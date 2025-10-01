নারীদের সচেতনতা বাড়াতে তৈরি হচ্ছে ‘লজ্জা’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
নারীদের স্যানিটারি প্যাড নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে দেশে-বিদেশে নানা নাটক-সিনেমা তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে এবার দেশে তৈরি হচ্ছে নাটক ‘লজ্জা’। রচনা করেছেন জয়ন্ত চন্দ্র, পরিচালনা করেছেন ফিরোজ কবির ডলার।
গতকাল মঙ্গলবার থেকে রাজধানীর অদূরে ৩০০ ফুট এলাকার একটি শুটিং হাউসে নাটকটির শুটিং শুরু হয়েছে। এতে জুটি বেঁধে অভিনয় করছেন প্রিয়াঙ্কা জামান ও উপস্থাপক ইমতু রাতিশ। বৈশাখী টিভিতে প্রচারিত ধারাবাহিক ‘মুসা’সহ বেশ কিছু ধারাবাহিক ও একক নাটকে একসঙ্গে অভিনয় করেছেন তাঁরা।
লজ্জা নাটকের গল্পে দেখা যাবে, গ্রামের সাধারণ মেয়েদের স্যানিটারি প্যাড ব্যবহারে সচেতন করতে শহর থেকে আসে মীরা। মেয়েদের সচেতন করার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করে যায় সে। মুখোমুখি হয় নানা প্রতিবন্ধকতার। গ্রামে যে বাড়িতে ওঠে মীরা, সেই বাড়ির ছেলে রুবেল পাশে দাঁড়ায় তার।
প্রিয়াঙ্কা জামান বলেন, ‘জীবনঘনিষ্ঠ গল্পের অনেক নাটকে অভিনয় করেছি। তবে এই ধরনের গল্পে কাজ করা হয়নি। কারণ, এ ধরনের গল্প নিয়ে নাটকও হয়েছে কম। লজ্জা নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছি। এমন একটি নাটকে অভিনয় করার সুযোগ দেওয়ায় পরিচালকের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। ইমতু আমার ভালো বন্ধু। সহশিল্পী হিসেবেও সে ভীষণ সহযোগী।’
ইমতু বলেন, ‘নিয়মিত উপস্থাপনা করছি। পাশাপাশি ভালো কোনো গল্প পেলে অভিনয় করতে ভালো লাগে। লজ্জা নাটকটি আমার ভালো লেগেছে। এটা শুধু নাটকই নয়, নারীদের সচেতন করারও একটা প্রয়াস। সহশিল্পী হিসেবে প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে কাজ করে আগেও ভালো লেগেছে, এবারও নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম হবে না।’
নাটকটি শিগগির একটি টিভি চ্যানেলের পাশাপাশি ইউটিউবে প্রচারিত হবে।
