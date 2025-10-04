Ajker Patrika
নিজের নামের আগে ‘কিংবদন্তি’ পছন্দ নয় মোশাররফের

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
মোশাররফ করিম। ছবি: সংগৃহীত
মোশাররফ করিম। ছবি: সংগৃহীত

শোবিজ তারকাদের নামের আগে-পরে নানা ধরনের বিশেষণ যুক্ত করেন ভক্তরা। অনেক তারকা সেসব উপভোগও করেন। তবে বিষয়টি একেবারেই পছন্দ নয় মোশাররফ করিমের। ইদানীং অনেকেই তাঁর নামের আগে ‘কিংবদন্তি’ শব্দটি বসিয়ে দেন। এ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন মোশাররফ।

মোশাররফ করিম বলেন, ‘আমি একটা কাজ করলাম। দেখার পর সবাই ভালো লাগার কথা জানাল। এটাই বেশি ভালো লাগে। বেশি প্রশংসা করে পদবি দিয়ে দেওয়া, খেতাব দিয়ে দেওয়া—আমার কাছে এর খুব বেশি প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এটা আমাকে অস্বস্তি দেয়। আমার নামের সঙ্গে নানা কিছু জুড়ে দেওয়া হয়। আমি তো লাগাই না, অন্যরা জুড়ে দেয়। এর কোনো প্রয়োজন নেই। অভিনয়টা হচ্ছে কি না, কারও কাছে ভালো লাগছে কি না—এটাই বড় বিষয়।’

মোশাররফ অভিনীত ‘ইনসাফ’ সিনেমা মুক্তির আগে তাঁর নামের আগে কিংবদন্তি উপাধি ব্যবহার করেছিলেন নির্মাতা। সেটা যে তাঁর পছন্দ ছিল না, এত দিন পর সেটাই জানিয়ে দিলেন অভিনেতা। এ সিনেমায় এক প্রতিবাদী চিকিৎসকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন মোশাররফ করিম। এতে প্রথমবারের মতো পর্দায় অ্যাকশন করতে দেখা গেছে তাঁকে।

মোশাররফ করিম বলেন, ‘ইনসাফে নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। সন্তুষ্টির জায়গা আছে কিন্তু খুব খুলে অভিনয় করার জায়গা ছিল না। পর্দায় মারামারি করার অভিজ্ঞতা হলো। তবে সিনেমাটি দেখে আমার মনে হয়েছে, মারামারিটা আমি ভালো করতে পারিনি। কিন্তু চেষ্টা করেছি। অবশ্য সে সময় আমার পায়ে একটা অপারেশন হয়েছিল। ওই সময় এ রকম দৃশ্যে অভিনয় করা ঠিকও হয়নি। এ ছাড়া মারামারির দৃশ্যে আমি অভিজ্ঞ না। এ রকম দৃশ্য আমি কখনো করিনি। তবে ফাইট ডিরেক্টরা খুব আন্তরিক ছিলেন। সে কারণেই হয়তো করতে পেরেছি।’

নাটক, ওটিটি ও সিনেমা—সব মাধ্যমেই নিয়মিত কাজ করছেন মোশাররফ। টানা কাজ করতে করতে হাঁপিয়েও ওঠেন। মাঝে মাঝে সবকিছু ছেড়ে দেওয়ার চিন্তাও আসে। তবে অভিনয়ের প্রতি ভালোবাসার কারণেই আবার ফিরে আসেন লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের দুনিয়ায়।

মোশাররফ করিম বলেন, ‘অনেক সময় টানা কাজ করার পর মনে হয়, আর ভালো লাগছে না। তখন মনে হয় অভিনয় ছেড়ে দেব, আর করব না। মনে হয় বড় গ্যাপ নিই। কিন্তু দেখা যায়, ১৫-২০ দিন কাজ না করার পর বিষণ্ন লাগে। কোনো জায়গাতে গিয়েও ভালো লাগে না। আবার যখন অভিনয়ে ফিরি, নাটক নিয়ে আলোচনা করি, রিহার্সেল করি, অভিনয়টা ভালোভাবে করার চেষ্টা করি। এই বিষয়টি আমাকে রিলিফ দেয়, আমার বিষণ্নতা চলে যায়।’

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

নিজের নামের আগে ‘কিংবদন্তি’ পছন্দ নয় মোশাররফের

