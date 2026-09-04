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বিনোদন

এ সপ্তাহের সিনেমা

সালমান শাহ ভক্তের গল্পে ‘লাভ ৯৬’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
সালমান শাহ ভক্তের গল্পে ‘লাভ ৯৬’
‘লাভ ৯৬’ সিনেমায় আরিয়ান খান ও পূর্ণতা। ছবি: সংগৃহীত

অভিনয়, স্টাইল, ব্যক্তিত্ব ও রোমান্টিক উপস্থিতি দিয়ে অল্প সময়েই দর্শকের মন জয় করেন সালমান শাহ। ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর খবর পুরো দেশকে স্তব্ধ করে দেয়। প্রিয় নায়ককে হারানোর শোক মেনে নিতে না পেরে একাধিক ভক্ত আত্মাহুতির পথ বেছে নিয়েছিলেন বলেও খবর প্রকাশিত হয়েছে। সেই আবেগঘন সময়ে সালমান শাহকে ঘিরে উন্মাদনা এবং এক অন্ধ ভক্তের কাহিনি নিয়ে নির্মিত হয়েছে ‘লাভ ৯৬’। সালমান শাহকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লাভ ৯৬ সিনেমা বানিয়েছেন ইভান মল্লিক। আজ দেশের ২০টি সিনেমা হলে মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি।

নির্মাতা ইভান মল্লিক বলেন, ‘আমি যখন প্রাইমারিতে পড়ি, সে সময় প্রথম প্রেক্ষাগৃহে সালমান শাহর সিনেমা দেখি। ১৯৯৬ সালে যখন টিভিতে সালমান শাহর মৃত্যুর সংবাদ পাই, সেই বয়সেই আমি খবরটা নিতে পারিনি। নানা দিক থেকে শুনেছি, সালমানের মৃত্যুর খবর শুনে কেউ কেউ আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। খবরগুলো আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। বয়স যত বেড়েছে, সালমান শাহ আমার আরও প্রিয় হয়ে উঠেছেন। ২০০৮ সালে সিদ্ধান্ত নিই, সালমানভক্তদের উৎসর্গ করে সিনেমা বানাব। আমার বিশ্বাস, নব্বইয়ের দশকের মানুষেরা এই সিনেমার গল্পের সঙ্গে সহজেই কানেক্ট করতে পারবেন।’

লাভ ৯৬ সিনেমায় জুটি বেঁধেছেন আরিয়ান খান ও পূর্ণতা। দুজনের এটি প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা। এতে আরিয়ান ও পূর্ণতা অভিনীত চরিত্রের নাম খসরু ও দুলি। নির্মাতা জানান, সালমান শাহ ও শাবনূর অভিনীত শিবলী সাদিকের ‘আনন্দ অশ্রু’ সিনেমা থেকে এই নাম দুটি নিয়েছেন তিনি।

আরিয়ান ও পূর্ণতা ছাড়া লাভ ৯৬ সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন শিবা সানু, সানজিদা মিলা, তমাল মাহবুব, রেবেকা রউফ, আরমান খান, প্রিয়া, ডিজে সোহেল, রুবেল রানা, সীমান্ত খন্দকার প্রমুখ।

বিষয়:

মৃত্যুছাপা সংস্করণসালমান শাহবিনোদন
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