দ্য স্টোরি বলছে, এটা ১০ মিনিটের ছোট্ট গল্প। ১০ মিনিটের ছোট্ট ফিল্ম। ১০ মিনিটে হুমায়ূন আহমেদকে বোঝার চেষ্টা। ১০ মিনিটের হুমায়ূন আহমেদ হওয়ার কোর্স। গল্প রচনার পাশাপাশি তথ্যচিত্রটির নির্দেশনা দিয়েছেন আশীফ এন্তাজ রবি, স্কেচ করেছেন শাকিব মুহাম্মদ আসাদ আল-দীন, গবেষণা করেছেন নুহিয়াতুল ইসলাম লাবিব। তথ্যচিত্রটি প্রকাশিত হয়েছে গতকাল ১২ নভেম্বর।
চ্যানেল আইয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠান
হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন উপলক্ষে প্রতিবারের মতো এবারও চ্যানেল আইয়ের পর্দাজুড়ে থাকছে নানা আয়োজন। আজ সকালে ‘গান দিয়ে শুরু’ অনুষ্ঠানে মুগ্ধ, অনন্যা আচার্য ও প্রান্তি গাইবেন হুমায়ূন আহমেদ পরিচালিত সিনেমার গান। অন্যপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত হুমায়ূন আহমেদের বই নিয়ে চ্যানেল আই প্রাঙ্গণে বেলা ১১টা থেকে চলবে দিনব্যাপী বইমেলা। দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে তারকাকথনের বিশেষ আয়োজনে থাকবেন অভিনেতা ও আবৃত্তিশিল্পী জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়। হুমায়ূন আহমেদের নাটক ও সিনেমায় অভিনয়ের অভিজ্ঞতা জানাবেন তিনি। বেলা ৩টা ৫ মিনিটে প্রচারিত হবে হুমায়ূন আহমেদ পরিচালিত সিনেমা ‘নয় নম্বর বিপদ সংকেত’।
দুরন্ত টিভিতে ‘বোতল ভূত’
দুরন্ত টিভিতে আজ রাত ১০টায় প্রচারিত হবে হুমায়ূন আহমেদের গল্প অবলম্বনে শিশুতোষ সিনেমা ‘বোতল ভূত’। হুমায়ূন নামের এক দুষ্টু ছেলে এই গল্পের কেন্দ্রবিন্দু। সে ছাত্র হিসেবে ভালো নয়। তার ক্লাসের বন্ধু মুনির একদিন বোতলে ভরা এক ভূত উপহার দেয় তাকে। যেই ভূত দেখতে অবিকল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মামুনুর রশীদ, ঝুনা চৌধুরী, আজাদ আবুল কালাম, আব্দুল্লাহ রানা, খলিলুর রহমান কাদেরী, ঋত, জয়েত, নীল, জারিফ, অনিন্দ্য, নির্জন, আনন প্রমুখ।
ডা. এজাজের স্মৃতিতে হুমায়ূন
হুমায়ূন আহমেদের হাত ধরে পরিচিতি পেয়েছেন অনেক অভিনয়শিল্পী। তাঁদের মধ্যে ডা. এজাজুল ইসলাম অন্যতম। হুমায়ূন আহমেদের অসংখ্য কাজে দেখা গেছে অভিনেতাকে। কাজ করার সুবাদে হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে বিচিত্র অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। রয়েছে আনন্দ-বেদনার স্মৃতি। লেখক কিংবা নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদের বাইরে একজন মানুষ হিসেবেও তাঁকে কাছ থেকে দেখেছেন। প্রিয় এই মানুষটির জন্মদিনে মাছরাঙা টেলিভিশনের ‘রাঙা সকাল’ অনুষ্ঠানে সেইসব স্মৃতিকথা বলেছেন ডা. এজাজ। হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়, প্রথম ও শেষ কাজ, শুটিংয়ে মজার ঘটনা, আড্ডা, গল্প, শেষ দেখা এবং তাঁর শূন্যতা নিয়ে বলেছেন এই অভিনেতা। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে আজ সকাল ৭টায়।
স্টার সিনেপ্লেক্সে সিনেমা
হুমায়ূন আহমেদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ৭ থেকে ১৩ নভেম্বর ‘হুমায়ূন আহমেদ সপ্তাহ’ উদ্যাপন করছে স্টার সিনেপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ। সপ্তাহজুড়ে প্রদর্শিত হচ্ছে হুমায়ূন আহমেদের গল্পে নির্মিত চারটি সিনেমা। আগামী সপ্তাহেও স্টার সিনেপ্লেক্সে দেখা যাবে দুটি সিনেমা ‘দারুচিনি দ্বীপ’ ও ‘আমার আছে জল’। দারুচিনি দ্বীপ পরিচালনা করেছেন তৌকীর আহমেদ, আমার আছে জল বানিয়েছেন হুমায়ূন আহমেদ। সিনেমাগুলো দেখা যাবে ঢাকার বসুন্ধরা সিটি মল ও চট্টগ্রামের বালি আর্কেড শাখায়।
