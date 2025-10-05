রঘুনাথনগর মহাবিদ্যালয়: মফস্বলে নগরের বাতিঘর

মাসুদুর রহমান মাসুদ, ঝিকরগাছা (যশোর)
মফস্বলে হলেও যেন নগরের বাতিঘর রঘুনাথনগর মহাবিদ্যালয়। উপজেলা শহর থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে রঘুনাথনগর গ্রামে এর অবস্থান। শিক্ষার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে মহাবিদ্যালয়টি উপজেলার সীমা পেরিয়ে, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে বহুবার রেকর্ড তৈরি করেছে।
১৯৯৫ সালে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিবিজড়িত কপোতাক্ষ নদের তীরে অবস্থিত রঘুনাথনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণিতে পাঠদানের মাধ্যমে মহাবিদ্যালয়টির যাত্রা শুরু হয়। তখন এটি ‘রঘুনাথনগর কলেজিয়েট স্কুল’ নামে পরিচিতি পায়। আজ এটি রঘুনাথনগর মহাবিদ্যালয় হিসেবে সুপরিচিত। প্রতিষ্ঠার পর থেকে মহাবিদ্যালয়টি শিক্ষার আলো ছড়িয়ে শুধু শিক্ষার্থীরাই নয়, শত শত গুণীজনের রূপকারও হয়েছে।
২০১৩ সালে ঝিকরগাছা-বাঁকড়া সড়কের গা ঘেঁষে শ্যামল প্রকৃতির মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয় রঘুনাথনগর মহাবিদ্যালয়। অজপাড়াগাঁয়ে ৩০ বছরের আলো জ্বালানো এই মহাবিদ্যালয় জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃত। এ ছাড়া উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অধ্যক্ষ -শিক্ষক ও সহশিক্ষা-সংক্রান্ত সব ইভেন্টে রয়েছে এর অনন্য রেকর্ড। ২০১৬, ২০১৯ ও ২০২৪ সালে মহাবিদ্যালয়টি উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। একই সময়ে অধ্যক্ষ মো. আব্দুল ওহাবও শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।
২০১৯ সালে আইসিটি শিক্ষক মো. সোহরাব হোসেন সোহাগ এবং ২০২৪ সালে বাংলা বিভাগের শিক্ষক মো. নজরুল ইসলাম শ্রেষ্ঠ কলেজশিক্ষক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। আড়াই শতাধিক শিক্ষার্থীর জন্য তিনতলা একটি ভবনসহ আরেকটি ভবন নির্মাণাধীন। শ্রেণিকক্ষ, ছাত্রী কমনরুম, শিক্ষক মিলনায়তন, পাঠাগার, কার্যালয়সহ সব কক্ষ সুসজ্জিত। খেলাধুলার জন্যও রয়েছে মাঠের ব্যবস্থা।
পরিষেবা বাড়াতে প্রতিষ্ঠানসংলগ্ন স্থাপন করা হয়েছে পয়মল শাহ পাবলিক লাইব্রেরি। পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও প্রাক্তন কৃতী শিক্ষার্থী, ব্যাংকার মো. শরিফুল ইসলাম জানান, শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
অধ্যক্ষ মো. আব্দুল ওহাব বলেন, এই প্রতিষ্ঠান থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থী চিকিৎসক, ব্যাংকার, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, আইনজীবীসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সুলতান মাহমুদ বলেন, ‘এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উপজেলা শহরের অনেক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় পাঠদান, সহশিক্ষা ও পরিবেশের দিক থেকে অনেক ভালো।’
মফস্বলে হলেও যেন নগরের বাতিঘর রঘুনাথনগর মহাবিদ্যালয়। উপজেলা শহর থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে রঘুনাথনগর গ্রামে এর অবস্থান। শিক্ষার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে মহাবিদ্যালয়টি উপজেলার সীমা পেরিয়ে, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে বহুবার রেকর্ড তৈরি করেছে।
