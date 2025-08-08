Ajker Patrika
> বিনোদন
> বলিউড

কানাডায় কপিল শর্মার ক্যাফেতে ফের হামলা, পরপর ২৫ রাউন্ড গুলি

অনলাইন ডেস্ক
সম্প্রতি উদ্বোধন করা ক্যাফেটিতে এক মাসের মধ্যেই দুবার হামলা হলো। ছবি: সংগৃহীত
সম্প্রতি উদ্বোধন করা ক্যাফেটিতে এক মাসের মধ্যেই দুবার হামলা হলো। ছবি: সংগৃহীত

কানাডার সারেতে জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা কপিল শর্মার সদ্য চালু হওয়া ‘ক্যাপস ক্যাফে’তে এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার গুলি ঘটনা ঘটল। এই হামলার দায় স্বীকার করেছে গুরপ্রীত সিং ওরফে গোল্ডি ধিলন এবং লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তারা এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। এ ঘটনায় মুম্বাই পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থা তদন্ত শুরু করেছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে ২৫ টিরও বেশি গুলির শব্দ শোনা যায়। ভিডিওতে একটি কণ্ঠকে বলতে শোনা যায়, ‘আমরা টার্গেটের কাছে ফোন করেছিলাম, কিন্তু সে ফোন ধরেনি, তাই আমাদের ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। যদি সে এখনো ফোন না ধরে, তাহলে পরবর্তী পদক্ষেপ দ্রুত মুম্বাইয়ে নেওয়া হবে।’

এর আগে গত ১০ জুলাই কপিল শর্মার ক্যাফেতে হামলার ঘটনা ঘটে। সে সময় কিছু কর্মচারী ভেতরে থাকলেও কেউ হতাহত হননি। ওই ঘটনায় ক্যাফের একটি জানালায় ১০ টির বেশি বুলেটের আঘাতে সৃষ্ট গর্ত পাওয়া গিয়েছিল।

প্রথম হামলার পর শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন বাব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনাল (বিকেআই)-এর সদস্য হরজিৎ সিং লাড্ডি দায় স্বীকার করেন। তিনি দাবি করেন, কপিলের একটি অনুষ্ঠানে একজন অংশগ্রহণকারী ‘নিহাং শিখ’দের ঐতিহ্যবাহী পোশাক এবং আচার-আচরণ নিয়ে কিছু ‘ব্যঙ্গাত্মক’ মন্তব্য করেন। এতে শিখ সম্প্রদায়ের অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে।

কানাডা সরকার বিকেআই-কে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। লাড্ডি ভারতের জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)-এর মোস্ট-ওয়ান্টেড তালিকাতেও আছেন।

ক্যাপস ক্যাফে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা এই সহিংসতার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবে এবং ক্যাফেকে অতিথিদের জন্য ‘উষ্ণতা ও সম্প্রদায়ের’ প্রতীক হিসেবে বজায় রাখবে।

বিষয়:

গুলিঅভিনেতাকপিল শর্মাবলিউডবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তোমাদের যে কিছু করিনি, তা-ই ভাগ্য—ডাকাতির সময় দুই কিশোরীকে সাবেক সেনা কর্মকর্তা

গাজীপুরে সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

ইরানে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা জানত রাশিয়া, তেহরানে বিতর্ক তুঙ্গে

গাজীপুরে ইট দিয়ে সাংবাদিকের পা থেঁতলে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

রেস্তোরাঁয় পিস্তল হাতে যুগলের খুনসুটি, ভিডিও ভাইরাল

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইরানে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা জানত রাশিয়া, তেহরানে বিতর্ক তুঙ্গে

ইরানে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা জানত রাশিয়া, তেহরানে বিতর্ক তুঙ্গে

গাজীপুরে সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

গাজীপুরে সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

রেস্তোরাঁয় পিস্তল হাতে যুগলের খুনসুটি, ভিডিও ভাইরাল

রেস্তোরাঁয় পিস্তল হাতে যুগলের খুনসুটি, ভিডিও ভাইরাল

গাজীপুরে ইট দিয়ে সাংবাদিকের পা থেঁতলে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

গাজীপুরে ইট দিয়ে সাংবাদিকের পা থেঁতলে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

তোমাদের যে কিছু করিনি, তা-ই ভাগ্য—ডাকাতির সময় দুই কিশোরীকে সাবেক সেনা কর্মকর্তা

তোমাদের যে কিছু করিনি, তা-ই ভাগ্য—ডাকাতির সময় দুই কিশোরীকে সাবেক সেনা কর্মকর্তা

সম্পর্কিত

কানাডায় কপিল শর্মার ক্যাফেতে ফের হামলা, পরপর ২৫ রাউন্ড গুলি

কানাডায় কপিল শর্মার ক্যাফেতে ফের হামলা, পরপর ২৫ রাউন্ড গুলি

কনসার্টে হিপহপ ব্যান্ডের অশালীন শব্দচয়ন, শিল্পীদের প্রতিবাদ

কনসার্টে হিপহপ ব্যান্ডের অশালীন শব্দচয়ন, শিল্পীদের প্রতিবাদ

কিশোরের নতুন গানের চমক কুমার বিশ্বজিৎ

কিশোরের নতুন গানের চমক কুমার বিশ্বজিৎ

নির্বাচিত ৩ সিনেমা ও ১ সিরিজ

নির্বাচিত ৩ সিনেমা ও ১ সিরিজ