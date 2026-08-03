Ajker Patrika
En
ক্যাম্পাস

সিদ্ধেশ্বরী উচ্চবিদ্যালয়ে খেলাঘরের বৃক্ষরোপণ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সিদ্ধেশ্বরী উচ্চবিদ্যালয়ে খেলাঘরের বৃক্ষরোপণ
সিদ্ধেশ্বরী বালক উচ্চবিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর। ছবি: সংগৃহীত

সবুজ পৃথিবী গড়ে তোলার প্রত্যয়ে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করছে জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর। এরই ধারাবাহিকতায় আজ সোমবার দুপুরে রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী বালক উচ্চবিদ্যালয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে গাছের চারা রোপণ করা হয়।

স্কুলের খেলার মাঠের চারপাশে এ সময় আম, কাঁঠাল, কৃষ্ণচূড়া, কামরাঙা, সেগুন, আমড়াসহ বিভিন্ন জাতের ফলদ ও বনজ গাছের চারা রোপণ করা হয়। কর্মসূচিতে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ খেলাঘর সংগঠকেরা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অংশ নেন।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন সিদ্ধেশ্বরী উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ শামছ উদ্দিন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক উম্মে ছায়মা খানম ও রেজাউল কবির, খেলাঘরের সাধারণ সম্পাদক প্রণয় সাহা, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হান্নান চৌধুরী, সাংবাদিক রাজন ভট্টাচার্য, শিল্পী রহমান ও খেলাঘর জাতীয় পরিষদ সদস্য সাইফুদ্দিন শোভন।

এর আগে গত ২৭ জুলাই শান্তিবাগ উচ্চবিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ করে কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর।

বিষয়:

শিক্ষার্থীক্যাম্পাসবৃক্ষরোপণশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত