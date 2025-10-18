জীবনযুদ্ধে জয়ীদের গল্প শুনবেন সিঁথি

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
২০২২ সালে সংগীতশিল্পী সিঁথি সাহা জানতে পারেন, তাঁর শরীরে বাসা বেঁধেছে ক্যানসার। ব্রেস্ট ক্যানসারে আক্রান্ত হলেও ভেঙে পড়েননি সিঁথি। চিকিৎসা চালিয়ে গেছেন। অপারেশন ও কেমোথেরাপির পর এখন পুরোপুরি সুস্থ তিনি। এর মধ্যে সন্তানের মা হয়েছেন। একেবারে কাছের কয়েকজন ছাড়া কেউ জানত না সিঁথির অসুস্থতার কথা। মা হওয়ার পর তিনি জানিয়েছিলেন ক্যানসার জয়ের খবর।
এবার দ্য হিলিং রুম নামের পডকাস্টে সংগীতশিল্পী শুনবেন এমন কিছু মানুষদের কথা, যাঁরা তাঁর মতোই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ছিনিয়ে এনেছেন জয়।
গত সেপ্টেম্বরে এই পডকাস্টের ঘোষণা দিয়েছিলেন সিঁথি। এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, ‘আমরা অনেকেই প্রিয়জনকে হারিয়ে কিংবা তিল তিল করে গড়ে তোলা সম্পর্কের ভাঙনে অথবা আমার মতো ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে বাঁচার আশাটাই ছেড়ে দিই। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, মানুষ একবার ভাঙলে মনের সাহস নিয়ে আবার সে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। তখন সে বেশি শক্তি নিয়ে ফিরে আসে। আপনারা যাঁরা হার না মেনে সব প্রতিকূলতা জয় করে এগিয়ে চলেছেন, তাঁদের গল্প শুনতে আমি নিয়ে আসছি নতুন পডকাস্ট দ্য হিলিং রুম।’
প্রায় দুই মাস পর নতুন এই পডকাস্ট নিয়ে দর্শকের সামনে আসতে প্রস্তুত সিঁথি। সোশ্যাল মিডিয়ায় জানালেন, এ পডকাস্টের ঘোষণার পর অনেকেই তাঁর সঙ্গে শেয়ার করেছেন নিজেদের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। শিগগির ভাইব নিউজ নামের ইউটিউব চ্যানেলে দেখা যাবে তাঁর এই পডকাস্ট।
সিঁথি সাহা বলেন, ‘আমার কাছে নতুন একটি সকাল মানেই নতুন অনুপ্রেরণা। প্রায় দুই মাস আগে আমরা এই পডকাস্ট করার ঘোষণা দিয়েছিলাম একটাই বিশ্বাস নিয়ে, আপনার গল্প অন্যের বাঁচার প্রেরণা হতে পারে। এর মধ্যেই অনেক সাহসী মানুষ আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন তাঁদের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প, হেরে না যাওয়ার গল্প। শিগগির আমরা জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়া বন্ধুদের গল্প নিয়ে আপনাদের উৎসাহ ও সাহস জোগাতে আসছি।’
২০২২ সালে সংগীতশিল্পী সিঁথি সাহা জানতে পারেন, তাঁর শরীরে বাসা বেঁধেছে ক্যানসার। ব্রেস্ট ক্যানসারে আক্রান্ত হলেও ভেঙে পড়েননি সিঁথি। চিকিৎসা চালিয়ে গেছেন। অপারেশন ও কেমোথেরাপির পর এখন পুরোপুরি সুস্থ তিনি। এর মধ্যে সন্তানের মা হয়েছেন। একেবারে কাছের কয়েকজন ছাড়া কেউ জানত না সিঁথির অসুস্থতার কথা। মা হওয়ার পর তিনি জানিয়েছিলেন ক্যানসার জয়ের খবর।
এবার দ্য হিলিং রুম নামের পডকাস্টে সংগীতশিল্পী শুনবেন এমন কিছু মানুষদের কথা, যাঁরা তাঁর মতোই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ছিনিয়ে এনেছেন জয়।