১৯৯৫ সালে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিবিজড়িত কপোতাক্ষ নদের তীরে অবস্থিত রঘুনাথনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণিতে পাঠদানের মাধ্যমে মহাবিদ্যালয়টির যাত্রা শুরু হয়। তখন এটি ‘রঘুনাথনগর কলেজিয়েট স্কুল’ নামে পরিচিতি পায়। আজ এটি রঘুনাথনগর মহাবিদ্যালয় হিসেবে সুপরিচিত। প্রতিষ্ঠার পর থেকে মহাবিদ্যালয়টি শিক্ষার আলো ছড়িয়ে শুধু শিক্ষার্থীরাই নয়, শত শত গুণীজনের রূপকারও হয়েছে।
২০১৩ সালে ঝিকরগাছা-বাঁকড়া সড়কের গা ঘেঁষে শ্যামল প্রকৃতির মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয় রঘুনাথনগর মহাবিদ্যালয়। অজপাড়াগাঁয়ে ৩০ বছরের আলো জ্বালানো এই মহাবিদ্যালয় জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃত। এ ছাড়া উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অধ্যক্ষ -শিক্ষক ও সহশিক্ষা-সংক্রান্ত সব ইভেন্টে রয়েছে এর অনন্য রেকর্ড। ২০১৬, ২০১৯ ও ২০২৪ সালে মহাবিদ্যালয়টি উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। একই সময়ে অধ্যক্ষ মো. আব্দুল ওহাবও শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।
২০১৯ সালে আইসিটি শিক্ষক মো. সোহরাব হোসেন সোহাগ এবং ২০২৪ সালে বাংলা বিভাগের শিক্ষক মো. নজরুল ইসলাম শ্রেষ্ঠ কলেজশিক্ষক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। আড়াই শতাধিক শিক্ষার্থীর জন্য তিনতলা একটি ভবনসহ আরেকটি ভবন নির্মাণাধীন। শ্রেণিকক্ষ, ছাত্রী কমনরুম, শিক্ষক মিলনায়তন, পাঠাগার, কার্যালয়সহ সব কক্ষ সুসজ্জিত। খেলাধুলার জন্যও রয়েছে মাঠের ব্যবস্থা।
পরিষেবা বাড়াতে প্রতিষ্ঠানসংলগ্ন স্থাপন করা হয়েছে পয়মল শাহ পাবলিক লাইব্রেরি। পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও প্রাক্তন কৃতী শিক্ষার্থী, ব্যাংকার মো. শরিফুল ইসলাম জানান, শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
অধ্যক্ষ মো. আব্দুল ওহাব বলেন, এই প্রতিষ্ঠান থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থী চিকিৎসক, ব্যাংকার, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, আইনজীবীসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সুলতান মাহমুদ বলেন, ‘এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উপজেলা শহরের অনেক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় পাঠদান, সহশিক্ষা ও পরিবেশের দিক থেকে অনেক ভালো।’
অস্ট্রেলিয়ায় এডিথ কোয়ান বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি ২০২৬-এর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কমনওয়েলথভুক্ত দেশ থেকে যেসব শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী, তাঁদের এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা...৩৭ মিনিট আগে
মানসম্মত শিক্ষা ও গবেষণার সংস্কৃতি গড়ে তোলা, শিক্ষার্থীদের সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা এবং টেকসই উন্নয়নের পথে শিক্ষা খাত আরও এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে ২০১৯ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থী একত্র হন। তাঁরা গঠন করেন রাজশাহী ইউনিভার্সিটি এডুকেশন...১ ঘণ্টা আগে
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামে গবেষক ভর্তির অনলাইন আবেদন জমার সময় বাড়ানো হয়েছে। নতুন সময়সূচি অনুযায়ী, ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করা যাবে।১ দিন আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে ভিশনএক্স এআই পাওয়ার্ড ন্যাশনাল ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) জাতীয় প্রতিযোগিতা। আগামী ১৫ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ২ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে..১ দিন আগে