Ajker Patrika
ক্যাম্পাস

উদ্যোক্তা তৈরির আয়োজন উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
উদ্যোক্তা তৈরির আয়োজন করা হয়েছে উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
উদ্যোক্তা তৈরির আয়োজন করা হয়েছে উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

উদ্যোক্তা তৈরির এক নতুন উদ্যোগ হাতে নিয়েছে উত্তরা ইউনিভার্সিটি। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে সফলভাবে এই উদ্যোগের সূচনা করেছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। নিজস্ব আয়োজনে উদ্যোক্তা তৈরির জন্য ‘ইউইউ বিজনেস লঞ্চপ্যাড-২০২৫’-এর উদ্বোধন করা হয় এ দিন।

উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, এটি দুই দিনব্যাপী উদ্যোক্তা মেলা, যা ক্যাম্পাসের বর্তমান শিক্ষার্থীদের ব্যবসা সম্পর্কে নতুন ধারণা খুঁজে পেতে, ব্যবহারিক দক্ষতা বাড়াতে এবং উদ্যোক্তা হওয়ার ইচ্ছাকে দারুণভাবে উৎসাহিত করতে আয়োজিত। উদ্যোক্তাদের স্টল প্রদর্শনী, আলোচনা সভা, মেন্টরশিপসহ নানা ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পেয়েছেন তাঁদের স্বপ্নের ব্যবসা গড়ার প্রেরণা। মেলা চলবে আগামীকাল শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) পর্যন্ত।

এসএমই ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সহযোগিতায় এই উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন তরুণ উদ্যোক্তারা, শিল্পনেতারা; যা শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবন ও ব্যবসায়িক চিন্তাভাবনাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পারটেক্স বেভারেজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রুবেল আজিজ। তাঁর উপস্থিতি ও বক্তব্য তরুণ উদ্ভাবকদের জন্য ছিল অনুপ্রেরণার উৎস।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উত্তরা ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইয়াসমীন আরা লেখা ও মিয়াকো অ্যাপ্লায়েন্স বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ নাভিদ আহমেদ, যাঁরা নেতৃত্ব, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা মনোভাব নিয়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যবান পরামর্শ দেন।

অধ্যাপক ড. ইয়াসমীন আরা লেখা বলেন, ‘আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের শিক্ষার্থীরা তাদের ধারণাকে সফল উদ্যোগে রূপান্তর করার জন্য দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের অধিকারী। ইউইউ বিজনেস লঞ্চপ্যাড-২০২৫ দেখিয়েছে যে আমাদের ছেলেমেয়েরা নতুন কিছু করতে, নেতৃত্ব দিতে এবং সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনতে প্রস্তুত।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন ও বিভাগের প্রধানেরাও শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে মেলায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

উত্তরা ইউনিভার্সিটি সব অংশগ্রহণকারী, অতিথি ও সহযোগীদের ধন্যবাদ জানায়, যাঁদের সহায়তায় ইউইউ বিজনেস লঞ্চপ্যাড ২০২৫ একটি অর্থবহ ও স্মরণীয় অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছে। এই উৎসব তরুণদের নতুন ব্যবসায়িক চিন্তা অন্বেষণ এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভবিষ্যতের উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিক্যাম্পাসপ্রতিষ্ঠানের খবরউদ্যোক্তা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

রাজধানীতে আবারও ভূমিকম্প, মাত্রা ৩ দশমিক ৬

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: ৩ মামলায় শেখ হাসিনার মোট ২১ বছরের কারাদণ্ড

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

সম্পর্কিত

আইএইউপির সেমি-অ্যানুয়াল মিটিং ২০২৬ আয়োজন করবে ডিআইইউ

আইএইউপির সেমি-অ্যানুয়াল মিটিং ২০২৬ আয়োজন করবে ডিআইইউ

নবম গ্রেডে বেতনসহ ৪ দাবি না মানলে বার্ষিক পরীক্ষা বর্জনের হুমকি মাধ্যমিকের শিক্ষকদের

নবম গ্রেডে বেতনসহ ৪ দাবি না মানলে বার্ষিক পরীক্ষা বর্জনের হুমকি মাধ্যমিকের শিক্ষকদের

সরকারি প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ: প্রথম ধাপের লিখিত পরীক্ষা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে

সরকারি প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ: প্রথম ধাপের লিখিত পরীক্ষা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে

ইইউর অর্থায়িত ইরাসমাস মুন্ডাস বৃত্তি

ইইউর অর্থায়িত ইরাসমাস মুন্ডাস বৃত্তি

ক্যাম্পাস

আইএইউপির সেমি-অ্যানুয়াল মিটিং ২০২৬ আয়োজন করবে ডিআইইউ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করেছে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ)। আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়প্রধানদের শীর্ষ বৈশ্বিক সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইউনিভার্সিটি প্রেসিডেন্টসের (আইএইউপি) সেমি-অ্যানুয়াল মিটিং ২০২৬ আয়োজনের ঐতিহাসিক দায়িত্ব লাভ করেছে ডিআইইউ।

এর মাধ্যমে এই প্রথমবার বাংলাদেশ এই মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনের স্বাগতিক দেশ হওয়ার গৌরব অর্জন করল, যা বৈশ্বিক মঞ্চে দেশের উচ্চশিক্ষার অবস্থানকে আরও দৃঢ় করবে।

এই যুগান্তকারী আয়োজনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার জন্য আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাজধানীর ধানমন্ডির ড্যাফোডিল টাওয়ারে একটি বিশেষ প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন আইএইউপির সেক্রেটারি জেনারেল ও জাপানের ওসাকা ইউনিভার্সিটি অব কমার্সের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর তাতসুরো তানিওকা। তিনি ডিআইইউর আন্তর্জাতিক সক্ষমতা ও অবকাঠামোর ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ সময় ডিআইইউর প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাসুম ইকবাল, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. ফখরে হোসেনসহ অন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উচ্চশিক্ষার চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে বিশ্বজুড়ে শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ নেতৃত্ব ১৯ থেকে ২১ নভেম্বর সাভারের ড্যাফোডিল স্মার্ট সিটিতে একত্র হবেন।

এই আয়োজনে বিশ্বের ২০–২৫টি দেশের ৭০–১০০ জন বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি ও উচ্চশিক্ষা নেতারা অংশ নেবেন। এটি বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য এক যুগান্তকারী অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, কারণ, আইএইউপি হলো বৈশ্বিক পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা উদ্ভাবন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, গবেষণা ও নেতৃত্ব উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম।

ডিআইইউর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সবুর খান আইএইউপির ২০২৭–৩০ মেয়াদের ট্রেজারার নির্বাচিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব আরও সুসংহত হয়েছে।

ডিআইইউ সম্প্রতি কিউএস এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিংস ২০২৬-এ দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে দ্বিতীয় এবং টাইমস হায়ার এডুকেশন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিংস ২০২৬-এ ৮০১–১০০০ ব্যান্ডে অবস্থান করে তাদের বৈশ্বিক মানদণ্ড তুলে ধরেছে।

আইএইউপির সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর তাতসুরো তানিওকা বলেন, ‘বাংলাদেশে আইএইউপি সেমি-অ্যানুয়াল মিটিং ২০২৬ আয়োজন একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আধুনিক অবকাঠামো, আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও উচ্চশিক্ষায় রূপান্তরমুখী নেতৃত্ব আমাদের গভীরভাবে মুগ্ধ করেছে।’

ডিআইইউর প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর জানান, এটি শুধু তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, পুরো বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা খাতের জন্য একটি মাইলফলক।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়বিজ্ঞপ্তিক্যাম্পাসকরপোরেটশিক্ষাউচ্চশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

রাজধানীতে আবারও ভূমিকম্প, মাত্রা ৩ দশমিক ৬

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: ৩ মামলায় শেখ হাসিনার মোট ২১ বছরের কারাদণ্ড

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

সম্পর্কিত

উদ্যোক্তা তৈরির আয়োজন উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে

উদ্যোক্তা তৈরির আয়োজন উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে

নবম গ্রেডে বেতনসহ ৪ দাবি না মানলে বার্ষিক পরীক্ষা বর্জনের হুমকি মাধ্যমিকের শিক্ষকদের

নবম গ্রেডে বেতনসহ ৪ দাবি না মানলে বার্ষিক পরীক্ষা বর্জনের হুমকি মাধ্যমিকের শিক্ষকদের

সরকারি প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ: প্রথম ধাপের লিখিত পরীক্ষা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে

সরকারি প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ: প্রথম ধাপের লিখিত পরীক্ষা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে

ইইউর অর্থায়িত ইরাসমাস মুন্ডাস বৃত্তি

ইইউর অর্থায়িত ইরাসমাস মুন্ডাস বৃত্তি

শিক্ষা

নবম গ্রেডে বেতনসহ ৪ দাবি না মানলে বার্ষিক পরীক্ষা বর্জনের হুমকি মাধ্যমিকের শিক্ষকদের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর আব্দুল গণি রোডে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যালয় চত্বরে বৃহস্পতিবার সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর আব্দুল গণি রোডে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যালয় চত্বরে বৃহস্পতিবার সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা

দশম থেকে নবম গ্রেডে বেতন নির্ধারণ, স্বতন্ত্র মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর গঠনসহ চার দফা দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। এ সময় দাবি বাস্তবায়ন না করা হলে আগামী সোমবার থেকে বার্ষিক পরীক্ষা ও ভর্তি কার্যক্রম বর্জন করে ‘শাটডাউন’ কর্মসূচির হুঁশিয়ারিও দেন তাঁরা।

রাজধানীর আব্দুল গণি রোডে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যালয় চত্বরে আজ বৃহস্পতিবার সকালে ‘বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি’র ব্যানারে তাঁরা এই কর্মসূচি পালন করেন।

সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন মাহমুদ সালমী বলেন, পদোন্নতিযোগ্য একটিমাত্র পদ থাকায় সহকারী শিক্ষকেরা দীর্ঘদিন পদোন্নতি পাচ্ছেন না। বর্তমান বাস্তবতায় দশম গ্রেডের বেতনে শিক্ষকেরা হিমশিম খাচ্ছেন।

শাহাব উদ্দিন মাহমুদ বলেন, ‘আমরা চাই, সহকারী শিক্ষক পদটি নবম গ্রেডে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত করে দ্রুত সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর গঠন করে গ্রেজেট প্রকাশ। এই অধিদপ্তর গঠন করে শিক্ষকদের পদগুলো ক্যাডারভুক্ত করলে আমরা অন্যান্য প্রশাসনিক পদে পদোন্নতির সুযোগ পাব।’

মাধ্যমিকের শিক্ষকদের অন্য দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন শূন্য পদে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়ন এবং বকেয়া টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেডের মঞ্জুরি আদেশ তিন কর্মদিবসের মধ্যে দেওয়া।

বিষয়:

শিক্ষকপরীক্ষাবেতনমাধ্যমিক বিদ্যালয়শিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

রাজধানীতে আবারও ভূমিকম্প, মাত্রা ৩ দশমিক ৬

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: ৩ মামলায় শেখ হাসিনার মোট ২১ বছরের কারাদণ্ড

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

সম্পর্কিত

উদ্যোক্তা তৈরির আয়োজন উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে

উদ্যোক্তা তৈরির আয়োজন উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে

আইএইউপির সেমি-অ্যানুয়াল মিটিং ২০২৬ আয়োজন করবে ডিআইইউ

আইএইউপির সেমি-অ্যানুয়াল মিটিং ২০২৬ আয়োজন করবে ডিআইইউ

সরকারি প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ: প্রথম ধাপের লিখিত পরীক্ষা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে

সরকারি প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ: প্রথম ধাপের লিখিত পরীক্ষা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে

ইইউর অর্থায়িত ইরাসমাস মুন্ডাস বৃত্তি

ইইউর অর্থায়িত ইরাসমাস মুন্ডাস বৃত্তি

শিক্ষা

সরকারি প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ: প্রথম ধাপের লিখিত পরীক্ষা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ৪৯
সরকারি প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ: প্রথম ধাপের লিখিত পরীক্ষা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের প্রথম ধাপে ছয় বিভাগের লিখিত পরীক্ষা আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতে পারে। এ লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষার আসন বিন্যাস চূড়ান্ত করতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের চিঠি দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই)।

আজ বৃহস্পতিবার আজকের পত্রিকাকে এসব তথ্য জানান প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পলিসি অ্যান্ড অপারেশন) এ. কে. মোহম্মদ সামছুল আহসান।

তিনি বলেন, ‘আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে, প্রথম ধাপের নিয়োগ পরীক্ষা আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে আয়োজন করার।’

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অন্য একটি সূত্র বলছে, জানুয়ারি মাসের ২ অথবা ৩ তারিখে প্রথম ধাপের নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

জানা যায়, গত ৫ নভেম্বর প্রথম ধাপে ৬ বিভাগের (রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, প্রথম ধাপে মোট আবেদনপত্র জমা পড়েছে ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৯২৯টি। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে শূন্য পদ দেখানো হয়েছিল ১০ হাজার ২১৯টি। ফলে প্রতি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন প্রায় ৭৩ জন প্রার্থী।

আর গত ১২ নভেম্বর দ্বিতীয় ধাপে দেশের ‍দুই বিভাগের (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এতে শূন্য পদের সংখ্যা ৪ হাজার ১৬৬টি। এতে ধাপে আবেদন আবেদন শেষ হবে আজ বৃহস্পতিবার।