শিল্পকলায় স্থগিত হুমায়ূন উৎসব
গত মাসে সোশ্যাল মিডিয়ায় সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী জানিয়েছিলেন ১৩ নভেম্বর শিল্পকলা একাডেমিতে ‘সেলিব্রেটিং বাংলাদেশি লেজেন্ডস’ সিরিজে আয়োজন করা হবে ‘হুমায়ূন উৎসব’। যেখানে গান হবে, সিনেমা দেখানো হবে, আলোচনা হবে। শিল্পকলা একাডেমির ফেসবুক পেজে গত ৩০ অক্টোবর জানানো হয়, হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন উপলক্ষে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় সেলিব্রেটিং বাংলাদেশি লিজেন্ডস সিরিজ কর্মসূচির আওতায় আয়োজিত হচ্ছে হুমায়ূন উৎসব। ওই পোস্টে হুমায়ূন ভক্তদের কাছে প্রিয় লেখক ও নির্মাতাকে নিয়ে লেখা পাঠানোর আহ্বান করা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে না হুমায়ূন উৎসব। শিল্পকলা একাডেমির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে কর্তৃপক্ষ জানায়, অনিবার্য কারণবশত আয়োজনটি স্থগিত করা হয়েছে। নতুন তারিখ পরে জানিয়ে দেওয়া হবে।
ঈদ মানেই শাকিব খানের সিনেমা। প্রতি ঈদেই নতুন সিনেমা নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির হন এই নায়ক। আগামী বছরও এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। কয়েক মাস আগেই শাকিব খানের আগামী রোজার ঈদের সিনেমার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ নামের সিনেমাটি বানাবেন আবু হায়াত মাহমুদ। এবার জানা গেল শাকিবের কোরবানির২ ঘণ্টা আগে
প্রকাশ পেল যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী সংগীতশিল্পী মুজার নতুন গান। ‘মাইয়া’ শিরোনামের গানটিতে মুজার সঙ্গে গেয়েছেন লন্ডনপ্রবাসী শিল্পী সানজানা। ‘মাইয়ার কথা আমার এত ভালো লাগিল/ পোলা আমার কথা শুইনা প্রেম জাগিল’—এমন কথার গানটি যৌথভাবে লিখেছেন বাঁধন ও মুজা। সংগীত আয়োজন করেছেন মুজা।৩ ঘণ্টা আগে
একটি অনলাইন ফ্যাশন হাউস থেকে শাড়ি নিয়ে প্রচার না করার অভিযোগে চলতি মাসের শুরুতে তানজিন তিশার নামে মামলা করেছে ফ্যাশন হাউস অ্যাপোনিয়া। এবার শাড়ি নিয়ে ফেরত না দেওয়ার পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার নতুন অভিযোগ উঠল তিশার বিরুদ্ধে।১৩ ঘণ্টা আগে
সৌদি আরবের রিয়াদ শহরে ষষ্ঠবারের মতো শুরু হয়েছে রিয়াদ সিজন। গত ১০ অক্টোবর শুরু হওয়া এই আয়োজনে অংশ নিচ্ছে ১৪টি দেশ। প্রতিটি দেশের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে বিশেষ কয়েকটি দিন। ওই দিনগুলোয় নির্দিষ্ট দেশ তাদের সংগীত, নৃত্য, ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও খাবার উপস্থাপন করবে।১ দিন আগে
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
একদিকে প্রথম সিনেমার শুটিং, অন্যদিকে একের পর এক প্রতারণার অভিযোগ—সব মিলিয়ে আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রে অভিনেত্রী তানজিন তিশা। তাঁর বিরুদ্ধে একটি অনলাইন ফ্যাশন হাউস থেকে শাড়ি নিয়ে প্রচার না করার অভিযোগ ওঠে গত মাসে। তবে অভিনেত্রীর দাবি, সেই শাড়ি উপহার হিসেবে পেয়েছেন তিনি। এ মাসের শুরুতে তিশার নামে মামলা করেছে ওই অনলাইনভিত্তিক ফ্যাশন হাউস অ্যাপোনিয়া। এবার শাড়ি নিয়ে ফেরত না দেওয়ার পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার নতুন অভিযোগ উঠল তিশার বিরুদ্ধে।
