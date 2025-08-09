আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অভিনয়ের সুযোগ কম

গত কোরবানির ঈদে টিভিতে প্রচার হয়েছিল ইমরাউল রাফাত পরিচালিত নাটক ‘বকুল ফুল’। এতে একজন মানসিক রোগীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন সামিরা খান মাহি। নাটকটি গত বৃহস্পতিবার ইউটিউবে প্রকাশের পর আবার আলোচনায় তিনি। প্রশংসিত হচ্ছে মাহির অভিনয় ও লুক। বকুল ফুল নাটকসহ অন্যান্য বিষয়ে অভিনেত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন শিহাব আহমেদ।
শিহাব আহমেদ
‘বকুল’ ফুল নাটকটি সম্প্রতি ইউটিউবে প্রকাশের পর আপনার অভিনয় প্রশংসিত হচ্ছে। কেমন লাগছে?
এই নাটকে আমি বকুল চরিত্রে অভিনয় করেছি, যে মানসিকভাবে অসুস্থ। চরিত্রটা বেশ কঠিন ছিল। কিন্তু আমি নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছি। একজন অভিনেত্রী হিসেবেই নয়, মানুষ হিসেবেও নিজের করণীয় জেনেছি। ইউটিউবে অনেকে ভালো লাগার কথা জানাচ্ছেন, খুব ভালো লাগছে। পরিচালক ইমরাউল রাফাত ভাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ, তিনি আমার ওপর ভরসা রেখেছেন এবং আমাকে এমন একটা চরিত্রে কাজের সুযোগ দিয়েছেন।
বকুল চরিত্রের জন্য আপনার প্রস্তুতি কেমন ছিল?
রাফাত ভাই যেদিন নাটকের গল্পটা বললেন, শুনেই আমি সম্মতি জানাই। সেদিন থেকেই মানসিক প্রস্তুতি নেওয়া শুরু। শুটিংয়ের আগে আমি, রাফাত ভাই ও অভিনেতা আরশ খান একটা মানসিক হাসপাতাল ভিজিট করি। সেখানে গিয়ে দেখি বকুলের মতো আরও অনেক মানুষ। হাসপাতাল থেকে ফিরে সারা রাত চরিত্রটি নিয়ে ভেবেছি। নাটকে আমার একটি হ্যান্ড মুভমেন্ট ছিল। পুরো নাটকে আমি হাত দিয়ে কানের পাশে চুলকাচ্ছি। এটা ওখানকার একজনকে দেখে শেখা। ভালোবাসার কথা বলে দৌড়ে চলে যাওয়াটাও ওখান থেকে শেখা। একজন খুব ভালো গান গায়। কিন্তু আমাদের সামনে গাইতে বলায় লজ্জা পেয়ে দৌড় দেয়। সেটা আমি নাটকে ক্যারি করার চেষ্টা করেছি। এভাবেই ছোট ছোট বিষয়গুলো আয়ত্ত করেছি। এ ছাড়া, শুটিংয়ের আগে বকুলের গেটআপ নিতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগত।
অনেকেই বলেন, নাটকে নাকি চরিত্র অনুযায়ী প্রস্তুতির সময় পাওয়া যায় না?
এটা সত্য যে নাটকে চরিত্র অনুযায়ী প্রস্তুতি নেওয়ার তেমন সুযোগ পাওয়া যায় না। নাটকের শুটিং অনেক কম সময়ে হয়। লম্বা সময় ধরে ক্যারেক্টার বুঝব, জানব, এরপর সেটা ডেলিভারি করব, সেই সুযোগ নেই বললেই চলে। এই নাটকের শুটিংও কম সময়েই হয়েছে। তবে সাধারণত যে সময় নিয়ে নাটকের শুটিং হয়, তার চেয়ে বেশি। এই যে পুরো একটা দিন হাসপাতালে ভিজিট করলাম, এটা ভীষণ কাজে দিয়েছে। তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। মানুষগুলো কেমন হয়, তাদের লাইফস্টাইল কেমন, তাদের পরিবারগুলো কী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যায়। সেখানে না গেলে এসব কেউ বুঝতে পারবে না।
আপনার কেমন লাগল নিজের অভিনয়? কতটা বকুল হতে পারলেন?
