ডাকসুর অফিশিয়াল ফলাফল প্রকাশ হবে সিনেট ভবনের সামনে থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১: ৩৩
ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের ভোটের ফলাফল জানতে সিনেট ভবনে শিক্ষার্থীদের অবস্থান। ছবি: জাহিদুল ইসলাম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫-এর ভোট গণনা চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি কেন্দ্র থেকে প্রত্যেক হল সংসদের ফলাফল এবং ডাকসুর ফলাফল ঘোষণা করা হবে। ডাকসুর অফিশিয়াল ফলাফল প্রকাশ করা হবে ঢাবির সিনেট ভবনের সামনে থেকে।

চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক জসীম উদ্দিন শিক্ষার্থীদের ধৈর্য ধরে ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করার আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