বিষয়:

শিক্ষকপ্রাথমিক বিদ্যালয়শিক্ষা অধিদপ্তরশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

রাজধানীতে আবারও ভূমিকম্প, মাত্রা ৩ দশমিক ৬

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: ৩ মামলায় শেখ হাসিনার মোট ২১ বছরের কারাদণ্ড

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

সম্পর্কিত

উদ্যোক্তা তৈরির আয়োজন উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে

উদ্যোক্তা তৈরির আয়োজন উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে

আইএইউপির সেমি-অ্যানুয়াল মিটিং ২০২৬ আয়োজন করবে ডিআইইউ

আইএইউপির সেমি-অ্যানুয়াল মিটিং ২০২৬ আয়োজন করবে ডিআইইউ

নবম গ্রেডে বেতনসহ ৪ দাবি না মানলে বার্ষিক পরীক্ষা বর্জনের হুমকি মাধ্যমিকের শিক্ষকদের

নবম গ্রেডে বেতনসহ ৪ দাবি না মানলে বার্ষিক পরীক্ষা বর্জনের হুমকি মাধ্যমিকের শিক্ষকদের

ইইউর অর্থায়িত ইরাসমাস মুন্ডাস বৃত্তি

ইইউর অর্থায়িত ইরাসমাস মুন্ডাস বৃত্তি

শিক্ষা

ইইউর অর্থায়িত ইরাসমাস মুন্ডাস বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
ইইউর অর্থায়িত ইরাসমাস মুন্ডাস বৃত্তি

ইরাসমাস মুন্ডাস ইমিনেন্ট স্কলারশিপ-২০২৬ আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যেকোনো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।

ইরাসমাস মুন্ডাস হলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের অধীনে পরিচালিত একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও প্রতিযোগিতামূলক বৃত্তি, যা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য যৌথ মাস্টার্স প্রোগ্রামে পড়ার সুযোগ করে দেয়। এই বৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ইউরোপের অন্তত দুই বা তার বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবেন।

সুযোগ-সুবিধা

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য ইরাসমাস মুন্ডাস ইমিনেন্ট স্কলারশিপের আওতায় সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করা হবে। থাকছে স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা, ভ্রমণ খরচ, ভিসার সুবিধা ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের জন্য মাসিক উপবৃত্তি।

আবেদনের যোগ্যতা

বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তিটি উন্মুক্ত। ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিজিকস, ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স বা সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকলেই শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবন। শর্ত হলো, প্রার্থীদের ২০২৬ সালের ১ আগস্টের মধ্যে স্নাতকের ট্রান্সক্রিপ্ট ও সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। একই সঙ্গে আগামী সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরের মধ্যে গ্রিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হওয়া প্রোগ্রামে অংশগ্রহণে সক্ষম হতে হবে। ইংরেজি ভাষা দক্ষতা সনদ থাকতে হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

অনলাইন আবেদনপত্র, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, মটিভেশনাল লেটার, সুপারিশপত্র, উদ্দেশ্য বিবৃতি, সিভি, পাসপোর্ট বা পরিচয়পত্রের কপি এবং ইংরেজি ভাষা দক্ষতার সনদ।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময় : ১ মার্চ, ২০২৬।

বিষয়:

শিক্ষার্থীস্কলারশিপছাপা সংস্করণশিক্ষাউচ্চশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

রাজধানীতে আবারও ভূমিকম্প, মাত্রা ৩ দশমিক ৬

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: ৩ মামলায় শেখ হাসিনার মোট ২১ বছরের কারাদণ্ড

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

সম্পর্কিত

উদ্যোক্তা তৈরির আয়োজন উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে

উদ্যোক্তা তৈরির আয়োজন উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে

আইএইউপির সেমি-অ্যানুয়াল মিটিং ২০২৬ আয়োজন করবে ডিআইইউ

আইএইউপির সেমি-অ্যানুয়াল মিটিং ২০২৬ আয়োজন করবে ডিআইইউ

নবম গ্রেডে বেতনসহ ৪ দাবি না মানলে বার্ষিক পরীক্ষা বর্জনের হুমকি মাধ্যমিকের শিক্ষকদের

নবম গ্রেডে বেতনসহ ৪ দাবি না মানলে বার্ষিক পরীক্ষা বর্জনের হুমকি মাধ্যমিকের শিক্ষকদের

সরকারি প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ: প্রথম ধাপের লিখিত পরীক্ষা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে

সরকারি প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ: প্রথম ধাপের লিখিত পরীক্ষা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে