জীবনযুদ্ধে জয়ীদের গল্প শুনবেন সিঁথি

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
২০২২ সালে সংগীতশিল্পী সিঁথি সাহা জানতে পারেন, তাঁর শরীরে বাসা বেঁধেছে ক্যানসার। ব্রেস্ট ক্যানসারে আক্রান্ত হলেও ভেঙে পড়েননি সিঁথি। চিকিৎসা চালিয়ে গেছেন। অপারেশন ও কেমোথেরাপির পর এখন পুরোপুরি সুস্থ তিনি। এর মধ্যে সন্তানের মা হয়েছেন। একেবারে কাছের কয়েকজন ছাড়া কেউ জানত না সিঁথির অসুস্থতার কথা। মা হওয়ার পর তিনি জানিয়েছিলেন ক্যানসার জয়ের খবর।

এবার দ্য হিলিং রুম নামের পডকাস্টে সংগীতশিল্পী শুনবেন এমন কিছু মানুষদের কথা, যাঁরা তাঁর মতোই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ছিনিয়ে এনেছেন জয়।

গত সেপ্টেম্বরে এই পডকাস্টের ঘোষণা দিয়েছিলেন সিঁথি। এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, ‘আমরা অনেকেই প্রিয়জনকে হারিয়ে কিংবা তিল তিল করে গড়ে তোলা সম্পর্কের ভাঙনে অথবা আমার মতো ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে বাঁচার আশাটাই ছেড়ে দিই। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, মানুষ একবার ভাঙলে মনের সাহস নিয়ে আবার সে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। তখন সে বেশি শক্তি নিয়ে ফিরে আসে। আপনারা যাঁরা হার না মেনে সব প্রতিকূলতা জয় করে এগিয়ে চলেছেন, তাঁদের গল্প শুনতে আমি নিয়ে আসছি নতুন পডকাস্ট দ্য হিলিং রুম।’

প্রায় দুই মাস পর নতুন এই পডকাস্ট নিয়ে দর্শকের সামনে আসতে প্রস্তুত সিঁথি। সোশ্যাল মিডিয়ায় জানালেন, এ পডকাস্টের ঘোষণার পর অনেকেই তাঁর সঙ্গে শেয়ার করেছেন নিজেদের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। শিগগির ভাইব নিউজ নামের ইউটিউব চ্যানেলে দেখা যাবে তাঁর এই পডকাস্ট।

সিঁথি সাহা বলেন, ‘আমার কাছে নতুন একটি সকাল মানেই নতুন অনুপ্রেরণা। প্রায় দুই মাস আগে আমরা এই পডকাস্ট করার ঘোষণা দিয়েছিলাম একটাই বিশ্বাস নিয়ে, আপনার গল্প অন্যের বাঁচার প্রেরণা হতে পারে। এর মধ্যেই অনেক সাহসী মানুষ আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন তাঁদের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প, হেরে না যাওয়ার গল্প। শিগগির আমরা জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়া বন্ধুদের গল্প নিয়ে আপনাদের উৎসাহ ও সাহস জোগাতে আসছি।’