আজ রাজধানীর গুলশান থানায় প্রতারণা ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে তিশার বিরুদ্ধে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন সানায়া কুটিয়র ফ্যাশন হাউসের কর্ণধার ও ফ্যাশন ডিজাইনার আয়েশাহ আনুম ফায়যাহ সানায়া চৌধুরী। জিডিতে এই উদ্যোক্তা উল্লেখ করেন, ২০২৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর তাঁর কাছ থেকে ৭৫ হাজার টাকা দামের একটি শাড়ি অনুষ্ঠানে পরার জন্য নেন তানজিন তিশা। শাড়িটি পরা শেষে পরের দিন ফেরত দেওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত তিনি শাড়িটি ফেরত দেননি। ১৫ ডিসেম্বর তিশার ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে শাড়িটি ফেরত চাইলে ১৭ ডিসেম্বর তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজসহ প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেন তিশা। এমনকি ডিবির মাধ্যমে হেনস্তা করবেন বলেও হুমকি দেন। এরপর এ বছরের ১৩ মার্চ এবং ১৮ মে এই উদ্যোক্তাকে তিশা জানান, তিনি শাড়ি ফেরত দেবেন না। সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে তিশার বিরুদ্ধে একটি শাড়িবিষয়ক মামলার কথা জেনে ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে আবারও শাড়িটি ফেরত দেওয়ার অনুরোধ করেন এই উদ্যোক্তা। কিন্তু তিশা এবারও মামলার হুমকিসহ সম্মানহানি ও সমাজে হেয় করে ভাইরাল করার হুমকি দেন বলে জিডিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া তিশার সঙ্গে কথোপকথনের রেকর্ড ও মেসেঞ্জারের স্ক্রিনশট তুলে রাখা আছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তা সানায়া।
সানায়া বলেন, ‘তিশা আগেও আমার কাছ থেকে পোশাক নিয়েছেন, তবে ফেরত পেতে সব সময় অনেক অনুরোধ করতে হয়েছে। এবার ৭৫ হাজার টাকার একটি শাড়ি নিয়ে আর ফেরত দিচ্ছেন না; বরং উল্টো হুমকি দিচ্ছেন। এখন নিজের নিরাপত্তা নিয়ে আমি শঙ্কিত।’
এ বিষয়ে গণমাধ্যমে তিশা জানান, একটি চক্র ইচ্ছা করে তাঁর বিরুদ্ধে এসব করছে। সবকিছু জেনে বিস্তারিত কথা বলবেন তিনি।
নারী উদ্যোক্তাদের অভিযোগে তিশা যখন সমালোচিত, সেই সময়ে অভিনেত্রী ব্যস্ত তাঁর প্রথম সিনেমার শুটিংয়ে। সাকিব ফাহাদের পরিচালনায় ‘সোলজার’ নামের সিনেমায় তিশার বিপরীতে আছেন শাকিব খান।
একদিকে প্রথম সিনেমার শুটিং, অন্যদিকে একের পর এক প্রতারণার অভিযোগ—সব মিলিয়ে আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রে অভিনেত্রী তানজিন তিশা। তাঁর বিরুদ্ধে একটি অনলাইন ফ্যাশন হাউস থেকে শাড়ি নিয়ে প্রচার না করার অভিযোগ ওঠে গত মাসে। তবে অভিনেত্রীর দাবি, সেই শাড়ি উপহার হিসেবে পেয়েছেন তিনি। এ মাসের শুরুতে তিশার নামে মামলা করেছে ওই অনলাইনভিত্তিক ফ্যাশন হাউস অ্যাপোনিয়া। এবার শাড়ি নিয়ে ফেরত না দেওয়ার পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার নতুন অভিযোগ উঠল তিশার বিরুদ্ধে।
আজ রাজধানীর গুলশান থানায় প্রতারণা ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে তিশার বিরুদ্ধে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন সানায়া কুটিয়র ফ্যাশন হাউসের কর্ণধার ও ফ্যাশন ডিজাইনার আয়েশাহ আনুম ফায়যাহ সানায়া চৌধুরী। জিডিতে এই উদ্যোক্তা উল্লেখ করেন, ২০২৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর তাঁর কাছ থেকে ৭৫ হাজার টাকা দামের একটি শাড়ি অনুষ্ঠানে পরার জন্য নেন তানজিন তিশা। শাড়িটি