অর্জুন রামপালের পছন্দের ওয়েব সিরিজ

বিনোদন ডেস্ক
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

মনস্তাত্ত্বিক, কমেডি ও ইতিহাসনির্ভর গল্পের ভক্ত অর্জুন রামপাল। সম্প্রতি ‘অ্যাডোলেসেন্স’, ‘সাকসেশন’সহ বেশ কিছু সিরিজ দেখেছেন এই বলিউড অভিনেতা। নিজের ভালো লাগার কথা ভক্তদের সঙ্গেও শেয়ার করলেন তিনি।

অ্যাডোলেসেন্স

১৩ বছর বয়সী এক স্কুলপড়ুয়ার হাতে খুন হয় তারই মেয়ে সহপাঠী। তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অ্যাডোলেসেন্স সিরিজের গল্পে গুরুত্ব পেয়েছে ওই কিশোরের মনস্তত্ত্ব। দেখানো হয়েছে গ্যাজেট, সোশ্যাল মিডিয়া আর অনলাইন কনটেন্টে ডুবে গিয়ে কতটা বিষিয়ে উঠছে কিশোরদের মন। গত মার্চে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছিল সিরিজটি। অ্যাডোলেসেন্স নিয়ে অর্জুন রামপাল বলেন, ‘আমার মনে হয় অ্যাডোলেসেন্স সিরিজটি প্রত্যেক মা-বাবার দেখা উচিত। আজকের দিনে শিশুদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার, সে শিক্ষা আছে এ সিরিজে।’

সাকসেশন

এইচবিওর সিরিজ ‘সাকসেশন’ তৈরি হয়েছে রয় পরিবারকে কেন্দ্র করে। যারা একটি প্রভাবশালী মিডিয়া এবং এন্টারটেইনমেন্ট গ্রুপের মালিক। এ পরিবারের প্রধান অসুস্থ হওয়ার পর দ্বন্দ্বে জড়ায় তার চার সন্তান। মিডিয়া গ্রুপের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এইচবিওতে ২০১৮ সালে শুরু হয়েছিল সিরিজটির প্রচার, চতুর্থ এবং শেষ সিজন প্রচারিত হয় ২০২৩ সালে। অর্জুন রামপাল বলেন, ‘সাকসেশন, ইয়েলোস্টোন ও গেম অব থ্রোনস সিরিজগুলোও দেখার পরামর্শ রইল। এ ছাড়া সম্প্রতি দ্য হ্যান্ডমেইডস টেল দেখেছি, খুবই অসাধারণ সিরিজ।’

বিষয়:

অভিনেতাছাপা সংস্করণবলিউডবিনোদন
পাঠকের আগ্রহ

