১৯৭৩ সালের মতো এবারও ডাকসু নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হচ্ছে: ভিপি প্রার্থী কাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
১৯৭৩ সালের মতো এবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ সমর্থিত প্যানেল বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী আব্দুল কাদের।
আজ বুধবার বিকেল ৪টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।
আব্দুল কাদের বলেন, ‘১৯৭৩ সালে ডাকসু নির্বাচন বানচালের উদ্দেশে ব্যালট বক্স ছিনতাই করা হয়েছিল; গুলিবর্ষণ, বোমাবর্ষণ হয়েছিল। পরে প্রশাসন ওই ডাকসু নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করে। আজকেও ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গভীর ষড়যন্ত্র এবং বৃহৎ এক রাজনৈতিক শক্তি নির্বাচন বানচাল করার ষড়যন্ত্র করছে।
‘সেনাবাহিনী মোতায়েনে ভীতি, আচরণবিধি ভঙ্গের অপরাধে শাস্তির ব্যবস্থা না নেওয়া বা নির্বিকার-নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করা, শিক্ষার্থীদের সুবিধা অনুযায়ী ভোটকেন্দ্র ও নারী শিক্ষার্থীদের সুবিধা অনুযায়ী ভোটকেন্দ্র না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সাধারণ ভোটারদের নিরুৎসাহিত করছে নির্বাচন কমিশন।’
ডাকসুর এই ভিপি প্রার্থী বলেন, ‘ভোটারদের আগ্রহ ও অনুকূল পরিবেশ অনুযায়ী, সুবিধা অনুযায়ী ডাকসু নির্বাচন বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা যে প্রস্তাব দিচ্ছি, ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে তার বিপরীত কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। বিশেষ কোনো গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়ার জন্য এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে এবং নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করছে তারা।’
১৯৭৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচন কীভাবে বানচাল করা হয়, সে সম্পর্কে পরদিন দৈনিক ইত্তেফাকের খবরে বলা হয়, ‘গতকাল ডাকসু ও হল ইউনিটসমূহের নির্বাচনে ভোটদান পর্ব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলেও সন্ধ্যার পর ভোট গণনাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের ব্যবহারে শঙ্কিত হইয়া ওঠে। রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হল ব্যতীত অন্যান্য হলের অধিকাংশ ব্যালট বাক্স অস্ত্রের মুখে ছিনতাই করা হয়। তবে ডাকসু নির্বাচনের ব্যালট বাক্সগুলি ভোট গ্রহণের পরপরই কড়া প্রহরাধীনে কলাভবনে আনয়ন করার ফলে ব্যালট বাক্সগুলি অপহৃত হয় নাই। সর্বশেষ খবরে প্রকাশ, ডাকসুর ভোট গণনা স্থগিত রাখা হইয়াছে।’
‘গতকালের এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন) ও আ স ম আবদুর রব-সমর্থিত জাসদ ছাত্রলীগ পরস্পর পরস্পরকে দায়ী করিয়াছে। রাত্রি সাড়ে ১২টায় এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গোলাগুলি চলিতেছে এবং চরম উত্তেজনা বিরাজ করিতেছে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা গোলাগুলি শুরু হওয়ার পরই হল ছাড়িতে শুরু করে।’
খবরে আরও বলা হয়, ‘শামসুন্নাহার হলের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন) ১২টি আসনের মধ্যে সহ-সভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদিকা পদসহ ৮টি পদে জয়লাভ করিয়াছে। অপর আসনগুলি লাভ করিয়াছে আ স ম আব্দুর রব-সমর্থিত ছাত্রলীগ।’
১৯৭৩ সালের মতো এবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ সমর্থিত প্যানেল বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী আব্দুল কাদের।
আজ বুধবার বিকেল ৪টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।
আব্দুল কাদের বলেন, ‘১৯৭৩ সালে ডাকসু নির্বাচন বানচালের উদ্দেশে ব্যালট বক্স ছিনতাই করা হয়েছিল; গুলিবর্ষণ, বোমাবর্ষণ হয়েছিল। পরে প্রশাসন ওই ডাকসু নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করে। আজকেও ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গভীর ষড়যন্ত্র এবং বৃহৎ এক রাজনৈতিক শক্তি নির্বাচন বানচাল করার ষড়যন্ত্র করছে।