বকুল আমার ক্যারিয়ারে সবচেয়ে ভিন্ন ধরনের চরিত্র। সারা জীবন মনে রাখার মতো ক্যারেক্টার। আমি আমার শতভাগ দিয়ে চেষ্টা করেছি। বাকিটা দর্শক বিচার করবে। তবে অনেকের মন্তব্য দেখে ভালো লাগছে। অনেকেই আমার অভিনয়ের প্রশংসা করছেন। অনেকে আমার লুক নিয়ে কথা বলছেন। এত ভালোবাসা দেখে আমার মনে হয়েছে, সিনেমায় যদি এ রকম একটা চরিত্র করতে পারতাম, সেটা আমার জন্য আউটস্ট্যান্ডিং হতো।
এই ধরনের চরিত্রের গল্প নিয়ে নাটক কম হয়। এর কারণ কী বলে মনে করেন?
আমি তো এক্সপেরিমেন্টাল চরিত্রে অভিনয় করতে চাই। কিন্তু এ ধরনের চরিত্র, বিশেষ করে নারীপ্রধান চরিত্রের গল্প নিয়ে কাজ কম হয়। তাই আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অভিনয়ের সুযোগ কম। আমার মনে হয়, আরও কিছুটা সময় লাগবে। তাই, বকুল ফুল নাটকে অভিনয় করতে পেরে নিজেকে লাকি মনে হচ্ছে।
এখন তো গল্পভিত্তিক নাটকের ভিউ কম হয়। এ নিয়ে কী বলবেন?
সিরিয়াস গল্পের নাটক মানুষ কম দেখতে চায়; কারণ, এখনকার মানুষ অনেক ডিপ্রেসড। তাই একটু আনন্দের আশায় তারা মজার নাটক দেখতে পছন্দ করে।
আপনি কাজের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন। এর কারণ কী?
আমি নিজেকে সময় দিচ্ছি। মাঝে একটু হেলথ ইস্যু ছিল। তাই কম কাজ করা হয়েছে। তা ছাড়া চেষ্টা করছি একই ধরনের ক্যারেক্টার বারবার না করে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করার। দেশের সার্বিক পরিস্থিতির কারণে এখন প্রপার স্পনসর পাওয়া যাচ্ছে না। আগে ফেসবুক থেকে আয়ের বড় একটা অংশ উঠে আসত, এখন সেটা কমে গেছে। এসব কারণে অনেকে নাটক রিলিজ করছেন না। এ কারণেও মনে হচ্ছে আমার কাজের সংখ্যা কম।
সম্প্রতি একটি দীর্ঘ ধারাবাহিকে যুক্ত হয়েছেন। এটি নিয়ে কিছু বলুন
ধারাবাহিকটির নাম ‘খুশবু’। নির্মাণ করছেন সাজ্জাদ সুমন। আমি সাধারণত ধারাবাহিকে কাজ করি না। খুশবু নাটকের গল্পটা ভালো লেগেছে বলেই করছি। আমি অভিনয় করছি একজন অভিনেত্রীর চরিত্রে। তবে পুরো ধারাবাহিকে নয়, প্রথম দিকের এপিসোডগুলোয় আমাকে দেখা যাবে।
দুই বছর আগে ‘ওভারট্রাম্প’ ওয়েব সিরিজে অভিনয় করেছেন। এরপর আর ওটিটিতে দেখা যায়নি আপনাকে।
এখন তো ওটিটির কাজও কম হচ্ছে। প্রথম দুই বছর যে পরিমাণ কাজ হয়েছে, এখন তাও হচ্ছে না। ওভারট্রাম্পের পর কয়েকটি কনটেন্ট নিয়ে কথা হয়েছিল আমার সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত করা হয়নি। তবে, ওটিটির কাজে প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। শুটিংয়ের আগে রিহার্সাল হয়। গল্প ও চরিত্র পছন্দ হলে আমি ওটিটিতে কাজ করতে চাই।
‘বকুল’ ফুল নাটকটি সম্প্রতি ইউটিউবে প্রকাশের পর আপনার অভিনয় প্রশংসিত হচ্ছে। কেমন লাগছে?
এই নাটকে আমি বকুল চরিত্রে অভিনয় করেছি, যে মানসিকভাবে অসুস্থ। চরিত্রটা বেশ কঠিন ছিল। কিন্তু আমি নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছি। একজন অভিনেত্রী হিসেবেই নয়, মানুষ হিসেবেও নিজের করণীয় জেনেছি। ইউটিউবে অনেকে ভালো লাগার কথা জানাচ্ছেন, খুব ভালো লাগছে। পরিচালক ইমরাউল রাফাত ভাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ, তিনি আমার ওপর ভরসা রেখেছেন এবং আমাকে এমন একটা চরিত্রে কাজের সুযোগ দিয়েছেন।
বকুল চরিত্রের জন্য আপনার প্রস্তুতি কেমন ছিল?
