এ সপ্তাহের ওটিটি

নির্বাচিত ৩ সিনেমা ও ১ সিরিজ

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।

বিনোদন ডেস্ক
তাণ্ডব (বাংলা সিনেমা)

  • অভিনয়: শাকিব খান, জয়া আহসান, সাবিলা নূর, আফজাল হোসেন
  • মুক্তি: হইচই ও চরকি (৭ আগস্ট)
  • গল্পসংক্ষেপ: একটি টেলিভিশন চ্যানেলের ওপর সংঘটিত হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিনেমার গল্প। যার নেতৃত্বে রয়েছে স্বাধীন নামের এক যুবক। এই সিনেমার মধ্য দিয়ে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, মিথ্যা মামলায় ধরে নিয়ে যাওয়া, গুম, আয়নাঘর, চলমান সমাজব্যবস্থা, ক্ষমতার দৌরাত্ম্য ও দুর্নীতি নিয়ে কড়া বার্তা দিতে চেয়েছেন নির্মাতা।

উৎসব (বাংলা সিনেমা)

  • অভিনয়: জাহিদ হাসান, আফসানা মিমি, জয়া আহসান, অপি করিম, চঞ্চল চৌধুরী
  • মুক্তি: চরকি (৭ আগস্ট)
  • গল্পসংক্ষেপ: চার্লস ডিকেন্সের ‘আ ক্রিসমাস ক্যারল’ অবলম্বনে তৈরি হয়েছে সিনেমাটি। জাহাঙ্গীর নামের কৃপণ এক বয়স্ক ব্যক্তিকে ঘিরে গল্প। এক উৎসবের রাতে তার সঙ্গে তিন আত্মার সাক্ষাৎ ঘটে। সেই আত্মারা তাকে নিয়ে যায় অতীতের নানা ঘটনায়। এই অভিজ্ঞতার পর একজন দয়ালু ও ভদ্রলোকে পরিণত হয় কৃপণ লোকটি।

অঙ্ক কি কঠিন (বাংলা সিনেমা)

  • অভিনয়: ঋদ্ধিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতশ্রী চক্রবর্তী, তপময় দেব
  • মুক্তি: হইচই (৮ আগস্ট)
  • গল্পসংক্ষেপ: বাবিন, ডলি ও টায়ার নামে তিনটি শিশু শহরের এক বস্তিতে বাস করে। জরাজীর্ণ একটি সরকারি স্কুলে পড়ে তারা। বাবিনের স্বপ্ন বড় হয়ে ডাক্তার হবে, ডলি হতে চায় নার্স আর ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছা টায়ারের। করোনা মহামারির সময়ে বন্ধ হয়ে যায় তাদের স্কুল। পড়াশোনায় ছেদ পড়ে। কিন্তু তাতে কী? স্বপ্ন দেখতে তো নিষেধ নেই। এই তিন শিশু চায়, তারা বড় হয়ে হাসপাতাল খুলবে। সেখানে বিনা চিকিৎসায় যাতে কারও মৃত্যু না হয়, সেই চেষ্টা করবে। কিন্তু সেটা কি বাস্তবে করতে পারবে তারা? সেই উত্তরই দেবে অঙ্ক কি কঠিন।

ওয়েনেসডে (ইংরেজি সিরিজ)

  • অভিনয়: জেনা ওর্তেগা, লেডি গাগা, এমা মায়ার্স, হান্টার ডুয়ান
  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (৬ আগস্ট)
  • গল্পসংক্ষেপ: সিরিজের দ্বিতীয় সিজনের প্রথম অংশ হিসেবে মুক্তি পেয়েছে প্রথম চারটি পর্ব। বাকি অংশ মুক্তি পাবে ৩ সেপ্টেম্বর। এই সিজনে আবার নেভারমোর একাডেমিতে ফিরে এসেছে ওয়েনেসডে অ্যাডামস। এখানে এসে আবার সে মুখোমুখি হয় ভয়ংকর ও রহস্যজনক নানা ঘটনার। নতুন সিজনের চমক হিসেবে এই স্কুলের রহস্যময় এক শিক্ষকের ভূমিকায় হাজির হয়েছেন লেডি গাগা। সেই সঙ্গে থাকছেন স্টিভ বুসেমি, জোয়ানা লুমলির মতো আরও কিছু নতুন মুখ। এই সিজন নিয়ে নতুন একটি গানও প্রকাশ করেছেন লেডি গাগা।

