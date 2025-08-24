ডাকসু নির্বাচন: ভোটকেন্দ্র বাড়ানোর দাবি প্রতিরোধ পর্ষদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ১৮টি হলের শিক্ষার্থীদের জন্য টিএসসিসহ যে আটটি ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে, তাতে আপত্তি জানিয়েছে প্রতিরোধ পর্ষদ প্যানেল।
এই প্যানেলের সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) প্রার্থী জাবির আহমেদ জুবেল বলেছেন, ৪০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র আটটা ভোটকেন্দ্র স্থাপন করার কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এই কেন্দ্রগুলোতে সুষ্ঠুভাবে ভোট দেওয়া সম্ভব নয়। আরও ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে এবং সেগুলো বিভিন্ন একাডেমিক ভবনের আশপাশে হতে হবে।
আজ রোববার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ দাবি জানান।
জুবেল বলেন, ‘ফ্যাসিস্ট হাসিনার আমলে যারা ছাত্র নির্যাতন এবং ভিন্নমতাবলম্বী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা-মামলা করেছে, তারা যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে এবং তাদের প্রার্থিতা যেন বাতিল করা হয়, সে ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে আমরা জানাব।’
তিনি বলেন, ‘ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিষয় আমাদের উদ্বিগ্ন করে তুলছে। আমরা মনে করি, এর সমাধান প্রয়োজন। সংবাদ সম্মেলন শেষে আমরা চিফ রিটার্নিং অফিসারের কাছে আমাদের দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দেব।’
নির্বাচনের অন্তত এক সপ্তাহ আগে সব পরীক্ষা স্থগিত করারও দাবি জানান ডাকসুর এই এজিএস প্রার্থী।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ১৮টি হলের শিক্ষার্থীদের জন্য টিএসসিসহ যে আটটি ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে, তাতে আপত্তি জানিয়েছে প্রতিরোধ পর্ষদ প্যানেল।
এই প্যানেলের সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) প্রার্থী জাবির আহমেদ জুবেল বলেছেন, ৪০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র আটটা ভোটকেন্দ্র স্থাপন করার কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এই কেন্দ্রগুলোতে সুষ্ঠুভাবে ভোট দেওয়া সম্ভব নয়। আরও ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে এবং সেগুলো বিভিন্ন একাডেমিক ভবনের আশপাশে হতে হবে।
আজ রোববার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ দাবি জানান।
জুবেল বলেন, ‘ফ্যাসিস্ট হাসিনার আমলে যারা ছাত্র নির্যাতন এবং ভিন্নমতাবলম্বী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা-মামলা করেছে, তারা যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে এবং তাদের প্রার্থিতা যেন বাতিল করা হয়, সে ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে আমরা জানাব।’
তিনি বলেন, ‘ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিষয় আমাদের উদ্বিগ্ন করে তুলছে। আমরা মনে করি, এর সমাধান প্রয়োজন। সংবাদ সম্মেলন শেষে আমরা চিফ রিটার্নিং অফিসারের কাছে আমাদের দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দেব।’
নির্বাচনের অন্তত এক সপ্তাহ আগে সব পরীক্ষা স্থগিত করারও দাবি জানান ডাকসুর এই এজিএস প্রার্থী।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন-২০২৫ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা এবং সাইবার বুলিং প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।১৭ মিনিট আগে
কিছু প্রার্থীর আচরণবিধি লঙ্ঘন দেখেও প্রশাসন ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’-এর সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী আবু সাদিক কায়েম। তিনি বলেছেন, ‘কোনো কোনো প্রার্থী আচরণবিধি লঙ্ঘন করছে। কনসার্ন দেওয়ার পরেও প্রশাসন নীরব ভূমিকা দেখাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন..৩ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘ ছয় বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫। এই নির্বাচন শুধু শিক্ষার্থীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার নয়, ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গড়ে তোলারও সুযোগ এনে দিচ্ছে। ইতিহাস বলে, ডাকসুর ভেতর থেকে উঠে আসা নেতৃত্বই জাতীয় পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।৬ ঘণ্টা আগে
এই দেশের তরুণেরাও যে সুযোগ পেলে বিশ্বকে চমকে দিতে পারে, সেটিই প্রমাণ করে দেখাল দুই শিক্ষার্থী। দক্ষিণ কোরিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও কোরিয়া ডিজিটাল এডুকেশন ফ্রন্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (কেইএফএ) আয়োজিত বিশ্বখ্যাত ‘১৫তম ই-আইকন ওয়ার্ল্ড কনটেস্ট’-এ ৩৭টি দেশের ১৬১টি প্রকল্পকে পেছনে ফেলে প্রথম স্থান অর্জন করে..৭ ঘণ্টা আগে