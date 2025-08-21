শিল্পকলায় টানা দুই দিন থিয়েটার ফ্যাক্টরির ‘কমলা রঙের বোধ’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
কবি জীবনানন্দ দাশের জীবন ও কর্ম অবলম্বনে নাট্যদল থিয়েটার ফ্যাক্টরির নাটক ‘কমলা রঙের বোধ’। এটি দলটির পঞ্চম প্রযোজনা। রচনা ও নির্দেশনা দিয়েছেন অলোক বসু। রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরীক্ষণ থিয়েটার হলে ২৩ ও ২৪ আগস্ট টানা দুই দিন সন্ধ্যা ৭টায় মঞ্চস্থ হবে নাটকটি।
কবি জীবনানন্দ দাশের জীবন ও কর্ম উঠে এসেছে কমলা রঙের বোধ নাটকে। নাটকের গল্প প্রসঙ্গে নির্দেশক বলেন, ‘নাটকের আখ্যান রচিত হয়েছে কবি জীবনানন্দ দাশের জীবন ও সাহিত্যকর্মকে উপজীব্য করে। ১৯৫৪ সালের ১৪ অক্টোবর জীবনানন্দ দাশ ট্রাম দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। নাটকের গল্প শুরু সেখান থেকেই। ২২ অক্টোবর শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে মারা যান কবি। ৯ দিন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে কবি চিন্তার জগতে মুখোমুখি হয়েছেন তাঁর জীবন-স্বপ্ন-কল্পনা-দর্শন ও বাস্তবতার। তাঁর “লিটারারি নোটস” (সাহিত্যের নোট)-এর মাধ্যমে আজকের জীবনানন্দ ও কাব্যপ্রেমী কতিপয় তরুণ উন্মোচন করেন জীবনানন্দ দাশকে।’
নাটকটিতে জীবনানন্দ দাশ, লাবণ্য দাশ, শোভনা, কুসুম কুমারী দাশ, সত্যানন্দ দাশ, সুচরিতা, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, শামসুদ্দিন আবুল কালাম, মঞ্জুশ্রী দাশ এবং কথকসহ বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন দীপু মাহমুদ, আরিফ আনোয়ার, কে এম হাসান, আশা আক্তার, মুনমুন খান, আকলিমা আক্তার, সুভাষ সরকার, বিপাশা সাঈদ, সারাফ নাওয়ার শায়িরা, শান্তনূর ইহসান দিগন্ত, মৃন্ময় চৌধুরী, হাসিব হক, রবিউল ইসলাম রাজিব, শিশির বিন্দু, সূর্য সরকারসহ অনেকে।
কমলা রঙের বোধ নাটকের আলোক পরিকল্পনায় রয়েছেন ঠান্ডু রায়হান, পোশাক পরিকল্পনায় মোহসিনা আক্তার, সংগীত পরিকল্পনায় রমিজ রাজু, মঞ্চ পরিকল্পনায় শাকিল সিদ্ধার্থ এবং কোরিওগ্রাফি করেছেন আমিনুল আশরাফ।
