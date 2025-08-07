Ajker Patrika
ভয়ে আছেন ‘সাইয়ারা’ সিনেমার নায়িকা অনিত পাড্ডা

বিনোদন ডেস্ক
অনিত পাড্ডা। ছবি: সংগৃহীত
মুক্তির পর থেকে আলোচনায় বলিউড সিনেমা ‘সাইয়ারা’। এ সিনেমা দিয়ে আহান পান্ডের সঙ্গে বলিউডে অভিষেক হয়েছে অনিত পাড্ডার। প্রথম সিনেমাতেই দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন অনিত। এত ভালোবাসা পেয়েও ভয়ে আছেন বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় জানালেন অনিত।

ইনস্টাগ্রামে বেশ কয়েকটি ছবি শেয়ার করে অনিত লিখেছেন, ‘আমি শুধু এটাই বলতে চাই, আমি আপনাদের সবাইকে ভালোবাসি। এসব ভালোবাসা যা আপনারা আমাকে এত উদারভাবে দিয়েছেন, আমি জানি না তা কীভাবে আপনাদের ফিরিয়ে দেব।’

সিনেমায় আহান পান্ডে ও অনিত পাড্ডা। ছবি: সংগৃহীত
ভয়ে আছেন জানিয়ে অনিত লেখেন, ‘আমি এখন ভয়ও পাচ্ছি। ভয় পাচ্ছি এই ভেবে যে আপনাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারব কি-না। কিন্তু আমার যতটা সাধ্য আছে, আমি উজাড় করে দেব। এমন কিছু করার চেষ্টা করে যাব যা আপনাদের হাসায় বা কাঁদায় অথবা আপনাদের মনকে ভাবায়।’

গত ১৮ জুলাই মুক্তি পাওয়ার পর একের পর এক রেকর্ড ভেঙে দিচ্ছে মোহিত সুরি পরিচালিত ‘সাইয়ারা’। ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী ৫০০ কোটি রুপি আয়ের গণ্ডি পার করেছে সিনেমাটি। বলিউডে নতুন মুখ নিয়ে তৈরি সিনেমা দুই দশকে এত সাফল্য পায়নি।

হিন্দি সিনেমাসিনেমাবলিউডবিনোদন
ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

