পঙ্কজ ত্রিপাঠির পছন্দের ৪ সিনেমা ও সিরিজ

বিনোদন ডেস্ক
দর্শক হিসেবে আঞ্চলিক ভাষার গল্পই সবচেয়ে বেশি পছন্দ পঙ্কজ ত্রিপাঠির। গ্রামীণ জীবনযাপন আর সংকট যেসব গল্পে উঠে আসে, সেগুলো মন দিয়ে দেখেন। পঙ্কজ জানালেন নিজের পছন্দের সিনেমা ও সিরিজের কথা, এর মধ্যে একটি তাঁর অভিনীত সিরিজ।
পঞ্চায়েত
এই সময়ের অন্যতম আলোচিত ভারতীয় সিরিজ ‘পঞ্চায়েত’। গল্পের কেন্দ্রে আছে জিতেন্দ্র কুমার নামের এক যুবক। শহুরে পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা জিতেন্দ্র চাকরি পায় এক অজপাড়াগাঁয়ের পঞ্চায়েত অফিসে। অল্প দিনেই গ্রামের পরিবেশে হাঁপিয়ে ওঠে সে। তবে ধীরে ধীরে গ্রামীণ জীবন আর সেখানকার মানুষগুলোর মায়ায় জড়িয়ে যায়। প্রাইম ভিডিওর এ সিরিজের ৪টি সিজন তৈরি হয়েছে এখন পর্যন্ত। সিরিজটি নিয়ে পঙ্কজ ত্রিপাঠি বলেন, ‘যেভাবে গ্রামীণ জীবন তুলে আনা হয়েছে এতে, সেটা আমার খুব ভালো লেগেছে। কমেডির পাশাপাশি চরিত্রগুলো ভীষণ বাস্তব। তাদের আবেগ মন ছুঁয়ে যায়।’
ধুহিন এবং গমক ঘর
মৈথিলী ভাষায় নির্মিত দুটি সিনেমা ‘ধুহিন’ ও ‘গমক ঘর’। এ দুই সিনেমার পরিচালক আঁচল মিশ্রা। একটি বাড়িকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে গমক ঘর। দুই দশকে এ বাড়িকে ঘিরে যেসব ঘটনা ঘটে চলে, সেটাই সিনেমার গল্প। অন্যদিকে ধুহিন সিনেমায় উঠে এসেছে এক অভিনেতার গল্প। লকডাউনের ফলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া পরিবারের ছেলেটি তার স্বপ্নের পথ বেছে নিতে পারে না। পঙ্কজ ত্রিপাঠি বলেন, ‘আঞ্চলিক ভাষার সিনেমা আমার বরাবরই ভালো লাগে। আঁচল মিশ্রার তৈরি মৈথিলী ভাষার সিনেমা দুটি আমাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। খুব সাধারণ গল্প অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি।’
ক্রিমিনাল জাস্টিস
হটস্টারের আলোচিত সিরিজ ‘ক্রিমিনাল জাস্টিস’-এর ৪টি সিজন তৈরি হয়েছে এ পর্যন্ত। অপরাধ, পুলিশ, বিচারব্যবস্থা—সবকিছুর অন্দরের গল্প উঠে এসেছে এতে। অপরাধে অভিযুক্ত নায়কের মামলা লড়তে রাজি হয় এক আইনজীবী। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এ মামলায় জেতার কোনো সম্ভাবনা নেই তার। কিন্তু গল্পের ভেতরে আছে অন্য গল্প। এতে পঙ্কজ ত্রিপাঠি অভিনয় করেছেন সেই আইনজীবীর চরিত্রে। সিরিজটি নিয়ে পঙ্কজ বলেন, ‘গল্পই এ সিরিজের নায়ক। নিখুঁত চিত্রনাট্য আর চরিত্রায়ন। ক্রিমিনাল জাস্টিস আমার অভিনীত একমাত্র সিরিজ, যেটা আমার স্ত্রীর পছন্দ।’
দর্শক হিসেবে আঞ্চলিক ভাষার গল্পই সবচেয়ে বেশি পছন্দ পঙ্কজ ত্রিপাঠির। গ্রামীণ জীবনযাপন আর সংকট যেসব গল্পে উঠে আসে, সেগুলো মন দিয়ে দেখেন। পঙ্কজ জানালেন নিজের পছন্দের সিনেমা ও সিরিজের কথা, এর মধ্যে একটি তাঁর অভিনীত সিরিজ।
পঞ্চায়েত
এই সময়ের অন্যতম আলোচিত ভারতীয় সিরিজ ‘পঞ্চায়েত’। গল্পের কেন্দ্রে আছে জিতেন্দ্র কুমার নামের এক যুবক। শহুরে পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা জিতেন্দ্র চাকরি পায় এক অজপাড়াগাঁয়ের পঞ্চায়েত অফিসে। অল্প দিনেই গ্রামের পরিবেশে হাঁপিয়ে ওঠে সে। তবে ধীরে ধীরে গ্রামীণ জীবন আর সেখানকার মানুষগুলোর মায়ায় জড়িয়ে যায়। প্রাইম ভিডিওর এ সিরিজের ৪টি সিজন তৈরি হয়েছে এখন পর্যন্ত। সিরিজটি নিয়ে পঙ্কজ ত্রিপাঠি বলেন, ‘যেভাবে গ্রামীণ জীবন তুলে আনা হয়েছে এতে, সেটা আমার খুব ভালো লেগেছে। কমেডির পাশাপাশি চরিত্রগুলো ভীষণ বাস্তব। তাদের আবেগ মন ছুঁয়ে যায়।’