পরা শেষে পরের দিন ফেরত দেওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত তিনি শাড়িটি ফেরত দেননি। ১৫ ডিসেম্বর তিশার ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে শাড়িটি ফেরত চাইলে ১৭ ডিসেম্বর তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজসহ প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেন তিশা। এমনকি ডিবির মাধ্যমে হেনস্তা করবেন বলেও হুমকি দেন। এরপর এ বছরের ১৩ মার্চ এবং ১৮ মে এই উদ্যোক্তাকে তিশা জানান, তিনি শাড়ি ফেরত দেবেন না। সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে তিশার বিরুদ্ধে একটি শাড়িবিষয়ক মামলার কথা জেনে ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে আবারও শাড়িটি ফেরত দেওয়ার অনুরোধ করেন এই উদ্যোক্তা। কিন্তু তিশা এবারও মামলার হুমকিসহ সম্মানহানি ও সমাজে হেয় করে ভাইরাল করার হুমকি দেন বলে জিডিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া তিশার সঙ্গে কথোপকথনের রেকর্ড ও মেসেঞ্জারের স্ক্রিনশট তুলে রাখা আছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তা সানায়া।
সানায়া বলেন, ‘তিশা আগেও আমার কাছ থেকে পোশাক নিয়েছেন, তবে ফেরত পেতে সব সময় অনেক অনুরোধ করতে হয়েছে। এবার ৭৫ হাজার টাকার একটি শাড়ি নিয়ে আর ফেরত দিচ্ছেন না; বরং উল্টো হুমকি দিচ্ছেন। এখন নিজের নিরাপত্তা নিয়ে আমি শঙ্কিত।’
এ বিষয়ে গণমাধ্যমে তিশা জানান, একটি চক্র ইচ্ছা করে তাঁর বিরুদ্ধে এসব করছে। সবকিছু জেনে বিস্তারিত কথা বলবেন তিনি।
নারী উদ্যোক্তাদের অভিযোগে তিশা যখন সমালোচিত, সেই সময়ে অভিনেত্রী ব্যস্ত তাঁর প্রথম সিনেমার শুটিংয়ে। সাকিব ফাহাদের পরিচালনায় ‘সোলজার’ নামের সিনেমায় তিশার বিপরীতে আছেন শাকিব খান।
ঈদ মানেই শাকিব খানের সিনেমা। প্রতি ঈদেই নতুন সিনেমা নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির হন এই নায়ক। আগামী বছরও এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। কয়েক মাস আগেই শাকিব খানের আগামী রোজার ঈদের সিনেমার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ নামের সিনেমাটি বানাবেন আবু হায়াত মাহমুদ। এবার জানা গেল শাকিবের কোরবানির২ ঘণ্টা আগে
প্রকাশ পেল যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী সংগীতশিল্পী মুজার নতুন গান। ‘মাইয়া’ শিরোনামের গানটিতে মুজার সঙ্গে গেয়েছেন লন্ডনপ্রবাসী শিল্পী সানজানা। ‘মাইয়ার কথা আমার এত ভালো লাগিল/ পোলা আমার কথা শুইনা প্রেম জাগিল’—এমন কথার গানটি যৌথভাবে লিখেছেন বাঁধন ও মুজা। সংগীত আয়োজন করেছেন মুজা।৩ ঘণ্টা আগে
আজ কথাসাহিত্যিক ও নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদের ৭৭তম জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে আয়োজন করা হয়েছে নানা অনুষ্ঠান। পাশাপাশি হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তথ্যচিত্র, স্টার সিনেপ্লেক্সে চলছে সিনেমা।৩ ঘণ্টা আগে
সৌদি আরবের রিয়াদ শহরে ষষ্ঠবারের মতো শুরু হয়েছে রিয়াদ সিজন। গত ১০ অক্টোবর শুরু হওয়া এই আয়োজনে অংশ নিচ্ছে ১৪টি দেশ। প্রতিটি দেশের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে বিশেষ কয়েকটি দিন। ওই দিনগুলোয় নির্দিষ্ট দেশ তাদের সংগীত, নৃত্য, ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও খাবার উপস্থাপন করবে।১ দিন আগে
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
