‘কেহনা ক্যায়া চাহতে হো’, থ্রি ইডিয়টস-এর বিখ্যাত সংলাপটি বলা অধ্যাপক আর নেই

কলকাতা সংবাদদাতা
প্রবীণ বলিউড অভিনেতা অচ্যুত পোতদার মারা গেছেন। জনপ্রিয় সিনেমা ‘থ্রি ইডিয়টস’-এ অধ্যাপকের চরিত্রে তাঁর অভিনয় দিয়ে দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন তিনি। ৯১ বছর বয়সে ভারতের থানে শহরের জুপিটার হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।
অভিনয় জীবন শুরু করার আগে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ছিলেন অচ্যুত পোতদার। এরপর ইন্ডিয়ান অয়েল কোম্পানিতেও কাজ করেন। ১৯৮০-এর দশকে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের জগতে প্রবেশ করেন এই অভিনেতা।
চার দশকেরও বেশি সময়ে ১২৫ টিরও বেশি হিন্দি ও মারাঠি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। ‘দিলওয়ালে’, ‘রঙ্গীলা’, ‘হাম সাথ সাথ হ্যায়’ ও ‘পরিণীতা’-এর মতো ছবিতে তাঁর অভিনয় দর্শক ও সমালোচক উভয়ের প্রশংসা কুড়িয়েছে।
টেলিভিশনের জগতে ‘ওয়াগল কি দুনিয়া’, ‘মাঝা হোশিল না’ ও ‘ভারত কি খোঁজ’-এ তাঁর অবদানও স্মরণীয়। সামাজিক মাধ্যমে ভক্তরা তাঁকে স্নেহশীল ও নিবেদিতশীল শিল্পী হিসেবে স্মরণ করছেন।
