সিদ্ধেশ্বরী উচ্চবিদ্যালয়ে খেলাঘরের বৃক্ষরোপণ

সবুজ পৃথিবী গড়ে তোলার প্রত্যয়ে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করছে জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর। এরই ধারাবাহিকতায় আজ সোমবার দুপুরে রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী বালক উচ্চবিদ্যালয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে গাছের চারা রোপণ করা হয়।
স্কুলের খেলার মাঠের চারপাশে এ সময় আম, কাঁঠাল, কৃষ্ণচূড়া, কামরাঙা, সেগুন, আমড়াসহ বিভিন্ন জাতের ফলদ ও বনজ গাছের চারা রোপণ করা হয়। কর্মসূচিতে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ খেলাঘর সংগঠকেরা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অংশ নেন।
বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন সিদ্ধেশ্বরী উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ শামছ উদ্দিন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক উম্মে ছায়মা খানম ও রেজাউল কবির, খেলাঘরের সাধারণ সম্পাদক প্রণয় সাহা, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হান্নান চৌধুরী, সাংবাদিক রাজন ভট্টাচার্য, শিল্পী রহমান ও খেলাঘর জাতীয় পরিষদ সদস্য সাইফুদ্দিন শোভন।
এর আগে গত ২৭ জুলাই শান্তিবাগ উচ্চবিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ করে কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর।
চলতি শিক্ষাবর্ষেও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের একাদশ শ্রেণিতে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। আগের মতোই কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ এবং এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং পছন্দক্রমের ভিত্তিতে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালিত হবে।৪২ মিনিট আগে
আন্তর্জাতিক স্পেস রোবোটিকস প্রতিযোগিতা অ্যানাটোলিয়ান রোভার চ্যালেঞ্জ (এআরসি) ২০২৬-এ অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (জিইউবি) মার্স রোভার টিম। তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় অনুষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক স্পেস রোবোটিকস...৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মতো আইন, অপরাধবিজ্ঞান ও বিচারব্যবস্থায় ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার, দেশীয় জ্ঞান, ন্যায়বিচার এবং বিকল্প আইনচর্চাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক একাডেমিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। আয়োজকেরা জানান, এ আয়োজনের মাধ্যমে বিচারব্যবস্থার সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও আইন প১৯ ঘণ্টা আগে
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে সুপারিশকৃত ১৪ হাজার ৩৮৪ জন শিক্ষককে আগামী ২৯ অক্টোবর যোগদানের কথা বলা হলেও যোগদানের তারিখে পরিবর্তন এনেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। নতুন করে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আগামী ১ অক্টোবর সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে যোগদান করার নির্দেশ দিয়েছে....১ দিন আগে