‘সেনাবাহিনী মোতায়েনে ভীতি, আচরণবিধি ভঙ্গের অপরাধে শাস্তির ব্যবস্থা না নেওয়া বা নির্বিকার-নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করা, শিক্ষার্থীদের সুবিধা অনুযায়ী ভোটকেন্দ্র ও নারী শিক্ষার্থীদের সুবিধা অনুযায়ী ভোটকেন্দ্র না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সাধারণ ভোটারদের নিরুৎসাহিত করছে নির্বাচন কমিশন।’
ডাকসুর এই ভিপি প্রার্থী বলেন, ‘ভোটারদের আগ্রহ ও অনুকূল পরিবেশ অনুযায়ী, সুবিধা অনুযায়ী ডাকসু নির্বাচন বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা যে প্রস্তাব দিচ্ছি, ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে তার বিপরীত কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। বিশেষ কোনো গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়ার জন্য এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে এবং নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করছে তারা।’
১৯৭৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচন কীভাবে বানচাল করা হয়, সে সম্পর্কে পরদিন দৈনিক ইত্তেফাকের খবরে বলা হয়, ‘গতকাল ডাকসু ও হল ইউনিটসমূহের নির্বাচনে ভোটদান পর্ব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলেও সন্ধ্যার পর ভোট গণনাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের ব্যবহারে শঙ্কিত হইয়া ওঠে। রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হল ব্যতীত অন্যান্য হলের অধিকাংশ ব্যালট বাক্স অস্ত্রের মুখে ছিনতাই করা হয়। তবে ডাকসু নির্বাচনের ব্যালট বাক্সগুলি ভোট গ্রহণের পরপরই কড়া প্রহরাধীনে কলাভবনে আনয়ন করার ফলে ব্যালট বাক্সগুলি অপহৃত হয় নাই। সর্বশেষ খবরে প্রকাশ, ডাকসুর ভোট গণনা স্থগিত রাখা হইয়াছে।’
‘গতকালের এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন) ও আ স ম আবদুর রব-সমর্থিত জাসদ ছাত্রলীগ পরস্পর পরস্পরকে দায়ী করিয়াছে। রাত্রি সাড়ে ১২টায় এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গোলাগুলি চলিতেছে এবং চরম উত্তেজনা বিরাজ করিতেছে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা গোলাগুলি শুরু হওয়ার পরই হল ছাড়িতে শুরু করে।’
খবরে আরও বলা হয়, ‘শামসুন্নাহার হলের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন) ১২টি আসনের মধ্যে সহ-সভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদিকা পদসহ ৮টি পদে জয়লাভ করিয়াছে। অপর আসনগুলি লাভ করিয়াছে আ স ম আব্দুর রব-সমর্থিত ছাত্রলীগ।’
বিন ইয়ামিন মোল্লা বলেন, ‘যাঁরা আধিপত্যের রাজনীতি টেকানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা হাইকোর্টকে ব্যবহার করেছেন। এটা তাঁদের একটা অছিলা মাত্র। ডাকসু নির্বাচন করতে বাধা নেই হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেছে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ। তাহলে নির্বাচন বন্ধের ষড়যন্ত্র কি শেষ? এটা শেষ না।১ ঘণ্টা আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ সেপ্টেম্বর তিনদিন সব ধরনের পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। তবে ৯ সেপ্টেম্বর ক্লাস থাকলেও বাকি দুইদিন তা বন্ধ থাকবে। গতকাল মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এ বি এম আজিজুর...৪ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন স্থগিত করে দেওয়া হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করে দেওয়া চেম্বার আদালতের আদেশ বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। ফলে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধা নেই। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর যথাসময়েই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।৫ ঘণ্টা আগে
জনসংযোগ থেকে জানানো হয়, কুরুচিপূর্ণ ভাষায় আক্রমণ ও হুমকি দেওয়ার ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০২০-২১ সেশনের শিক্ষার্থী আলী হুসেনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬ মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। এ বিষয়ে গঠিত প্রক্টরিয়াল সত্যানুসন্ধান কমিটির সুপারিশের আলোকে তাঁকে বহিষ্কারের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ...৭ ঘণ্টা আগে