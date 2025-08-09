Ajker Patrika
আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অভিনয়ের সুযোগ কম

সামিরা খান মাহি। ছবি: সংগৃহীত

গত কোরবানির ঈদে টিভিতে প্রচার হয়েছিল ইমরাউল রাফাত পরিচালিত নাটক ‘বকুল ফুল’। এতে একজন মানসিক রোগীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন সামিরা খান মাহি। নাটকটি গত বৃহস্পতিবার ইউটিউবে প্রকাশের পর আবার আলোচনায় তিনি। প্রশংসিত হচ্ছে মাহির অভিনয় ও লুক। বকুল ফুল নাটকসহ অন্যান্য বিষয়ে অভিনেত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন শিহাব আহমেদ

‘বকুল’ ফুল নাটকটি সম্প্রতি ইউটিউবে প্রকাশের পর আপনার অভিনয় প্রশংসিত হচ্ছে। কেমন লাগছে?

এই নাটকে আমি বকুল চরিত্রে অভিনয় করেছি, যে মানসিকভাবে অসুস্থ। চরিত্রটা বেশ কঠিন ছিল। কিন্তু আমি নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছি। একজন অভিনেত্রী হিসেবেই নয়, মানুষ হিসেবেও নিজের করণীয় জেনেছি। ইউটিউবে অনেকে ভালো লাগার কথা জানাচ্ছেন, খুব ভালো লাগছে। পরিচালক ইমরাউল রাফাত ভাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ, তিনি আমার ওপর ভরসা রেখেছেন এবং আমাকে এমন একটা চরিত্রে কাজের সুযোগ দিয়েছেন।

বকুল চরিত্রের জন্য আপনার প্রস্তুতি কেমন ছিল?

রাফাত ভাই যেদিন নাটকের গল্পটা বললেন, শুনেই আমি সম্মতি জানাই। সেদিন থেকেই মানসিক প্রস্তুতি নেওয়া শুরু। শুটিংয়ের আগে আমি, রাফাত ভাই ও অভিনেতা আরশ খান একটা মানসিক হাসপাতাল ভিজিট করি। সেখানে গিয়ে দেখি বকুলের মতো আরও অনেক মানুষ। হাসপাতাল থেকে ফিরে সারা রাত চরিত্রটি নিয়ে ভেবেছি। নাটকে আমার একটি হ্যান্ড মুভমেন্ট ছিল। পুরো নাটকে আমি হাত দিয়ে কানের পাশে চুলকাচ্ছি। এটা ওখানকার একজনকে দেখে শেখা। ভালোবাসার কথা বলে দৌড়ে চলে যাওয়াটাও ওখান থেকে শেখা। একজন খুব ভালো গান গায়। কিন্তু আমাদের সামনে গাইতে বলায় লজ্জা পেয়ে দৌড় দেয়। সেটা আমি নাটকে ক্যারি করার চেষ্টা করেছি। এভাবেই ছোট ছোট বিষয়গুলো আয়ত্ত করেছি। এ ছাড়া, শুটিংয়ের আগে বকুলের গেটআপ নিতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগত।

অনেকেই বলেন, নাটকে নাকি চরিত্র অনুযায়ী প্রস্তুতির সময় পাওয়া যায় না?

এটা সত্য যে নাটকে চরিত্র অনুযায়ী প্রস্তুতি নেওয়ার তেমন সুযোগ পাওয়া যায় না। নাটকের শুটিং অনেক কম সময়ে হয়। লম্বা সময় ধরে ক্যারেক্টার বুঝব, জানব, এরপর সেটা ডেলিভারি করব, সেই সুযোগ নেই বললেই চলে। এই নাটকের শুটিংও কম সময়েই হয়েছে। তবে সাধারণত যে সময় নিয়ে নাটকের শুটিং হয়, তার চেয়ে বেশি। এই যে পুরো একটা দিন হাসপাতালে ভিজিট করলাম, এটা ভীষণ কাজে দিয়েছে। তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। মানুষগুলো কেমন হয়, তাদের লাইফস্টাইল কেমন, তাদের পরিবারগুলো কী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যায়। সেখানে না গেলে এসব কেউ বুঝতে পারবে না।

আপনার কেমন লাগল নিজের অভিনয়? কতটা বকুল হতে পারলেন?