রাফাত ভাই যেদিন নাটকের গল্পটা বললেন, শুনেই আমি সম্মতি জানাই। সেদিন থেকেই মানসিক প্রস্তুতি নেওয়া শুরু। শুটিংয়ের আগে আমি, রাফাত ভাই ও অভিনেতা আরশ খান একটা মানসিক হাসপাতাল ভিজিট করি। সেখানে গিয়ে দেখি বকুলের মতো আরও অনেক মানুষ। হাসপাতাল থেকে ফিরে সারা রাত চরিত্রটি নিয়ে ভেবেছি। নাটকে আমার একটি হ্যান্ড মুভমেন্ট ছিল। পুরো নাটকে আমি হাত দিয়ে কানের পাশে চুলকাচ্ছি। এটা ওখানকার একজনকে দেখে শেখা। ভালোবাসার কথা বলে দৌড়ে চলে যাওয়াটাও ওখান থেকে শেখা। একজন খুব ভালো গান গায়। কিন্তু আমাদের সামনে গাইতে বলায় লজ্জা পেয়ে দৌড় দেয়। সেটা আমি নাটকে ক্যারি করার চেষ্টা করেছি। এভাবেই ছোট ছোট বিষয়গুলো আয়ত্ত করেছি। এ ছাড়া, শুটিংয়ের আগে বকুলের গেটআপ নিতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগত।
অনেকেই বলেন, নাটকে নাকি চরিত্র অনুযায়ী প্রস্তুতির সময় পাওয়া যায় না?
এটা সত্য যে নাটকে চরিত্র অনুযায়ী প্রস্তুতি নেওয়ার তেমন সুযোগ পাওয়া যায় না। নাটকের শুটিং অনেক কম সময়ে হয়। লম্বা সময় ধরে ক্যারেক্টার বুঝব, জানব, এরপর সেটা ডেলিভারি করব, সেই সুযোগ নেই বললেই চলে। এই নাটকের শুটিংও কম সময়েই হয়েছে। তবে সাধারণত যে সময় নিয়ে নাটকের শুটিং হয়, তার চেয়ে বেশি। এই যে পুরো একটা দিন হাসপাতালে ভিজিট করলাম, এটা ভীষণ কাজে দিয়েছে। তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। মানুষগুলো কেমন হয়, তাদের লাইফস্টাইল কেমন, তাদের পরিবারগুলো কী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যায়। সেখানে না গেলে এসব কেউ বুঝতে পারবে না।
আপনার কেমন লাগল নিজের অভিনয়? কতটা বকুল হতে পারলেন?
বকুল আমার ক্যারিয়ারে সবচেয়ে ভিন্ন ধরনের চরিত্র। সারা জীবন মনে রাখার মতো ক্যারেক্টার। আমি আমার শতভাগ দিয়ে চেষ্টা করেছি। বাকিটা দর্শক বিচার করবে। তবে অনেকের মন্তব্য দেখে ভালো লাগছে। অনেকেই আমার অভিনয়ের প্রশংসা করছেন। অনেকে আমার লুক নিয়ে কথা বলছেন। এত ভালোবাসা দেখে আমার মনে হয়েছে, সিনেমায় যদি এ রকম একটা চরিত্র করতে পারতাম, সেটা আমার জন্য আউটস্ট্যান্ডিং হতো।
এই ধরনের চরিত্রের গল্প নিয়ে নাটক কম হয়। এর কারণ কী বলে মনে করেন?
আমি তো এক্সপেরিমেন্টাল চরিত্রে অভিনয় করতে চাই। কিন্তু এ ধরনের চরিত্র, বিশেষ করে নারীপ্রধান চরিত্রের গল্প নিয়ে কাজ কম হয়। তাই আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অভিনয়ের সুযোগ কম। আমার মনে হয়, আরও কিছুটা সময় লাগবে। তাই, বকুল ফুল নাটকে অভিনয় করতে পেরে নিজেকে লাকি মনে হচ্ছে।
এখন তো গল্পভিত্তিক নাটকের ভিউ কম হয়। এ নিয়ে কী বলবেন?