গত সেপ্টেম্বরে এই পডকাস্টের ঘোষণা দিয়েছিলেন সিঁথি। এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, ‘আমরা অনেকেই প্রিয়জনকে হারিয়ে কিংবা তিল তিল করে গড়ে তোলা সম্পর্কের ভাঙনে অথবা আমার মতো ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে বাঁচার আশাটাই ছেড়ে দিই। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, মানুষ একবার ভাঙলে মনের সাহস নিয়ে আবার সে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। তখন সে বেশি শক্তি নিয়ে ফিরে আসে। আপনারা যাঁরা হার না মেনে সব প্রতিকূলতা জয় করে এগিয়ে চলেছেন, তাঁদের গল্প শুনতে আমি নিয়ে আসছি নতুন পডকাস্ট দ্য হিলিং রুম।’
প্রায় দুই মাস পর নতুন এই পডকাস্ট নিয়ে দর্শকের সামনে আসতে প্রস্তুত সিঁথি। সোশ্যাল মিডিয়ায় জানালেন, এ পডকাস্টের ঘোষণার পর অনেকেই তাঁর সঙ্গে শেয়ার করেছেন নিজেদের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। শিগগির ভাইব নিউজ নামের ইউটিউব চ্যানেলে দেখা যাবে তাঁর এই পডকাস্ট।
সিঁথি সাহা বলেন, ‘আমার কাছে নতুন একটি সকাল মানেই নতুন অনুপ্রেরণা। প্রায় দুই মাস আগে আমরা এই পডকাস্ট করার ঘোষণা দিয়েছিলাম একটাই বিশ্বাস নিয়ে, আপনার গল্প অন্যের বাঁচার প্রেরণা হতে পারে। এর মধ্যেই অনেক সাহসী মানুষ আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন তাঁদের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প, হেরে না যাওয়ার গল্প। শিগগির আমরা জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়া বন্ধুদের গল্প নিয়ে আপনাদের উৎসাহ ও সাহস জোগাতে আসছি।’
২০১২ সালের দিকে কলকাতার এক কনসার্টে আইয়ুব বাচ্চু ও আমি গেয়েছিলাম। আমার পর ও উঠেছিল মঞ্চে। অনেক রাত পর্যন্ত গেয়েছিল। আমি বাসা থেকে ফ্রেশ হয়ে ওর হোটেলে অপেক্ষা করছিলাম দেখা করার জন্য। ও এসেই আমাকে বলল, আমার একটাই ইন্টারেস্ট আছে, পার্ক স্ট্রিটের নাইট ক্লাবে বাজাব।১ ঘণ্টা আগে
হলিউডে নীরবে উঠে আসছে এক নতুন প্রজন্ম। এরই মধ্যে বিভিন্ন সিনেমায় নিজেদের প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন তাঁরা। এই নতুন তারকারা জায়গা করে নিয়েছেন দর্শকদের মনে এবং সমালোচকদের কলমে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে তাঁদের হাতেই যাবে হলিউডের রাজত্ব।২ ঘণ্টা আগে
অস্কারজয়ী ভারতীয় সুরকার ও গায়ক এ আর রাহমানের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়—ধর্মান্তর এবং সুফি ইসলাম গ্রহণ। এ নিয়ে একাধিকবার খোলাখুলি কথা বলেছেন তিনি। ২০১৫ সালে প্রকাশিত নাসীর মুন্নি কবিরের লেখা ‘এ আর রাহমান: দ্য স্পিরিট অব মিউজিক’ গ্রন্থে তিনি জানান কীভাবে একজন হিন্দু জ্যোতিষী তাঁর জন্য১৫ ঘণ্টা আগে
হলিউডের অন্যতম আলোচিত জুটি টম ক্রুজ ও আনা ডি আরমাস ৯ মাসের কম সময় প্রেম করার পর সম্পর্ক ভেঙে দিলেন। ব্রিটিশ পত্রিকা ‘দ্য সান’-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুই তারকাই পারস্পরিক সম্মতিতে ‘শুধুই বন্ধু’ হিসেবে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এমন খবর এল যখন তাঁদের একসঙ্গে একটি সিনেমায় কাজ করার কথা চলছে।১৬ ঘণ্টা আগে