বকুল আমার ক্যারিয়ারে সবচেয়ে ভিন্ন ধরনের চরিত্র। সারা জীবন মনে রাখার মতো ক্যারেক্টার। আমি আমার শতভাগ দিয়ে চেষ্টা করেছি। বাকিটা দর্শক বিচার করবে। তবে অনেকের মন্তব্য দেখে ভালো লাগছে। অনেকেই আমার অভিনয়ের প্রশংসা করছেন। অনেকে আমার লুক নিয়ে কথা বলছেন। এত ভালোবাসা দেখে আমার মনে হয়েছে, সিনেমায় যদি এ রকম একটা চরিত্র করতে পারতাম, সেটা আমার জন্য আউটস্ট্যান্ডিং হতো।

এই ধরনের চরিত্রের গল্প নিয়ে নাটক কম হয়। এর কারণ কী বলে মনে করেন?

আমি তো এক্সপেরিমেন্টাল চরিত্রে অভিনয় করতে চাই। কিন্তু এ ধরনের চরিত্র, বিশেষ করে নারীপ্রধান চরিত্রের গল্প নিয়ে কাজ কম হয়। তাই আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অভিনয়ের সুযোগ কম। আমার মনে হয়, আরও কিছুটা সময় লাগবে। তাই, বকুল ফুল নাটকে অভিনয় করতে পেরে নিজেকে লাকি মনে হচ্ছে।

এখন তো গল্পভিত্তিক নাটকের ভিউ কম হয়। এ নিয়ে কী বলবেন?

সিরিয়াস গল্পের নাটক মানুষ কম দেখতে চায়; কারণ, এখনকার মানুষ অনেক ডিপ্রেসড। তাই একটু আনন্দের আশায় তারা মজার নাটক দেখতে পছন্দ করে।

বকুল চরিত্রে মাহি। ছবি: সংগৃহীত
বকুল চরিত্রে মাহি। ছবি: সংগৃহীত

আপনি কাজের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন। এর কারণ কী?

আমি নিজেকে সময় দিচ্ছি। মাঝে একটু হেলথ ইস্যু ছিল। তাই কম কাজ করা হয়েছে। তা ছাড়া চেষ্টা করছি একই ধরনের ক্যারেক্টার বারবার না করে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করার। দেশের সার্বিক পরিস্থিতির কারণে এখন প্রপার স্পনসর পাওয়া যাচ্ছে না। আগে ফেসবুক থেকে আয়ের বড় একটা অংশ উঠে আসত, এখন সেটা কমে গেছে। এসব কারণে অনেকে নাটক রিলিজ করছেন না। এ কারণেও মনে হচ্ছে আমার কাজের সংখ্যা কম।

সম্প্রতি একটি দীর্ঘ ধারাবাহিকে যুক্ত হয়েছেন। এটি নিয়ে কিছু বলুন

ধারাবাহিকটির নাম ‘খুশবু’। নির্মাণ করছেন সাজ্জাদ সুমন। আমি সাধারণত ধারাবাহিকে কাজ করি না। খুশবু নাটকের গল্পটা ভালো লেগেছে বলেই করছি। আমি অভিনয় করছি একজন অভিনেত্রীর চরিত্রে। তবে পুরো ধারাবাহিকে নয়, প্রথম দিকের এপিসোডগুলোয় আমাকে দেখা যাবে।

দুই বছর আগে ‘ওভারট্রাম্প’ ওয়েব সিরিজে অভিনয় করেছেন। এরপর আর ওটিটিতে দেখা যায়নি আপনাকে।

এখন তো ওটিটির কাজও কম হচ্ছে। প্রথম দুই বছর যে পরিমাণ কাজ হয়েছে, এখন তাও হচ্ছে না। ওভারট্রাম্পের পর কয়েকটি কনটেন্ট নিয়ে কথা হয়েছিল আমার সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত করা হয়নি। তবে, ওটিটির কাজে প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। শুটিংয়ের আগে রিহার্সাল হয়। গল্প ও চরিত্র পছন্দ হলে আমি ওটিটিতে কাজ করতে চাই।

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর 'দমন-পীড়নে' ২০২ শিক্ষকের উদ্বেগ

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

পাঠকের আগ্রহ

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

