নির্বাচিত ৩ সিনেমা ও ১ সিরিজ

এ সপ্তাহের ওটিটি
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
বিনোদন ডেস্ক
তাণ্ডব (বাংলা সিনেমা)
উৎসব (বাংলা সিনেমা)
অঙ্ক কি কঠিন (বাংলা সিনেমা)
ওয়েনেসডে (ইংরেজি সিরিজ)
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত মঙ্গলবার রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে আয়োজন করা হয় কনসার্টের। সেখানে গান পরিবেশন করেন বেশ কয়েকজন সংগীতশিল্পী ও ব্যান্ড। বাংলাদেশ টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত সেই অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও ক্লিপ ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।১ ঘণ্টা আগে
দুই বছর আগে কানাডায় মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন সংগীতশিল্পী কুমার বিশ্বজিতের একমাত্র ছেলে নিবিড়। এখনো সেখানে চিকিৎসাধীন আছেন নিবিড়। সেই দুর্ঘটনার পর থেকে বেশির ভাগ সময় কানাডায় অবস্থান করছেন কুমার বিশ্বজিৎ, থাকছেন ছেলের পাশে। তবে গান ছাড়েননি তিনি। সুযোগ পেলে কনসার্টে অংশ নিচ্ছেন।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা শহরে প্রতিদিন হকারি করে জীবিকা নির্বাহ করেন লাখ লাখ মানুষ। তাঁদের কাছে নানা ধরনের পণ্য পাওয়া যায় সস্তায়। রাস্তায় ফেরি করার সময় নানা ছন্দে পণ্যের বর্ণনা দিয়ে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করেন তাঁরা। সেই হকারদের জীবন নিয়ে আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা মঞ্চায়ন করবে কমেডি নাটক ‘সংস অব হকার্স’।১ ঘণ্টা আগে
গত বুধবার স্টার সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পেয়েছে হলিউডের ‘ফ্যান্টাস্টিক ফোর’ ও ‘আই নো হোয়াট ইউ ডিড লাস্ট সামার’। আজ থেকে সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পাচ্ছে আরও দুটি বিদেশি সিনেমা। একটি হলিউডের ‘ওয়েপনস’, অন্যটি তুর্কি ভাষার ‘সিকিন ৮’। দুটি সিনেমা হরর ঘরানার। এ ছাড়া আজ দেশের বিভিন্ন হলে মুক্তি পাচ্ছে সরকারি...১ ঘণ্টা আগে