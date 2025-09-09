Ajker Patrika
ভোটকেন্দ্রে প্রার্থী-সমর্থকদের জটলা, আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে ভোট দিতে শিক্ষার্থীদের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শুরুর পর থেকেই বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রার্থী ও তাঁদের সমর্থকদের উপস্থিতিতে প্রবেশপথে কৃত্রিম জটলার সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন ভোটাররা।

আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র, কার্জন হল ও উদয়ন স্কুলের কয়েকটি কেন্দ্রে এ চিত্র দেখা যায়।

দেখা যায়, প্রার্থীরা কেন্দ্রের সামনে লিফলেট বিতরণ করছেন, এমনকি ব্যাগ ও বাক্সভর্তি লিফলেট নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছেন অনেকে। ভোটাররা কেন্দ্রে ঢুকতেই হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রার্থীদের নাম ও ব্যালট নম্বর লেখা লিফলেট।

নির্বাচনী আচরণবিধি অনুযায়ী, ভোটকেন্দ্র থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে কোনো ধরনের প্রচারণা চালানো নিষিদ্ধ। তাছাড়া ৭ সেপ্টেম্বর থেকে সব ধরনের প্রচার বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। তবে বেশ কয়েকজন প্রার্থী ও তাঁদের সমর্থক নিয়ম অমান্য করে ভোটকেন্দ্রের কাছাকাছি প্রচারণা চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী মুক্তার মিয়া বলেন, ‘দলীয় প্রার্থীদের কর্মীরা ইচ্ছে করে লাইনে ভিড় তৈরি করছেন। এতে সাধারণ ভোটাররা সহজে প্রবেশ করতে পারছেন না।’

এক সদস্য পদপ্রার্থী রাহাত সিকদারও এটিকে ‘অসুন্দর’ বলে মন্তব্য করেছেন।

ভোটারদের অভিযোগ, অনেক প্রার্থী সকাল থেকেই লিফলেট হাতে নিয়ে প্রচারণায় ব্যস্ত। কেউ কেউ তো কেন্দ্রের সামনে রীতিমতো টেবিল বসিয়েছেন।

অভিযোগের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমেদ গণমাধ্যমকে বলেন, ‘কেন্দ্রের ১০০ মিটারের ভেতরে প্রচারণা চালানোর সুযোগ নেই। কেউ নিয়ম ভাঙলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

হাজী মুহম্মদ মুহসিন হলের প্রভোস্ট সিরাজুল ইসলামও বলেন, তিনি অনিয়মের বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে জানাবেন।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি কেন্দ্রে ৮১০টি বুথে বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ চলবে। ডাকসুর ২৮টি পদের জন্য ৪৭১ জন এবং ১৮টি হল সংসদের ২৩৪টি পদের জন্য ১ হাজার ৩৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। একজন ভোটারকে ডাকসু ও হল সংসদ মিলিয়ে মোট ৪১টি ভোট দিতে হবে।

