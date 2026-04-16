এআইইউবিতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বৈশাখী উৎসব ১৪৩৩ উদ্‌যাপিত

বর্ণাঢ্য আয়োজনে এআইইউবিতে বৈশাখী উৎসব ১৪৩৩ উদ্‌যাপিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উপলক্ষে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি) ক্যাম্পাসে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদ্‌যাপিত হয়েছে ‘এআইইউবি বৈশাখী উৎসব ১৪৩৩’। বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির রঙে পুরো ক্যাম্পাস উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।

পয়লা বৈশাখের এই আয়োজনে ছিল বাউলগান, লোকসংগীত, নাগরদোলা, গ্রামীণ মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ব্যান্ড পারফরম্যান্স। এআইইউবি পারফর্মিং আর্টস ক্লাবের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দর্শকদের মুগ্ধ করে।

উৎসবে শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে গ্রামীণ বাংলার ঐতিহ্য তুলে ধরা হয় বিভিন্ন স্টল ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে। মেলায় স্থান পায় দেশীয় খাবার, হস্তশিল্প, মাটির খেলনা, পাটজাত পণ্যসহ লোকজ নানা সামগ্রী। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ক্যাম্পাসজুড়ে আলপনা অঙ্কন ও বৈশাখী মোটিভের সাজে উৎসবের আবহ আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এআইইউবির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান নাদিয়া আনোয়ার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য ড. সাইফুল ইসলাম, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, প্রক্টর, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীরা।

বৈশাখের প্রথম পর্বের আনুষ্ঠানিকতা শেষে বিকেলে দেশের খ্যাতনামা সংগীতশিল্পীদের পরিবেশনায় শুরু হয় উৎসব মাতানো প্রাণবন্ত কনসার্ট। এতে সংগীত পরিবেশন করেন সংগীতশিল্পী হাবিব ওয়াহিদ, প্রীতম হাসান এবং জনপ্রিয় ব্যান্ড দল ওয়ারফেজ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টি বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ড. হাসানুল এ হাসান ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ইশতিয়াক আবেদীনসহ ট্রাস্টি বোর্ডের অন্য সদস্যরা। দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে পরিচিত করতে এআইইউবি প্রতিবছর এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এক সুতোয় গেঁথে আসছে।

