১৯৭৩ সালের মতো এবারও ডাকসু নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হচ্ছে: ভিপি প্রার্থী কাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা
বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

১৯৭৩ সালের মতো এবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ সমর্থিত প্যানেল বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী আব্দুল কাদের।

আজ বুধবার বিকেল ৪টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।

আব্দুল কাদের বলেন, ‘১৯৭৩ সালে ডাকসু নির্বাচন বানচালের উদ্দেশে ব্যালট বক্স ছিনতাই করা হয়েছিল; গুলিবর্ষণ, বোমাবর্ষণ হয়েছিল। পরে প্রশাসন ওই ডাকসু নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করে। আজকেও ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গভীর ষড়যন্ত্র এবং বৃহৎ এক রাজনৈতিক শক্তি নির্বাচন বানচাল করার ষড়যন্ত্র করছে।

‘সেনাবাহিনী মোতায়েনে ভীতি, আচরণবিধি ভঙ্গের অপরাধে শাস্তির ব্যবস্থা না নেওয়া বা নির্বিকার-নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করা, শিক্ষার্থীদের সুবিধা অনুযায়ী ভোটকেন্দ্র ও নারী শিক্ষার্থীদের সুবিধা অনুযায়ী ভোটকেন্দ্র না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সাধারণ ভোটারদের নিরুৎসাহিত করছে নির্বাচন কমিশন।’

ডাকসুর এই ভিপি প্রার্থী বলেন, ‘ভোটারদের আগ্রহ ও অনুকূল পরিবেশ অনুযায়ী, সুবিধা অনুযায়ী ডাকসু নির্বাচন বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা যে প্রস্তাব দিচ্ছি, ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে তার বিপরীত কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। বিশেষ কোনো গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়ার জন্য এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে এবং নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করছে তারা।’

১৯৭৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচন কীভাবে বানচাল করা হয়, সে সম্পর্কে পরদিন দৈনিক ইত্তেফাকের খবরে বলা হয়, ‘গতকাল ডাকসু ও হল ইউনিটসমূহের নির্বাচনে ভোটদান পর্ব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলেও সন্ধ্যার পর ভোট গণনাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের ব্যবহারে শঙ্কিত হইয়া ওঠে। রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হল ব্যতীত অন্যান্য হলের অধিকাংশ ব্যালট বাক্স অস্ত্রের মুখে ছিনতাই করা হয়। তবে ডাকসু নির্বাচনের ব্যালট বাক্সগুলি ভোট গ্রহণের পরপরই কড়া প্রহরাধীনে কলাভবনে আনয়ন করার ফলে ব্যালট বাক্সগুলি অপহৃত হয় নাই। সর্বশেষ খবরে প্রকাশ, ডাকসুর ভোট গণনা স্থগিত রাখা হইয়াছে।’

‘গতকালের এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন) ও আ স ম আবদুর রব-সমর্থিত জাসদ ছাত্রলীগ পরস্পর পরস্পরকে দায়ী করিয়াছে। রাত্রি সাড়ে ১২টায় এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গোলাগুলি চলিতেছে এবং চরম উত্তেজনা বিরাজ করিতেছে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা গোলাগুলি শুরু হওয়ার পরই হল ছাড়িতে শুরু করে।’

খবরে আরও বলা হয়, ‘শামসুন্নাহার হলের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন) ১২টি আসনের মধ্যে সহ-সভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদিকা পদসহ ৮টি পদে জয়লাভ করিয়াছে। অপর আসনগুলি লাভ করিয়াছে আ স ম আব্দুর রব-সমর্থিত ছাত্রলীগ।’

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগনির্বাচনঢাকারাজনৈতিক দলশিক্ষাছিনতাইডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন, কে তিনি

বাংলাদেশের জন্য রাষ্ট্রদূত মনোনয়ন দিলেন ট্রাম্প

জাতীয় পার্টিকে রক্ষার দায়িত্ব বিএনপির—শামীম পাটোয়ারীর এমন মন্তব্যের প্রতিবাদ জানালেন চুন্নু

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

