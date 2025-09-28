Ajker Patrika
পঙ্কজ ত্রিপাঠির পছন্দের ৪ সিনেমা ও সিরিজ

বিনোদন ডেস্ক
দর্শক হিসেবে আঞ্চলিক ভাষার গল্পই সবচেয়ে বেশি পছন্দ পঙ্কজ ত্রিপাঠির। গ্রামীণ জীবনযাপন আর সংকট যেসব গল্পে উঠে আসে, সেগুলো মন দিয়ে দেখেন। পঙ্কজ জানালেন নিজের পছন্দের সিনেমা ও সিরিজের কথা, এর মধ্যে একটি তাঁর অভিনীত সিরিজ।

পঞ্চায়েত

এই সময়ের অন্যতম আলোচিত ভারতীয় সিরিজ ‘পঞ্চায়েত’। গল্পের কেন্দ্রে আছে জিতেন্দ্র কুমার নামের এক যুবক। শহুরে পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা জিতেন্দ্র চাকরি পায় এক অজপাড়াগাঁয়ের পঞ্চায়েত অফিসে। অল্প দিনেই গ্রামের পরিবেশে হাঁপিয়ে ওঠে সে। তবে ধীরে ধীরে গ্রামীণ জীবন আর সেখানকার মানুষগুলোর মায়ায় জড়িয়ে যায়। প্রাইম ভিডিওর এ সিরিজের ৪টি সিজন তৈরি হয়েছে এখন পর্যন্ত। সিরিজটি নিয়ে পঙ্কজ ত্রিপাঠি বলেন, ‘যেভাবে গ্রামীণ জীবন তুলে আনা হয়েছে এতে, সেটা আমার খুব ভালো লেগেছে। কমেডির পাশাপাশি চরিত্রগুলো ভীষণ বাস্তব। তাদের আবেগ মন ছুঁয়ে যায়।’

ধুহিন এবং গমক ঘর

মৈথিলী ভাষায় নির্মিত দুটি সিনেমা ‘ধুহিন’ ও ‘গমক ঘর’। এ দুই সিনেমার পরিচালক আঁচল মিশ্রা। একটি বাড়িকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে গমক ঘর। দুই দশকে এ বাড়িকে ঘিরে যেসব ঘটনা ঘটে চলে, সেটাই সিনেমার গল্প। অন্যদিকে ধুহিন সিনেমায় উঠে এসেছে এক অভিনেতার গল্প। লকডাউনের ফলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া পরিবারের ছেলেটি তার স্বপ্নের পথ বেছে নিতে পারে না। পঙ্কজ ত্রিপাঠি বলেন, ‘আঞ্চলিক ভাষার সিনেমা আমার বরাবরই ভালো লাগে। আঁচল মিশ্রার তৈরি মৈথিলী ভাষার সিনেমা দুটি আমাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। খুব সাধারণ গল্প অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি।’

ক্রিমিনাল জাস্টিস

হটস্টারের আলোচিত সিরিজ ‘ক্রিমিনাল জাস্টিস’-এর ৪টি সিজন তৈরি হয়েছে এ পর্যন্ত। অপরাধ, পুলিশ, বিচারব্যবস্থা—সবকিছুর অন্দরের গল্প উঠে এসেছে এতে। অপরাধে অভিযুক্ত নায়কের মামলা লড়তে রাজি হয় এক আইনজীবী। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এ মামলায় জেতার কোনো সম্ভাবনা নেই তার। কিন্তু গল্পের ভেতরে আছে অন্য গল্প। এতে পঙ্কজ ত্রিপাঠি অভিনয় করেছেন সেই আইনজীবীর চরিত্রে। সিরিজটি নিয়ে পঙ্কজ বলেন, ‘গল্পই এ সিরিজের নায়ক। নিখুঁত চিত্রনাট্য আর চরিত্রায়ন। ক্রিমিনাল জাস্টিস আমার অভিনীত একমাত্র সিরিজ, যেটা আমার স্ত্রীর পছন্দ।’

