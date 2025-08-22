Ajker Patrika
ডাকসু হবে শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের স্থান : নাঈম হাসান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ০০: ৫৮
মো. নাঈম হাসান
মো. নাঈম হাসান

নির্বাচিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদকে (ডাকসু) সত্যিকার অর্থেই শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের জায়গা হিসেবে প্রস্তুত করবেন মো. নাঈম হাসান। ডাকসু নির্বাচনে তিনি ‘অপরাজেয় ৭১, অদম্য ২৪’ প্যানেল থেকে সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী। ছাত্র ইউনিয়ন (মাহির-বাহাউদ্দিন), সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট (বাসদ) ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (বিসিএল) মিলে এই প্যানেল দিয়েছে।

নির্বাচনী পরিবেশ সম্পর্কে নাঈম হাসান গতকাল বৃহস্পতিবার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নির্বাচন নিয়ে শঙ্কার জায়গা আছে। বিগত এক মাসে বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। মুক্ত রাজনীতি চর্চার জায়গা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ছাত্রশিবির রাজাকারদের ছবি লাগিয়েছে। আমরা আশঙ্কা করছি, আগামী ডাকসু নির্বাচনেও প্রশাসন ছাত্রশিবিরকে সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে জয়ী হয়ে আসার সুযোগ তৈরি করে দেবে।’

জয়ী হলে কী কাজ করবেন এমন প্রশ্নে এই প্রার্থী বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের ম্যান্ডেটই আমার ম্যান্ডেট হবে। একাডেমিক ও কারিকুলামে যেসব উন্নয়ন শিক্ষার্থীরা দেখতে চান, আমি সেগুলো শতভাগ বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করব।’

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগনির্বাচনঢাকাছাপা সংস্করণডাকসু