সিরিয়াস গল্পের নাটক মানুষ কম দেখতে চায়; কারণ, এখনকার মানুষ অনেক ডিপ্রেসড। তাই একটু আনন্দের আশায় তারা মজার নাটক দেখতে পছন্দ করে।
আপনি কাজের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন। এর কারণ কী?
আমি নিজেকে সময় দিচ্ছি। মাঝে একটু হেলথ ইস্যু ছিল। তাই কম কাজ করা হয়েছে। তা ছাড়া চেষ্টা করছি একই ধরনের ক্যারেক্টার বারবার না করে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করার। দেশের সার্বিক পরিস্থিতির কারণে এখন প্রপার স্পনসর পাওয়া যাচ্ছে না। আগে ফেসবুক থেকে আয়ের বড় একটা অংশ উঠে আসত, এখন সেটা কমে গেছে। এসব কারণে অনেকে নাটক রিলিজ করছেন না। এ কারণেও মনে হচ্ছে আমার কাজের সংখ্যা কম।
সম্প্রতি একটি দীর্ঘ ধারাবাহিকে যুক্ত হয়েছেন। এটি নিয়ে কিছু বলুন
ধারাবাহিকটির নাম ‘খুশবু’। নির্মাণ করছেন সাজ্জাদ সুমন। আমি সাধারণত ধারাবাহিকে কাজ করি না। খুশবু নাটকের গল্পটা ভালো লেগেছে বলেই করছি। আমি অভিনয় করছি একজন অভিনেত্রীর চরিত্রে। তবে পুরো ধারাবাহিকে নয়, প্রথম দিকের এপিসোডগুলোয় আমাকে দেখা যাবে।
দুই বছর আগে ‘ওভারট্রাম্প’ ওয়েব সিরিজে অভিনয় করেছেন। এরপর আর ওটিটিতে দেখা যায়নি আপনাকে।
এখন তো ওটিটির কাজও কম হচ্ছে। প্রথম দুই বছর যে পরিমাণ কাজ হয়েছে, এখন তাও হচ্ছে না। ওভারট্রাম্পের পর কয়েকটি কনটেন্ট নিয়ে কথা হয়েছিল আমার সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত করা হয়নি। তবে, ওটিটির কাজে প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। শুটিংয়ের আগে রিহার্সাল হয়। গল্প ও চরিত্র পছন্দ হলে আমি ওটিটিতে কাজ করতে চাই।
সেই আশির দশকের শুরুতে পরিচালনা শুরু জেমস ক্যামেরনের। বানিয়েছেন ‘টার্মিনেটর’, ‘এলিয়েনস’, ‘টাইটানিক’সহ অনেক আলোচিত সিনেমা। তবে দেড় যুগ ধরে এই জনপ্রিয় নির্মাতা আটকে আছেন একই বিষয়ে। ২০০৯ সালে মুক্তি পেয়েছিল ‘অ্যাভাটার’, তার পর থেকে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ভাবেননি।১ ঘণ্টা আগে
টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ৫০তম আসরে জায়গা করে নিয়েছে আদনান আল রাজীবের ‘আলী’। সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্মাতা জানান, টরন্টো উৎসবের শর্টকাটস কমপিটিশন বিভাগে জায়গা পেয়েছে স্বল্পদৈর্ঘ্য এই সিনেমা।১ ঘণ্টা আগে
গত সোমবার আরটিভিতে প্রচার শেষ হয়েছে সঞ্জিত সরকার রচিত ও পরিচালিত ৬৭৬ পর্বের ধারাবাহিক নাটক ‘চিটার অ্যান্ড জেন্টলম্যান’। এক সপ্তাহের ব্যবধানে একই চ্যানেলে একই সময়ে নতুন ধারাবাহিক নাটক নিয়ে এসেছেন সঞ্জিত সরকার। গতকাল শুক্রবার থেকে প্রচার শুরু হয়েছে নতুন ধারাবাহিক নাটক ‘ম্যানেজ মাস্টার’।১ ঘণ্টা আগে
সাত মাস যুক্তরাষ্ট্রে কাটিয়ে ৫ আগস্ট দেশে ফেরেন অভিনেতা অপূর্ব। ঘুম থেকে জেগে বাবাকে দেখে অবাক হয়ে যায় অপূর্বর ছেলে আয়াশ! আনন্দে কেঁদে ফেলে। এমন ভিডিও প্রকাশের পর নেতিবাচক মন্তব্য ছড়িয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।১২ ঘণ্টা আগে