সৌদি আরবের রিয়াদ শহরে ষষ্ঠবারের মতো শুরু হয়েছে রিয়াদ সিজন। গত ১০ অক্টোবর শুরু হওয়া এই আয়োজনে অংশ নিচ্ছে ১৪টি দেশ। প্রতিটি দেশের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে বিশেষ কয়েকটি দিন। ওই দিনগুলোয় নির্দিষ্ট দেশ তাদের সংগীত, নৃত্য, ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও খাবার উপস্থাপন করবে। গতকাল শুরু হয়েছে বাংলাদেশ পর্ব। ‘বাংলাদেশ কালচার’ শিরোনামে এই আয়োজন চলবে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত।
গত বছর রিয়াদ সিজনের কনসার্টে প্রথম অংশ নিয়েছিলেন ব্যান্ড তারকা নগর বাউল জেমস। শুধু রিয়াদ নয়, দেশটির বিভিন্ন শহরে থাকা বাংলাদেশিরা ভিড় করেছিলেন প্রিয় শিল্পীর কনসার্ট উপভোগ করতে। জেমস ছাড়া পারফর্ম করেছেন হাবিব ওয়াহিদ, পড়শিসহ অনেকে। এবারও থাকছে বাংলাদেশের জনপ্রিয় তারকাদের উপস্থিতি। অংশগ্রহণ করছেন সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর, মনির খান, বেলাল খান, আকাশ মাহমুদ, ইশরাত জাহান জুঁই, পুষ্পিতা মিত্র, হুমায়রা ইশিকা, ডিজে তুরিন, অভিনেত্রী প্রার্থনা ফারদিন দীঘিসহ অনেকে।
গতকাল প্রথম দিনে রিয়াদের আল সুওয়াইদি পার্কে গান শোনান আকাশ মাহমুদ, মুহাম্মদ ইমরান, হুমায়রা ঈশিকা ও ডিজে তুরিন এমএনআর। আজ গান শোনাবেন বেলাল খান, পুষ্পিতা মিত্র, ইশরাত জাহান জুঁই এবং ডিজে তুরিন এমএনআর।
১৩ নভেম্বরও মঞ্চে থাকবেন বেলাল খান, মুহাম্মদ ইমরান, হুমায়রা ঈশিকা ও ডিজে তুরিন এমএনআর। ওই দিনের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে গাইবেন মনির খান।
শেষ দিনের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে গান শোনাবেন আসিফ আকবর। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় দুই মাসের সংগীত সফর করে এসেছেন তিনি। এবার সৌদি আরবে মুগ্ধতা ছড়াবেন। শেষ দিনের আয়োজনে আরও গাইবেন আকাশ মাহমুদ, ডিজে তুরিন এমএনআর, পুষ্পিতা মিত্র ও ইশরাত জাহান জুঁই। এই আয়োজনে বিশেষ পারফর্মে অংশ নেবেন বলে নিশ্চিত করেছেন অভিনেত্রী দীঘি। তবে তিনি কোন ইভেন্টে পারফর্ম করবেন, তা জানা যায়নি।
১১ থেকে ১৪ নভেম্বর বাংলাদেশ কালচার পর্বে সংগীত ছাড়া তুলে ধরা হবে বাংলাদেশের নানা ঐতিহ্য। থাকছে নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র, পোশাক, খাবারসহ নানা শিল্প ও সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী।
২০১৯ সাল থেকে সৌদি সরকার নিয়মিত আয়োজন করে আসছে ‘রিয়াদ সিজন’। বিনোদন, সংস্কৃতি, খেলাসহ নানা আয়োজনে অংশ নিতে প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে রিয়াদে একত্র হন বিনোদনপ্রেমীরা।
সৌদি আরবের রিয়াদ শহরে ষষ্ঠবারের মতো শুরু হয়েছে রিয়াদ সিজন। গত ১০ অক্টোবর শুরু হওয়া এই আয়োজনে অংশ নিচ্ছে ১৪টি দেশ। প্রতিটি দেশের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে বিশেষ কয়েকটি দিন। ওই দিনগুলোয় নির্দিষ্ট দেশ তাদের সংগীত, নৃত্য, ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও খাবার উপস্থাপন করবে। গতকাল শুরু হয়েছে বাংলাদেশ পর্ব। ‘বাংলাদেশ কালচার’ শিরোনামে এই আয়োজন চলবে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত।