ধুহিন এবং গমক ঘর
মৈথিলী ভাষায় নির্মিত দুটি সিনেমা ‘ধুহিন’ ও ‘গমক ঘর’। এ দুই সিনেমার পরিচালক আঁচল মিশ্রা। একটি বাড়িকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে গমক ঘর। দুই দশকে এ বাড়িকে ঘিরে যেসব ঘটনা ঘটে চলে, সেটাই সিনেমার গল্প। অন্যদিকে ধুহিন সিনেমায় উঠে এসেছে এক অভিনেতার গল্প। লকডাউনের ফলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া পরিবারের ছেলেটি তার স্বপ্নের পথ বেছে নিতে পারে না। পঙ্কজ ত্রিপাঠি বলেন, ‘আঞ্চলিক ভাষার সিনেমা আমার বরাবরই ভালো লাগে। আঁচল মিশ্রার তৈরি মৈথিলী ভাষার সিনেমা দুটি আমাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। খুব সাধারণ গল্প অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি।’
ক্রিমিনাল জাস্টিস
হটস্টারের আলোচিত সিরিজ ‘ক্রিমিনাল জাস্টিস’-এর ৪টি সিজন তৈরি হয়েছে এ পর্যন্ত। অপরাধ, পুলিশ, বিচারব্যবস্থা—সবকিছুর অন্দরের গল্প উঠে এসেছে এতে। অপরাধে অভিযুক্ত নায়কের মামলা লড়তে রাজি হয় এক আইনজীবী। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এ মামলায় জেতার কোনো সম্ভাবনা নেই তার। কিন্তু গল্পের ভেতরে আছে অন্য গল্প। এতে পঙ্কজ ত্রিপাঠি অভিনয় করেছেন সেই আইনজীবীর চরিত্রে। সিরিজটি নিয়ে পঙ্কজ বলেন, ‘গল্পই এ সিরিজের নায়ক। নিখুঁত চিত্রনাট্য আর চরিত্রায়ন। ক্রিমিনাল জাস্টিস আমার অভিনীত একমাত্র সিরিজ, যেটা আমার স্ত্রীর পছন্দ।’
এ বছরের ২ মে ঢাকার ইউনাইটেড কনভেনশনে আয়োজিত কনসার্টে পারফর্ম করার কথা ছিল পাকিস্তানের জনপ্রিয় ব্যান্ড জুনুন-এর ভোকাল আলী আজমতের। ‘আলী আজমত (দ্য ভয়েজ অব জুনুন) লাইভ ইন ঢাকা’ শিরোনামের ওই কনসার্টের আয়োজন করেছিল অ্যাসেন বাজ।২ মিনিট আগে
এ বছরের অন্যান্য চলচ্চিত্র উৎসবের মতো সান সেবাস্তিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ৭৩তম আসরেও গুরুত্ব পেল রাজনৈতিক প্রসঙ্গ। স্পেনে ১৯ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া উৎসবটি শেষ হয়েছে গতকাল। এতে প্রদর্শিত হয় অস্কারজয়ী অভিনেত্রী জেনিফার লরেন্সের নতুন সিনেমা ‘ডাই মাই লাভ’।২৩ মিনিট আগে
এ বছর অস্কারে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবে লিসা গাজী পরিচালিত ‘বাড়ির নাম শাহানা’। গতকাল বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজের তত্ত্বাবধানে গঠিত অস্কার বাংলাদেশ কমিটি এক সংবাদ সম্মেলনে বাড়ির নাম শাহানা চলচ্চিত্রকে অস্কারে পাঠানোর ঘোষণা দেয়।১৭ ঘণ্টা আগে
আট বছর আগে জোড়া সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হয়েছিল রুনা খানের। ২০১৭ সালের ১ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছিল তৌকীর আহমেদের ‘হালদা’ ও সাজেদুল আউয়ালের ‘ছিটকিনি’। তবে রুনা খান এর আগে অভিনয় করেন আরও দুটি সিনেমায়।১ দিন আগে