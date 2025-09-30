‘সাইয়ারা’র পর নতুন সিনেমায় আহান পান্ডে

বিনোদন ডেস্ক
বলিউডে এ বছর একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে গেছে। ২৭ বছর বয়সী এক তরুণ এসে প্রথম সিনেমাতেই জয় করে নিয়েছেন সবার মন। ব্যবসার অঙ্কে পেছনে ফেলে দিয়েছেন জনপ্রিয় অনেক অভিনেতার সিনেমাকে। আহান পান্ডে তাঁর নাম। যশরাজ ফিল্মসের ‘সাইয়ারা’ দিয়ে রাতারাতি তারকা বনে গেছেন আহান। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ব্যবসাসফল প্রেমের গল্প হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে সাইয়ারা।
সাইয়ারার সাফল্যের পর সবার নজর ছিল, এরপর কোন সিনেমায় দেখা যাবে আহানকে! পিঙ্কভিলা গতকাল জানিয়েছে তাঁর নতুন সিনেমার খবর। এবার পুরোপুরি প্রেমের গল্পে নয়, আহানকে নিয়ে নতুন নিরীক্ষা করছেন যশরাজ ফিল্মসের আদিত্য চোপড়া। এবার তাঁকে নামাচ্ছেন অ্যাকশনে। ‘গুন্ডে’, ‘সুলতান’, ‘টাইগার জিন্দা হ্যায়’-এর মতো আলোচিত সিনেমার নির্মাতা আলী আব্বাস জাফরের নতুন অ্যাকশন রোমান্সে অভিনয় করবেন আহান পাণ্ডে।
অ্যাকশননির্ভর গল্প নাটকীয়ভাবে ফুটিয়ে তুলতে আলী আব্বাস জাফরের জুড়ি নেই। নতুন সিনেমা নিয়ে যশরাজ ফিল্মের সঙ্গে তাঁর কথা হচ্ছিল অনেক দিন ধরে। আদিত্য চোপড়াই নতুন গল্পে আহানকে নেওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁকে। সাইয়ারায় আহানের পারফরম্যান্স ভালো লেগেছিল নির্মাতার। তাই তিনিও আগ্রহী হয়েছেন।
জানা গেছে, নতুন সিনেমার নাম এখনো ঠিক হয়নি। তবে চিত্রনাট্য চূড়ান্ত। সংগীতের কাজও ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। ২০২৬ সালের প্রথম দিকে সিনেমাটির শুটিং শুরুর পরিকল্পনা পরিচালক আলী ও প্রযোজক আদিত্যের।
এ প্রযোজক-পরিচালক জুটি এর আগে চারটি সিনেমা বানিয়েছেন—‘মেরে ব্রাদার কি দুলহান’, ‘গুন্ডে’, ‘সুলতান’ ও ‘টাইগার জিন্দা হ্যায়’। সবই ব্যবসাসফল। পঞ্চম প্রজেক্টটিও সে ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে বলে আশা তাঁদের। সাইয়ারায় আহানের নায়িকা ছিলেন অনীত পাড্ডা। নতুন সিনেমায়ও তাঁদের একসঙ্গে দেখা যাবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়।