গত বছর রিয়াদ সিজনের কনসার্টে প্রথম অংশ নিয়েছিলেন ব্যান্ড তারকা নগর বাউল জেমস। শুধু রিয়াদ নয়, দেশটির বিভিন্ন শহরে থাকা বাংলাদেশিরা ভিড় করেছিলেন প্রিয় শিল্পীর কনসার্ট উপভোগ করতে। জেমস ছাড়া পারফর্ম করেছেন হাবিব ওয়াহিদ, পড়শিসহ অনেকে। এবারও থাকছে বাংলাদেশের জনপ্রিয় তারকাদের উপস্থিতি। অংশগ্রহণ করছেন সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর, মনির খান, বেলাল খান, আকাশ মাহমুদ, ইশরাত জাহান জুঁই, পুষ্পিতা মিত্র, হুমায়রা ইশিকা, ডিজে তুরিন, অভিনেত্রী প্রার্থনা ফারদিন দীঘিসহ অনেকে।
গতকাল প্রথম দিনে রিয়াদের আল সুওয়াইদি পার্কে গান শোনান আকাশ মাহমুদ, মুহাম্মদ ইমরান, হুমায়রা ঈশিকা ও ডিজে তুরিন এমএনআর। আজ গান শোনাবেন বেলাল খান, পুষ্পিতা মিত্র, ইশরাত জাহান জুঁই এবং ডিজে তুরিন এমএনআর।
১৩ নভেম্বরও মঞ্চে থাকবেন বেলাল খান, মুহাম্মদ ইমরান, হুমায়রা ঈশিকা ও ডিজে তুরিন এমএনআর। ওই দিনের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে গাইবেন মনির খান।
শেষ দিনের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে গান শোনাবেন আসিফ আকবর। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় দুই মাসের সংগীত সফর করে এসেছেন তিনি। এবার সৌদি আরবে মুগ্ধতা ছড়াবেন। শেষ দিনের আয়োজনে আরও গাইবেন আকাশ মাহমুদ, ডিজে তুরিন এমএনআর, পুষ্পিতা মিত্র ও ইশরাত জাহান জুঁই। এই আয়োজনে বিশেষ পারফর্মে অংশ নেবেন বলে নিশ্চিত করেছেন অভিনেত্রী দীঘি। তবে তিনি কোন ইভেন্টে পারফর্ম করবেন, তা জানা যায়নি।
১১ থেকে ১৪ নভেম্বর বাংলাদেশ কালচার পর্বে সংগীত ছাড়া তুলে ধরা হবে বাংলাদেশের নানা ঐতিহ্য। থাকছে নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র, পোশাক, খাবারসহ নানা শিল্প ও সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী।
২০১৯ সাল থেকে সৌদি সরকার নিয়মিত আয়োজন করে আসছে ‘রিয়াদ সিজন’। বিনোদন, সংস্কৃতি, খেলাসহ নানা আয়োজনে অংশ নিতে প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে রিয়াদে একত্র হন বিনোদনপ্রেমীরা।
ঈদ মানেই শাকিব খানের সিনেমা। প্রতি ঈদেই নতুন সিনেমা নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির হন এই নায়ক। আগামী বছরও এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। কয়েক মাস আগেই শাকিব খানের আগামী রোজার ঈদের সিনেমার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ নামের সিনেমাটি বানাবেন আবু হায়াত মাহমুদ। এবার জানা গেল শাকিবের কোরবানির২ ঘণ্টা আগে
প্রকাশ পেল যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী সংগীতশিল্পী মুজার নতুন গান। ‘মাইয়া’ শিরোনামের গানটিতে মুজার সঙ্গে গেয়েছেন লন্ডনপ্রবাসী শিল্পী সানজানা। ‘মাইয়ার কথা আমার এত ভালো লাগিল/ পোলা আমার কথা শুইনা প্রেম জাগিল’—এমন কথার গানটি যৌথভাবে লিখেছেন বাঁধন ও মুজা। সংগীত আয়োজন করেছেন মুজা।৩ ঘণ্টা আগে
আজ কথাসাহিত্যিক ও নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদের ৭৭তম জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে আয়োজন করা হয়েছে নানা অনুষ্ঠান। পাশাপাশি হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তথ্যচিত্র, স্টার সিনেপ্লেক্সে চলছে সিনেমা।৩ ঘণ্টা আগে
একটি অনলাইন ফ্যাশন হাউস থেকে শাড়ি নিয়ে প্রচার না করার অভিযোগে চলতি মাসের শুরুতে তানজিন তিশার নামে মামলা করেছে ফ্যাশন হাউস অ্যাপোনিয়া। এবার শাড়ি নিয়ে ফেরত না দেওয়ার পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার নতুন অভিযোগ উঠল তিশার বিরুদ্ধে।১৩ ঘণ্টা আগে